Ještě před finálním sečtením všech hlasů je takřka jisté, že Petr Ryška, lídr Týmu pro Jihlavu, obhájí primátorský post. A bude si moci vybírat, s kým uzavře koalici ovládající magistrát v příštích čtyřech letech.
Ve končeném období vládla v Jihlavě koalice ODS, KDU-ČSL a ANO. S hnutím ANO ODS spojila síly i kvůli osobním animozitám mezi některými jejími členy a představiteli STAN. U Starostů a nezávislých se ovšem kandidátka z velké části obměnila a případná spolupráce by nemusela být takový problém.
Volby 2026 OBRAZEM
V Jihlavě se volí celkem 37 zastupitelů. K nadpoloviční většině by Týmu pro Jihlavu stačilo utvoření koalice právě se STAN, případně i uskupení PiFo, což jsou Piráti a nezávislí pod hlavičkou Fórum Jihlava.
ANO tak reálně hrozí, že skončí v Jihlavě v opozici. O post náměstka primátora by přišel lídr hnutí Radek Popelka. Zabránit by tomu mohlo snad jedině rozhodnutí Týmu pro Jihlavu upřednostnit stávající koalici. Zcela jistě by tím ale zklamal celou řadu svých voličů.
Do jihlavského zastupitelstva se dostanou ještě zástupci SPD, PRO a Trikolóry v koalici. S tím uskupením ale jen velmi těžko budou jiné strany spolupracovat. Mandáty pak nezískají další tři uskupení – Spolek za zdravou Jihlavu, Naše Česko a Motoristé sobě.