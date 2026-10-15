V komunálních volbách v Havlíčkově Brodě zvítězila ODS. Oproti volbám minulým si polepšila a získala sedm mandátů z celkových 25. Druhé ANO má křesel šest, následují nezávislí Broďáci a lidovci se třemi. Město moderně, což je prakticky jiný název pro TOP 09, a Naše Česko získalo po dvou. Jeden pak připadl nezávislému uskupení Společně pro Brod a SPD.
V minulém volebním období, jakkoliv to z celostátního pohledu vypadá nepochopitelně, sestavilo koalici tehdy vítězné ANO s ODS a TOP 09. Ta by čistě matematicky mohla pokračovat i letos. Ideově vzato by šlo stejně snadno sestavit koalici ODS, TOP 09, Broďáci a KDU-ČSL, klidně i s Naším Českem a Společně pro Brod. I ta je ve hře. Možností je ale víc.
„Osobně bych usiloval o co nejširší koalici. Chtěl bych dát stranám, které měly mezi voliči podporu, šanci se prosadit. Přijde mi to tak fér. Komunální politika je o lidech, ne o stranách a snaze se zabarikádovat proti někomu,“ prohlásil lídr ODS, starosta Zbyněk Stejskal.
S takovým postojem ovšem naráží u části spolustraníků i voličů. Těm není po chuti hlavně další spojení s ANO, které v Brodě trvá už osm let. „Dal jsem ODS hlas i proto, aby jich Babišova strana měla co nejméně. Jenže v Brodě to bohužel opět vypadá, že volit ODS rovná se volit ANO,“ zlobí se jeden z voličů v diskusích na Facebooku.
„Široká koalice by mi dávala logiku,“ svěřil se místostarosta a lídr kandidátky Město moderně Libor Honzárek. „Minulé volební období bylo velmi klidné a perfektní na spolupráci,“ zhodnotil.
Broďáci jsou zásadoví, lidovci tentokrát otáčejí
„S vítězem voleb jednáme. Bude záležet na postoji ODS, jak se rozhodne,“ říká lídr ANO v koalici s Ženami za Brod, místostarosta Vladimír Slávka.
Jasno má SPD. Ta skončí v opozici, protože s ní nikdo jednat ani nechce. S rolí mimo vládnoucí koalici počítá i Naše Česko. „Jsme na to připraveni. Jednou z našich podmínek spolupráce je totiž co nejrychlejší vybudování jihozápadního obchvatu ve variantě 3. Přes to nejede vlak,“ vzkázala Marie Rothbauerová, končící místostarostka, která byla před čtyřmi roky zvolena v barvách ODS, ale před rokem se s touto stranou rozešla. ODS, ANO i Město moderně prosazují variantu 5.
Komunální volby v Kraji Vysočina
výsledky v okresních městech
Nepřekročitelnou podmínku si dávají i Broďáci. „Důležité pro nás je, jak se naši případní partneři dívají na svět kolem nás - na Českou republiku jako součást západní Evropy a na hodnoty svobodné demokratické společnosti. Havlíčkův Brod pro nás není ostrov,“ svěřil se již před volbami lídr Jan Schwarz. Na tom nadále trvá a spolupráci s ANO odmítá. „Takže je možné, že kvůli tomu skončíme po boku SPD v opozici,“ podotkl.
Před čtyřmi lety měli stejně vyhraněný názor i lidovci. Také kvůli tomu skončili v opozici. Do stejné situace už se znovu dostat nechtějí, tak pomalu otáčejí. Letos už by jim spolupráce s ANO až tolik nevadila. „Odmítáme spolupráci s SPD, u hnutí ANO je to otevřené,“ pravil lídr Ondřej Rázl.
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Domluvené toho však zatím mnoho není. Zcela otevřené je i personální obsazení, pouze Zbyněk Stejskal deklaroval snahu post starosty si udržet. Do konce týdne si navíc vyjednávací týmy dávají jakousi technologickou přestávku. Spolupráci chtějí doladit až po neděli.