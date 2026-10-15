„Vím, že výsledky jednání asi už znáte, protože jsem považoval za slušné o nich informovat i další strany,“ potvrdil primátor Petr Ryška (ODS). „Nic dalšího v tuto chvíli nebudu komentovat, počkejte si na odpolední tiskovou konferenci.“
Podle zjištění redakce iDNES.cz nabídne nová koalice v 37členném zastupitelstvu většinu 21 hlasů. V jedenáctičlenné radě města obsadí Tým pro Jihlavu složený z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 devět míst, Starostům připadnou dvě křesla, z nichž jedno bude funkce náměstka primátora. Tím by se měl stát lídr STAN Petr Kabátek.
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Pro dosavadní vedení radnice i lídra hnutí ANO Radka Popelku znamená tento výsledek odchod z vedení města. Vyjednávání o jiné podobě koalice tak definitivně padla.
Konkurz na Kašpárka vyhrál STAN, říká Popelka
Lídr hnutí ANO Radek Popelka komentuje výsledek vyjednávání s mírným sarkasmem. „Když to opravdu volně přeložím, dneska jsme se dozvěděli, že Tým pro Jihlavu má tak silný mandát, že je schopen vládnout Jihlavě sám, a v podstatě hledají jenom někoho, kdo bude doplňovat ty zbývající tři hlasy,“ uvedl pro iDNES.cz Radek Popelka.
„V tomto ohledu jsme rádi, že ten konkurz na Kašpárka vyhrál někdo jiný a nebudeme to my. Budeme se moci věnovat nějaké konstruktivnější práci,“ dodal dosavadní náměstek primátora.
K tomu, zda bude těsná většina 21 hlasů v zastupitelstvu pro novou koalici stabilní, je Popelka skeptický. „Měla by být, pokud by byly stabilní zastupitelské kluby. Ale když se podíváte na Tým pro Jihlavu a jeho koaliční partnery, je tam několik velkých neznámých. Myslím si, že to bude velmi bouřlivé volební období, co se týče účasti na zastupitelstvech, a řada usnesení bude mít problém sehnat těch rozhodujících 19 hlasů,“ myslí si.
Rozjeté projekty i návrat k původní profesi
Končící náměstek primátora přiznává, že odchod z funkce ho mrzí zejména kvůli rozpracovaným projektům. „Mrzí mě to a mrzí mě to hodně, protože čtyři roky se tady něco, možná i záměrně, brzdilo a teďka, když dochází k realizaci, tak u toho nebudeme. Doufám ale, že budu mít nějaký vliv a že ty projekty nezapadnou a zrealizují se, protože Jihlava si je zaslouží,“ konstatoval Popelka.
Práci řadového opozičního zastupitele však jako velký nástroj k prosazování věcí nevidí. „Když se vrátím do zastupitelstva, tak to je skutečně cirkus pro kamery. Řadový zastupitel nerozhodne vůbec nic a je úplně jedno, jestli je v koalici, nebo v opozici. To je prostě jenom mávací mašina, která se musí čas od času sejít a předem připravená a prolobovaná usnesení přijme,“ zhodnotil.
O svém dalším osobním a profesním působení zatím nemá úplně jasno. „Rozhodnutý ještě nejsem, mám několik možností, kam se vrhnout. Nejbližší je mi vrátit se ke své původní profesi, tam je práce spousta,“ uzavřel Popelka.
ANO se koaličním partnerem nechalo zastínit
S koalicí SPD, Svobodní, PRO a Trikolora, která získala tři mandáty, po volbách nikdo nejednal. „Jestli se ODS a další strany z Týmu pro Jihlavu, Starostové i Piráti proti nám vymezili, tak proč bychom jim klepali na dveře. My se před nimi hrbit nebudeme,“ prohlásil lídr kandidátky a zastupitel Petr Paul.
Odsun dosavadního koaličního partnera ODS a KDU-ČSL ANO do opozice vidí tak, že se vítězné hnutí v uplynulých čtyřech letech nechalo zastínit. „Je to věcí ANO. Ale oni nechali vést ODS a teď na to před svými voliči doplatili,“ komentoval Paul. Volby podle něj byly hlavně o penězích a masivní kampani. „Kolik peněz zainvestujete do voleb, tak takový máte úspěch. Když dáte víc, můžete čekat větší výsledek,“ dodal.
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10. října 2026