Před čtyřmi lety vyhrálo v Jihlavě volby hnutí ANO se 14 mandáty. K získání nadpoloviční většiny (19 hlasů) ale potřebovalo další strany, a tak uzavřelo koalici s ODS a KDU-ČSL, které měly dohromady 11 zastupitelů. Přestože ANO volby vyhrálo, post primátora připadl Petru Ryškovi (ODS).
ANO navíc nezískalo ani některé klíčové pozice na radnici. Jak drahé pro něj rozdělení funkcí nakonec bylo, ukázaly letošní komunální volby. Tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, KDU-ČSL a TOP 09, totiž výrazně porazil ANO kolem náměstka primátora Radka Popelky.
Potřebujeme někoho, kdo s námi bude chtít pracovat. Doteď jsme měli na zádech batůžek.
hlas z tábora Týmu pro Jihlavu
„Vzali jsme si měkčí resorty, kde je sice práce strašně moc, ale není vidět,“ připustil Popelka. „Když postavíte jednu arénu, i kdyby to byl jediný projekt, vidět prostě je. Na rozdíl od práce v sociální oblasti, školství či životním prostředí a změn v odpadovém hospodářství. To samé platí pro vodárenství, které je naší výkladní skříní. Trubka je prostě v zemi a není vidět.“
Nejviditelnější úspěch? Horácká aréna
Právě nová multifunkční hala patří k projektům, kterými se mohla pochlubit ODS. Klíčovým mužem města při její realizaci byl radní a manažer stavby David Beke (ODS).
Složení zastupitelstva
„Horácká aréna je obrovský úspěch i v celostátním měřítku. Kdekoliv v republice nebo i ve sněmovně někoho potkám, všichni říkají: To, co tu dokázali v Jihlavě, je skvělý projekt – termínově, vizuálně, architektonicky i finančně. Nebýt odvahy a poctivé práce Davida Bekeho a primátora, výsledek by takový nebyl,“ míní bývalý hejtman a nyní poslanec Vítězslav Schrek (ODS).
V předvolební kampani se podařilo zviditelnit i další projekty a kroky: centrální dopravní terminál, Saunový svět ve Vodním ráji, rekonstrukci bazénu v Rošického ulici nebo získání většinového majitele pro hokejovou Duklu Jihlava.
„Volební výsledek, který považuji za velmi dobrý, je kombinací dvou faktorů: práce, kterou jsme za čtyři roky odvedli a prezentovali, a toho, že jsme lidem dokázali srozumitelně představit, co jsme udělali,“ míní Schrek.
Tým pro Jihlavu, který vedle ODS a KDU-ČSL tvoří také TOP 09, si nyní může vybrat koaliční partnery na další čtyři roky. Jednou z možností je dosavadní spojenec - hnutí ANO.
Batůžek už nepotřebujeme, zní z tábora vítězů
„Máme ambice být v koalici,“ říká Popelka a připomíná, že ANO jako jediné z dosavadních uskupení na magistrátu kandidovalo ve stejném složení i pod stejným názvem. „I když jsme skončili druzí, zisk přes dvacet procent jsme očekávali,“ dodává. Hnutí stojí o obnovení spolupráce.
„Musím se přiznat, že jsme čekali, že náš souboj s kolegy z koalice bude těsnější. Jejich kampaň ale byla opravdu masivní, velmi profesionálně vedená a řadu Jihlaváků asi přesvědčila. My jsme na ni rozhodně neměli tolik finančních prostředků. Protože toho, co jsme viděli v ulicích, bychom nikdy nedosáhli,“ zmiňuje Popelka.
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Pokračování spolupráce s ANO nemusí být v Týmu pro Jihlavu samozřejmostí. Nejde přitom jen o rozdílné politické názory. „Nebyl jsem příznivcem spojení s hnutím ANO ani před čtyřmi lety. Můj postoj je hodně ovlivněný politikou obecně - jsem přesvědčen, že bychom některé věci vůči voličům měli držet,“ říká Schrek. Po krajských volbách odmítl koalici s ANO a raději zamířil do opozice.
„Na komunální úrovni je to složitější. Ale já budu preferovat koalici s našimi nejbližšími politickými partnery před hnutím ANO, které považuji za našeho hlavního politického konkurenta,“ pokračuje Schrek. „Uvidíme, jak se k tomu vedení pod Petrem Ryškou postaví. Odpovědnost má lídr. I když já už dnes vím, jak bych hlasoval.“
Pochybnosti zaznívaly i mezi čelnými představiteli uskupení. „Doufám, že bude změna,“ zaznělo na povolebním štábu. Další z přítomných kritizoval dosavadní fungování radnice: „Potřebujeme někoho, kdo s námi bude chtít pracovat. Doteď jsme měli na zádech batůžek.“
O slovo se hlásí STAN i Piráti a Fórum Jihlava
Alternativou je koalice Týmu pro Jihlavu se STAN, případně doplněná o PiFo (Piráti a Fórum Jihlava). „Je to spolupráce, kterou bychom preferovali. Vítěze voleb určitě oslovíme a budeme jednat,“ vzkázal lídr STAN Petr Kabátek.
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„Koalici s Týmem pro Jihlavu a STAN si umím představit,“ potvrdila Karolína Koubová, lídryně Pirátů a Fóra Jihlava.
Tým pro Jihlavu v neděli jednal s ANO, STAN i PiFo
Vítězný Tým pro Jihlavu má po zisku 37,50 procenta hlasů v zastupitelstvu 16 mandátů. K nadpoloviční většině v sedmatřicetičlenném sboru mu chybějí pouhé tři hlasy. Může si tak vybírat, s kým se dohodne na vedení města.
ANO získalo deset mandátů, STAN pět a Piráti s Fórem Jihlava s podporou Zelených (PiFo) tři. Stejný počet zastupitelů má koalice SPD, Svobodných, PRO a Trikolory. S tou však Tým pro Jihlavu jednat odmítá. Ve hře tak zůstává pokračování spolupráce s ANO, nebo koalice se STAN a PiFo.
„Nechci teď říkat, jaká varianta je nejlepší,“ uvedl primátor Petr Ryška (ODS), lídr vítězné kandidátky. „Chci se bavit o tom, nakolik jsou jednotlivé strany ochotné podporovat náš program.“
V neděli se jeho vyjednávací tým postupně sešel se zástupci ANO, STAN a PiFo. Konkrétní dohoda zatím nevznikla.
ANO chce pokračovat, alternativou jsou STAN a PiFo
Náměstek primátora Radek Popelka (ANO) označil první schůzku s dosavadním koaličním partnerem za nezávazné setkání. „V podstatě se potkali staří známí. Pozdravili jsme se, probrali průběh sobotních oslav nebo vyhodnocení výsledků a zase jsme se rozešli,“ popsal.
ANO chce ve spolupráci pokračovat. „Po čtyřech letech společné práce jsou ty cíle naprosto stejné. Vzhledem k tomu, co všechno se hned po volbách objevilo a vyvstalo, není moc prostoru řešit něco nového,“ řekl Popelka.
STAN a PiFo nabízejí alternativu. Společně s Týmem pro Jihlavu by měli pohodlnou většinu 24 mandátů. „Bavili jsme se především o programu, zda máme průniky, nebo naopak zásadní rozpory. Nic konkrétního nebo zásadně rozporného zatím nepadlo,“ uvedl lídr STAN Petr Kabátek. Rozdílné pohledy si strany vysvětlily například u parkování a Sila. Další kolo jednání by se podle něj mohlo uskutečnit na konci týdne.
Také lídryně PiFo a bývalá primátorka Karolína Koubová věří, že její uskupení má městu co nabídnout. „Myslím si, že jsme schopni přinést odbornost a novou energii, kterou předchozí spolupráce nenabízela,“ uvedla.
Připouští však, že dohoda nemusí být jednoduchá. „Třecí plochy v určitých oblastech jistě jsou. Ale věřím, že jsme schopni najít společnou cestu. Samozřejmě se ale může stát, že shodu nenajdeme - nic v tuto chvíli není uzavřené,“ dodala.
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