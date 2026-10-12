Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trubka v zemi oproti aréně není vidět, mrzí Popelku. ANO může opustit vedení Jihlavy

Jan Salichov
  11:57
ANO v Jihlavě komunální volby nevyhrálo. Oproti vítěznému a dosud ještě koaličnímu partnerovi Tým pro Jihlavu utrpělo debakl. Podle lídra Radka Popelky je to daň za to, jaké resorty na ANO před čtyřmi roky zbyly. To si při tom mohlo jako vítěz voleb vybírat. V mnohém prý ale ODS ustoupilo. Teď je tehdejší rozhodnutí dohnalo.

Výsledky voleb 2026

Před čtyřmi lety vyhrálo v Jihlavě volby hnutí ANO se 14 mandáty. K získání nadpoloviční většiny (19 hlasů) ale potřebovalo další strany, a tak uzavřelo koalici s ODS a KDU-ČSL, které měly dohromady 11 zastupitelů. Přestože ANO volby vyhrálo, post primátora připadl Petru Ryškovi (ODS).

ANO navíc nezískalo ani některé klíčové pozice na radnici. Jak drahé pro něj rozdělení funkcí nakonec bylo, ukázaly letošní komunální volby. Tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, KDU-ČSL a TOP 09, totiž výrazně porazil ANO kolem náměstka primátora Radka Popelky.

Potřebujeme někoho, kdo s námi bude chtít pracovat. Doteď jsme měli na zádech batůžek.

hlas z tábora Týmu pro Jihlavu

„Vzali jsme si měkčí resorty, kde je sice práce strašně moc, ale není vidět,“ připustil Popelka. „Když postavíte jednu arénu, i kdyby to byl jediný projekt, vidět prostě je. Na rozdíl od práce v sociální oblasti, školství či životním prostředí a změn v odpadovém hospodářství. To samé platí pro vodárenství, které je naší výkladní skříní. Trubka je prostě v zemi a není vidět.“

Nejviditelnější úspěch? Horácká aréna

Právě nová multifunkční hala patří k projektům, kterými se mohla pochlubit ODS. Klíčovým mužem města při její realizaci byl radní a manažer stavby David Beke (ODS).

Složení zastupitelstva

  • Tým pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09 (16 mandátů): Petr Ryška, Vítězslav Schrek, Petr Piáček, Barbora Zemanová Brossová, David Beke, Vojtěch Prchal, Marie Palánová, Ludmila Straková, Jaroslav Huňáček, Karel Voldán, Lucie Žáčková, Adam Zápotočný, Jitka Anna Vaňková, Martina Heřmanová, Jaroslav Vymazal, Josef Kodet
  • ANO (10): Radek Popelka, Richard Šedivý, Magdaléna Skořepová, Jiří Pokorný, Lukáš Nekula, Jan Hofman, Zdeněk Faltus, Rostislav Habán, František Daněk, Rudolf Chloupek
  • Starostové a nezávislí (5): Martin Skačáni, Petr Kabátek, Radek Hošek, Adéla Vašíčková, Denisa Bláhová
  • Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených (3): Karolína Koubová, Tereza Kafková, Daniel Škarka
  • SPD, Svobodní, PRO a Trikolora v koalici (3): Petr Paul, Tomáš Havlík, Richard Schleis

„Horácká aréna je obrovský úspěch i v celostátním měřítku. Kdekoliv v republice nebo i ve sněmovně někoho potkám, všichni říkají: To, co tu dokázali v Jihlavě, je skvělý projekt – termínově, vizuálně, architektonicky i finančně. Nebýt odvahy a poctivé práce Davida Bekeho a primátora, výsledek by takový nebyl,“ míní bývalý hejtman a nyní poslanec Vítězslav Schrek (ODS).

V předvolební kampani se podařilo zviditelnit i další projekty a kroky: centrální dopravní terminál, Saunový svět ve Vodním ráji, rekonstrukci bazénu v Rošického ulici nebo získání většinového majitele pro hokejovou Duklu Jihlava.

„Volební výsledek, který považuji za velmi dobrý, je kombinací dvou faktorů: práce, kterou jsme za čtyři roky odvedli a prezentovali, a toho, že jsme lidem dokázali srozumitelně představit, co jsme udělali,“ míní Schrek.

Tým pro Jihlavu, který vedle ODS a KDU-ČSL tvoří také TOP 09, si nyní může vybrat koaliční partnery na další čtyři roky. Jednou z možností je dosavadní spojenec - hnutí ANO.

Batůžek už nepotřebujeme, zní z tábora vítězů

„Máme ambice být v koalici,“ říká Popelka a připomíná, že ANO jako jediné z dosavadních uskupení na magistrátu kandidovalo ve stejném složení i pod stejným názvem. „I když jsme skončili druzí, zisk přes dvacet procent jsme očekávali,“ dodává. Hnutí stojí o obnovení spolupráce.

Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským náskokem. (10. října 2026)
Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským náskokem. (10. října 2026)
Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským náskokem. (10. října 2026)
Ve štábu jihlavské ODS byl důvod k radosti ještě před sečtením všech volebních hlasů. Tým pro Jihlavu zvítězil s obrovským náskokem. (10. října 2026)
9 fotografií

„Musím se přiznat, že jsme čekali, že náš souboj s kolegy z koalice bude těsnější. Jejich kampaň ale byla opravdu masivní, velmi profesionálně vedená a řadu Jihlaváků asi přesvědčila. My jsme na ni rozhodně neměli tolik finančních prostředků. Protože toho, co jsme viděli v ulicích, bychom nikdy nedosáhli,“ zmiňuje Popelka.

Výsledky voleb v Jihlavě: Drtivě zvítězil Tým pro Jihlavu, zklamání u ANO

Pokračování spolupráce s ANO nemusí být v Týmu pro Jihlavu samozřejmostí. Nejde přitom jen o rozdílné politické názory. „Nebyl jsem příznivcem spojení s hnutím ANO ani před čtyřmi lety. Můj postoj je hodně ovlivněný politikou obecně - jsem přesvědčen, že bychom některé věci vůči voličům měli držet,“ říká Schrek. Po krajských volbách odmítl koalici s ANO a raději zamířil do opozice.

„Na komunální úrovni je to složitější. Ale já budu preferovat koalici s našimi nejbližšími politickými partnery před hnutím ANO, které považuji za našeho hlavního politického konkurenta,“ pokračuje Schrek. „Uvidíme, jak se k tomu vedení pod Petrem Ryškou postaví. Odpovědnost má lídr. I když já už dnes vím, jak bych hlasoval.“

Pochybnosti zaznívaly i mezi čelnými představiteli uskupení. „Doufám, že bude změna,“ zaznělo na povolebním štábu. Další z přítomných kritizoval dosavadní fungování radnice: „Potřebujeme někoho, kdo s námi bude chtít pracovat. Doteď jsme měli na zádech batůžek.“

O slovo se hlásí STAN i Piráti a Fórum Jihlava

Alternativou je koalice Týmu pro Jihlavu se STAN, případně doplněná o PiFo (Piráti a Fórum Jihlava). „Je to spolupráce, kterou bychom preferovali. Vítěze voleb určitě oslovíme a budeme jednat,“ vzkázal lídr STAN Petr Kabátek.

Hlavně ať nám partneři neházejí klacky pod nohy, říká spokojený primátor Jihlavy

„Koalici s Týmem pro Jihlavu a STAN si umím představit,“ potvrdila Karolína Koubová, lídryně Pirátů a Fóra Jihlava.

Tým pro Jihlavu v neděli jednal s ANO, STAN i PiFo

Vítězný Tým pro Jihlavu má po zisku 37,50 procenta hlasů v zastupitelstvu 16 mandátů. K nadpoloviční většině v sedmatřicetičlenném sboru mu chybějí pouhé tři hlasy. Může si tak vybírat, s kým se dohodne na vedení města.

ANO získalo deset mandátů, STAN pět a Piráti s Fórem Jihlava s podporou Zelených (PiFo) tři. Stejný počet zastupitelů má koalice SPD, Svobodných, PRO a Trikolory. S tou však Tým pro Jihlavu jednat odmítá. Ve hře tak zůstává pokračování spolupráce s ANO, nebo koalice se STAN a PiFo.

„Nechci teď říkat, jaká varianta je nejlepší,“ uvedl primátor Petr Ryška (ODS), lídr vítězné kandidátky. „Chci se bavit o tom, nakolik jsou jednotlivé strany ochotné podporovat náš program.“

V neděli se jeho vyjednávací tým postupně sešel se zástupci ANO, STAN a PiFo. Konkrétní dohoda zatím nevznikla.

ANO chce pokračovat, alternativou jsou STAN a PiFo

Náměstek primátora Radek Popelka (ANO) označil první schůzku s dosavadním koaličním partnerem za nezávazné setkání. „V podstatě se potkali staří známí. Pozdravili jsme se, probrali průběh sobotních oslav nebo vyhodnocení výsledků a zase jsme se rozešli,“ popsal.

ANO chce ve spolupráci pokračovat. „Po čtyřech letech společné práce jsou ty cíle naprosto stejné. Vzhledem k tomu, co všechno se hned po volbách objevilo a vyvstalo, není moc prostoru řešit něco nového,“ řekl Popelka.

STAN a PiFo nabízejí alternativu. Společně s Týmem pro Jihlavu by měli pohodlnou většinu 24 mandátů. „Bavili jsme se především o programu, zda máme průniky, nebo naopak zásadní rozpory. Nic konkrétního nebo zásadně rozporného zatím nepadlo,“ uvedl lídr STAN Petr Kabátek. Rozdílné pohledy si strany vysvětlily například u parkování a Sila. Další kolo jednání by se podle něj mohlo uskutečnit na konci týdne.

Také lídryně PiFo a bývalá primátorka Karolína Koubová věří, že její uskupení má městu co nabídnout. „Myslím si, že jsme schopni přinést odbornost a novou energii, kterou předchozí spolupráce nenabízela,“ uvedla.

Připouští však, že dohoda nemusí být jednoduchá. „Třecí plochy v určitých oblastech jistě jsou. Ale věřím, že jsme schopni najít společnou cestu. Samozřejmě se ale může stát, že shodu nenajdeme - nic v tuto chvíli není uzavřené,“ dodala.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bašta ODS po osmi vítězstvích drtivě poražena. Zadupala ji Paroubkova mluvčí

Lucie Orgoníková na snímku z roku 2018, kdy ještě za původní ČSSD kandidovala do senátních voleb v obvodu Chrudim, kam patří i část Havlíčkobrodska.

Je to malé čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku a pevná bašta občanských demokratů. V Přibyslavi zvítězili v komunálních volbách osmkrát za sebou, nepřetržitě od roku 1994. Až letos narazili. Debakl...

Zahrádky musí ustoupit novému sídlišti. O náhradu nestojíme, zuří osadníci

Premium
Kolonie zahrádek se nachází mezi žďárskými ulicemi Jamská a Brněnská.

Dvacet pozemků pro rodinné řadové domky a čtyři vícepatrové „bytovky“. Také nové silnice, chodníky, veřejné osvětlení. V oblasti Lučiny na okraji Žďáru nad Sázavou má vzniknout celé nové sídliště....

V legendárním vodáckém kempu vodáci dávno nejsou, vyhnalo je sucho. Přesto žije dál

Premium
I Stvořidla, oblíbenou vodáckou oblast na řece Sázavě, trápí extrémní sucho....

Kdysi to bývalo místo pro vodáky jako dělané. Na loďkách tu řádili v peřejích, popili a pojedli v několika občerstveních, případně přenocovali. Kemp Stvořidla na řece Sázavě na Havlíčkobrodsku se ale...

Speciální pluh u Dukovan pokládá tři kabely najednou. Ušetří týdny práce i peníze

Unikátní pluhovací souprava v akci. Stroj zaříznutý do hlíny pokládá pod zem...

Tři kabely vysokého napětí najednou dokáže uložit do země speciální pluh, který u Dukovan nasadila společnost EG.D ze skupiny E.ON. Distributor tak poprvé v Česku využívá takzvaný trojpotah....

O postupu do senátního finále rozhodl jediný hlas. Přepočítání nevylučuju, říká smolař

Premium
O jeden jediný hlas porazil na Žďársku dosavadní senátor Josef Klement (vlevo)...

V dramatický souboj plný zvratů se změnilo klání o senátorské křeslo na Žďársku. V okrsku Žďár nad Sázavou tam první pozici opanoval dlouholetý starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda...

Trubka v zemi oproti aréně není vidět, mrzí Popelku. ANO může opustit vedení Jihlavy

Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským...

ANO v Jihlavě komunální volby nevyhrálo. Oproti vítěznému a dosud ještě koaličnímu partnerovi Tým pro Jihlavu utrpělo debakl. Podle lídra Radka Popelky je to daň za to, jaké resorty na ANO před...

12. října 2026  11:57

Stovka domů včetně bytovek a řadovek. Na místě bývalého statku vznikne nová čtvrť

Základem centrálního prostoru mají být staleté lípy. Sídliště prakticky vyroste kolem nich. Nejsou ale v příliš dobrém stavu, investor věří, že se podaří je zachránit.

Až 103 nových domů, z toho sedm bytovek. Hřiště, komerční prostory, náměstíčko i park se stoletými lípami. Tak by měl během pár let vypadat bývalý statek v Rozkošské ulici v Havlíčkově Brodě....

12. října 2026  8:40

To se nedělá, zasáhlo senátorského kandidáta video s narážkami na jeho soukromí

O jeden jediný hlas porazil na Žďársku dosavadní senátor Josef Klement (vlevo)...

Nejen postup do druhého kola o jeden jediný hlas. Senátní volby na Žďársku zaujaly i dost kontroverzním videem zveřejněným na sociálních sítích v předvečer voleb. Zvítězil zde Michal Šmarda. Jeho...

11. října 2026

Hlavně ať nám partneři neházejí klacky pod nohy, říká spokojený primátor Jihlavy

Volební lídr ODS a Týmu pro Jihlavu, primátor Petr Ryška. Jeho sdružení...

Primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS), lídr kandidátky Týmu pro Jihlavu, je po komunálních volbách maximálně spokojený. Zisk kolem 37 procent podle něj překonal očekávání. Za úspěchem vidí dosavadní...

11. října 2026  12:36

Bašta ODS po osmi vítězstvích drtivě poražena. Zadupala ji Paroubkova mluvčí

Lucie Orgoníková na snímku z roku 2018, kdy ještě za původní ČSSD kandidovala do senátních voleb v obvodu Chrudim, kam patří i část Havlíčkobrodska.

Je to malé čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku a pevná bašta občanských demokratů. V Přibyslavi zvítězili v komunálních volbách osmkrát za sebou, nepřetržitě od roku 1994. Až letos narazili. Debakl...

11. října 2026  11:38

O postupu do senátního finále rozhodl jediný hlas. Přepočítání nevylučuju, říká smolař

Premium
O jeden jediný hlas porazil na Žďársku dosavadní senátor Josef Klement (vlevo)...

V dramatický souboj plný zvratů se změnilo klání o senátorské křeslo na Žďársku. V okrsku Žďár nad Sázavou tam první pozici opanoval dlouholetý starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda...

10. října 2026  23:24

Komunální volby 2026 v Třebíči vyhrálo hnutí Pro Třebíč. Kdo bude vládnout městu

Třebíčský umělec Jakub Mertl vytvořil ve zvonici tamní vyhlídkové věže poutavou...

V komunálních volbách v Třebíči se ziskem více než 21 procent hlasů zvítězilo hnutí Pro Třebíč. Druhé místo obsadilo hnutí ANO 2011 s více než 16 procenty hlasů. Volební účast překonala 45 procent.

10. října 2026  23:15

Výsledky voleb v Jihlavě: Drtivě zvítězil Tým pro Jihlavu, zklamání u ANO

Ve štábu jihlavské ODS byl důvod k radosti ještě před sečtením všech volebních...

Tak suverénní vítězství čekal málokdo. Komunální volby v Jihlavě vyhrálo uskupení Tým pro Jihlavu, což je koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Získalo 37,5 procent hlasů a s tím 16 mandátů z 37. Druhému...

10. října 2026  19:04,  aktualizováno  22:21

Výsledky voleb do Senátu: V Pelhřimově postupují Med a Kozár, ve Žďáru rozhodoval jediný hlas

V prvním kole senátních voleb na Pelhřimovsku a Jindřichohradecku získal...

Na Vysočině je rozhodnuto, v úvodním kole senátních voleb zvítězil na Pelhřimovsku starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS), který posbíral lehce přes třicet procent hlasů. V druhém kole se utká s...

10. října 2026  16:39,  aktualizováno  21:50

Vsetínští hokejisté porazili Chomutov, uspěl i Tábor. Slavia je poslední

Hokejisté Vsetína porazili Zlín

Hokejisté vedoucího Vsetína se v 11. kole první ligy vrátili na vítěznou vlnu a po domácím vítězství 4:3 nad Chomutovem vedou tabulku nadále se čtyřbodovým náskokem a jedním zápasem k dobru před...

10. října 2026  20:58

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Plavci v Jihlavě slaví jubileum. Před 75 lety je zachránila hasičská nádrž

Po kompletní rekonstrukci za 88 milionů korun se v Jihlavě otevřel krytý...

Závodní plavání v Jihlavě kdysi zachránila hasičská nádrž. Později Jihlavský plavecký klub (JPK) odchoval řadu úspěšných plavců včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence...

10. října 2026  9:15

Chátrající stavení nahradila moderní sokolovna, poslouží i dětským kroužkům

Dostatek prostoru má v nových sálech také úspěšný oddíl šermu, který funguje...

Více než devadesáti let se „dožila“ sokolovna v Bystřici nad Pernštejnem, než město loni na jaře přistoupilo k její demolici. Budova kvůli svému špatného stavu už stejně nemohla být využívaná. Nyní...

9. října 2026  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.