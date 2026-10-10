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Výsledky voleb v Jihlavě: Za drtivým vítězstvím míří Tým pro Jihlavu, zklamání u ANO

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  19:04
Ve štábu jihlavské ODS byl důvod k radosti ještě před sečtením všech volebních...

Ve štábu jihlavské ODS byl důvod k radosti ještě před sečtením všech volebních hlasů. Tým pro Jihlavu zvítězil s obrovským náskokem. Na snímku jsou se šampaňským lídr kandidátky a primátor Petr Ryška (v košili) a náměstek primátora David Beke. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Vize současného primátora a lídra Týmu pro Jihlavu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09)...
Ve štábu jihlavské ODS byl důvod k radosti ještě před sečtením všech volebních...
Jihlavští Piráti sledují sčítání výsledků komunálních voleb ve své nové...
V jihlavském štábu ANO sledoval sčítání výsledků voleb lídr kandidátky a...
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Tak suverénní vítězství čekal málokdo. Komunální volby v Jihlavě vyhraje uskupení Tým pro Jihlavu, což je koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Po sečtených tří čtvrtinách okrsků mělo 37 procent hlasů. Prozatím druhému hnutí ANO, dosavadnímu koaličnímu partnerovi, hrozí, že skončí v opozici.

Výsledky voleb 2026

Ještě před finálním sečtením všech hlasů je takřka jisté, že Petr Ryška, lídr Týmu pro Jihlavu, obhájí primátorský post. A bude si moci vybírat, s kým uzavře koalici ovládající magistrát v příštích čtyřech letech.

Ve končeném období vládla v Jihlavě koalice ODS, KDU-ČSL a ANO. S hnutím ANO ODS spojila síly i kvůli osobním animozitám mezi některými jejími členy a představiteli STAN. U Starostů a nezávislých se ovšem kandidátka z velké části obměnila a případná spolupráce by nemusela být takový problém.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka, Jana Černochová, Martin Portlík, Miloš Vystrčil. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka, Jana Černochová, Martin Portlík, Miloš Vystrčil, Zdeněk Nytra a další. (10. října 2026)
316 fotografií

V Jihlavě se volí celkem 37 zastupitelů. K nadpoloviční většině by Týmu pro Jihlavu stačilo utvoření koalice právě se STAN, případně i uskupení PiFo, což jsou Piráti a nezávislí pod hlavičkou Fórum Jihlava.

ANO tak reálně hrozí, že skončí v Jihlavě v opozici. O post náměstka primátora by přišel lídr hnutí Radek Popelka. Zabránit by tomu mohlo snad jedině rozhodnutí Týmu pro Jihlavu upřednostnit stávající koalici. Zcela jistě by tím ale zklamal celou řadu svých voličů.

Do jihlavského zastupitelstva se dostanou ještě zástupci SPD, PRO a Trikolóry v koalici. S tím uskupením ale jen velmi těžko budou jiné strany spolupracovat. Mandáty pak nezískají další tři uskupení – Spolek za zdravou Jihlavu, Naše Česko a Motoristé sobě.

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