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Dilema ODS v Brodě: Zachovat se fér vůči konkurentům, nebo si udržet tvář?

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  15:23
ODS v komunálních volbách zvítězila a bude mít sedm zastupitelů. S kým vytvoří...

ODS v komunálních volbách zvítězila a bude mít sedm zastupitelů. S kým vytvoří koalici, však jasné není. Na snímku jsou nově zvolení zastupitelé (zleva) Milan Pecka, Michaela Slavíková, Jan Sojka, Jana Fischerová, Zbyněk Stejskal, Michaela Lakomá a Jan Tecl. | foto: Archiv Zbyňka Stejskala

Dvě fotografie Havlíčkova náměstí pořízené z věže děkanského kostela...
Slavnostní otevření druhé sportovní haly v Havlíčkově Brodě. Na snímku je zleva...
Marie Rothbauerová (vpravo) na udělení Cen od Sdružení historických sídel Čech,...
Místostarosta Havlíčkova Brodu Vladimír Slávka z ANO (na snímku) se ve druhém...
11 fotografií
Zachovat se fér vůči všem a sestavit koalici národní fronty, nebo si udržet politickou tvář a nenaštvat část svých voličů? Před takovým rozhodnutím nyní stojí ODS v Havlíčkově Brodě. Strana zvítězila ve volbách a rozhoduje o tom, s kým spolupracovat. Zda pokračovat s ANO, či se vydat novou cestou.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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V komunálních volbách v Havlíčkově Brodě zvítězila ODS. Oproti volbám minulým si polepšila a získala sedm mandátů z celkových 25. Druhé ANO má křesel šest, následují nezávislí Broďáci a lidovci se třemi. Město moderně, což je prakticky jiný název pro TOP 09, a Naše Česko získalo po dvou. Jeden pak připadl nezávislému uskupení Společně pro Brod a SPD.

V minulém volebním období, jakkoliv to z celostátního pohledu vypadá nepochopitelně, sestavilo koalici tehdy vítězné ANO s ODS a TOP 09. Ta by čistě matematicky mohla pokračovat i letos. Ideově vzato by šlo stejně snadno sestavit koalici ODS, TOP 09, Broďáci a KDU-ČSL, klidně i s Naším Českem a Společně pro Brod. I ta je ve hře. Možností je ale víc.

„Osobně bych usiloval o co nejširší koalici. Chtěl bych dát stranám, které měly mezi voliči podporu, šanci se prosadit. Přijde mi to tak fér. Komunální politika je o lidech, ne o stranách a snaze se zabarikádovat proti někomu,“ prohlásil lídr ODS, starosta Zbyněk Stejskal.

Dvě fotografie Havlíčkova náměstí pořízené z věže děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie ilustrují architektonický vývoj Havlíčkova Brodu za posledních 130 let. Černobílá je z roku 1892, barevná je pohled ze stejného místa v roce 2023.
Slavnostní otevření druhé sportovní haly v Havlíčkově Brodě. Na snímku je zleva senátor a bývalý starosta Jan Tecl, současný starosta města Zbyněk Stejskal a František Horák z Národní sportovní agentury.
Marie Rothbauerová (vpravo) na udělení Cen od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Uprostřed je místostarosta Brodu a předseda sdružení Libor Honzárek.
Místostarosta Havlíčkova Brodu Vladimír Slávka z ANO (na snímku) se ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku utká se senátorem za ODS Janem Teclem.
11 fotografií

S takovým postojem ovšem naráží u části spolustraníků i voličů. Těm není po chuti hlavně další spojení s ANO, které v Brodě trvá už osm let. „Dal jsem ODS hlas i proto, aby jich Babišova strana měla co nejméně. Jenže v Brodě to bohužel opět vypadá, že volit ODS rovná se volit ANO,“ zlobí se jeden z voličů v diskusích na Facebooku.

„Široká koalice by mi dávala logiku,“ svěřil se místostarosta a lídr kandidátky Město moderně Libor Honzárek. „Minulé volební období bylo velmi klidné a perfektní na spolupráci,“ zhodnotil.

Broďáci jsou zásadoví, lidovci tentokrát otáčejí

„S vítězem voleb jednáme. Bude záležet na postoji ODS, jak se rozhodne,“ říká lídr ANO v koalici s Ženami za Brod, místostarosta Vladimír Slávka.

Jasno má SPD. Ta skončí v opozici, protože s ní nikdo jednat ani nechce. S rolí mimo vládnoucí koalici počítá i Naše Česko. „Jsme na to připraveni. Jednou z našich podmínek spolupráce je totiž co nejrychlejší vybudování jihozápadního obchvatu ve variantě 3. Přes to nejede vlak,“ vzkázala Marie Rothbauerová, končící místostarostka, která byla před čtyřmi roky zvolena v barvách ODS, ale před rokem se s touto stranou rozešla. ODS, ANO i Město moderně prosazují variantu 5.

Komunální volby v Kraji Vysočina

výsledky v okresních městech

Nepřekročitelnou podmínku si dávají i Broďáci. „Důležité pro nás je, jak se naši případní partneři dívají na svět kolem nás - na Českou republiku jako součást západní Evropy a na hodnoty svobodné demokratické společnosti. Havlíčkův Brod pro nás není ostrov,“ svěřil se již před volbami lídr Jan Schwarz. Na tom nadále trvá a spolupráci s ANO odmítá. „Takže je možné, že kvůli tomu skončíme po boku SPD v opozici,“ podotkl.

Před čtyřmi lety měli stejně vyhraněný názor i lidovci. Také kvůli tomu skončili v opozici. Do stejné situace už se znovu dostat nechtějí, tak pomalu otáčejí. Letos už by jim spolupráce s ANO až tolik nevadila. „Odmítáme spolupráci s SPD, u hnutí ANO je to otevřené,“ pravil lídr Ondřej Rázl.

Jihlava čeká na rozhodnutí. ANO chce pokračovat s ODS, lidovci se kloní ke změně

Domluvené toho však zatím mnoho není. Zcela otevřené je i personální obsazení, pouze Zbyněk Stejskal deklaroval snahu post starosty si udržet. Do konce týdne si navíc vyjednávací týmy dávají jakousi technologickou přestávku. Spolupráci chtějí doladit až po neděli.

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