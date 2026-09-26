V rozhovoru Petr Kabátek říká, v čem současné vedení radnice selhává, jak hodlá řešit bezdomovce v parcích či bezpečnost u nočních klubů. „Jsou místa v Jihlavě, kterým se s rodinou raději vyhýbáme. Městská policie se na ně musí zaměřit daleko víc,“ zdůrazňuje Kabátek.
Proč jste se rozhodl kandidovat jako lídr STAN v Jihlavě?
Do politiky jsem vstoupil před čtyřmi lety a postupně zjišťoval, že pokud chcete věci reálně měnit, musíte převzít odpovědnost. Chci nabídnout energický a konstruktivní přístup bez zbytečného politikaření.
Kdybyste měl pojmenovat vaše hlavní programové priority, které by to byly?
Jihlava má obrovský potenciál, ale je potřeba řešit věci, které lidi pálí každý den – bezpečnost, čistotu a parkování. Velké stavby jako nová aréna nebo zrekonstruovaný bazén jsou samozřejmě vidět, ale vedení města při nich až příliš často zapomíná na běžné, každodenní potřeby obyvatel. Chceme bezpečnější ulice a parky, čistší veřejná prostranství a funkční parkování bez zbytečného chaosu. Zároveň prosazujeme více zeleně a odpočinkových zón.
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Jak podle vás funguje současná koalice na radnici a v čem vidíte hlavní nedostatky?
Současné vedení má za sebou řadu velkých projektů, ale chybí mi tam větší otevřenost v komunikaci s občanem a dotahování detailů. Přišlo mi navíc, že vítězné Hnutí ANO své pozice na radnici fakticky přenechalo ODS a primátoru Ryškovi a sami se jen vezou na úspěšné vlně.
Vaším velkým tématem je Silo u Centrálního dopravního terminálu. Proč právě to?
Silo má obrovský potenciál, zvláště v návaznosti na vznikající Centrální dopravní terminál a plánované napojení na vysokorychlostní trať. Určitě má smysl posoudit jeho přínos. Ale vidíme, že zbytek vedení města se k tomu zatím moc nestaví a bude právě na nás, abychom je k tomu přesvědčili. Pokud by se dostali do vedení města, je třeba se bavit s ostatními koaličními partnery – jaký to má význam a zda to má opravdu přínosy. Za mě tedy ano.
Petr Kabátek
Neobáváte se, že když takto mluvíte o Silo Jihlava, zvedáte si před odkupem jeho cenu?
Bude záležet na jednání se současným vlastníkem a na dohodnutí rozumné ceny.
Zmiňoval jste, že Silo má výbornou polohu, protože teď vzniká Centrální dopravní terminál. První etapa – železnice – je hotová, chystá se tam přesunutí autobusového nádraží...
Centrální dopravní terminál určitě má smysl. Vidím v něm velký potenciál, právě s ohledem na napojení na vysokorychlostní trať. Trošičku nám odřízli právě to Silo, ale vše se dá nějakým způsobem udělat. Tak, aby tam přístup byl dobrý: ať už nějakým mostkem, lávkou nebo případně i nadzemním způsobem. Myslím si, že ta stavba je účelná a bude opravdu velkým přínosem pro město.
Když se terminál začal stavět, kácely se stromy a obyvatelé byli naštvaní. Bylo to nutné?
Byla to věc dělaná podle odsouhlaseného projektu, ale osobně nejsem pro kácení zeleně. A když už k němu dojde, musí se zeleň okamžitě někde jinde nahradit. Podívejte se třeba na Masarykovo náměstí – v létě je to rozpálený tepelný most, v horku je tam k nevydržení. Dokud není na chystanou revitalizaci náměstí vysoutěžený developer, chceme do projektu zasáhnout a prosadit tam více zelených i odpočinkových ploch.
Nebál byste se změnit současný projekt pana architekta Cikána?
Já bych se toho právě nebál. Protože je to projekt opravdu na mnoho let, je potřeba to udělat tak, aby opravdu vyhovoval všem. Ne, že si řekneme: Už to jednou nějak bylo odsouhlaseno, tak i když s tím nesouhlasíme, necháme to tak. Jakmile je to projekt na mnoho let, a bude to stát opravdu velké peníze, tak je potřeba, aby to bylo promyšlené do každého detailu. Aby opravdu náměstí nebylo jedno velké, rozpálené a žhavé místo.
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Mně osobně v Jihlavě trošku chybí vodní prvky. Počítáte s nimi?
To je právě přesně ono, ano. (smích) Byl jsem se podívat do spousty měst, navštívil spousty krásných náměstíček právě i s těmi vodními prvky. Bohužel tady narážíme na bezpečnost, co se týče komunit, které žijí v centru. Víme, jak je to v parku Gustava Mahlera. Ale ano, dovedu si vodní prvky představit. Možná ale pravděpodobně v jiné lokalitě než přímo na hlavním Masarykově náměstí. Chtěli bychom dosáhnout právě mimo jiné takovéhle atraktivity.
A co budova Prioru uprostřed?
Odkoupení města v minulosti nedávalo kvůli vysoké ceně smysl. Cestou je ale aktivní komunikace s majitelem budovy v rámci revitalizace náměstí – musíme jednat o tom, zda je ochotný upravit vnější obálku Prioru tak, aby lépe zapadla do prostředí nového náměstí.
Rozhovory s lídry
Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských sněmovních voleb.
Úterní pátý díl se zaměří na Tým Pro Jihlavu – ODS, lidovci, TOP 09, jejichž kandidátku vede současný primátor Petr Ryška.
Vraťme se k té bezpečnosti. Cítíte se vy sám v Jihlavě bezpečně?
Ne vždy a ne všude. Bydlím na Březinkách, mám dvě malé děti a vím, jak to v některých lokalitách vypadá. Jsou místa nebo večerní hodiny kolem diskoték, v uličkách u nádraží či v parcích jako Smetanovy sady a park Gustava Mahlera, kterým se s rodinou raději úmyslně vyhýbáme. Vadí mi i otravování ze strany občanů bez domova. To je přesně oblast, na kterou se podle nás musí městská policie zaměřit nesrovnatelně víc než dosud, aby se lidé v Jihlavě cítili dobře a v bezpečí.
Je podle vás komunální politika prostředí pro mladší generaci?
Určitě, mladým se musí dávat příležitost. Starší politici často řeší městské problémy v zaběhlých kolejích a mantinelech. Mladí lidé přinášejí svěží nápady, ve městě aktivně žijí a přesně vědí, co jejich generaci i mladým rodinám chybí.
S čím byste byli jako STAN ve volbách spokojeni a s kým si představujete případnou koalici?
Chtěli bychom získat 6 až 8 mandátů, abychom měli sílu při vyjednávání a dostali se do vedení města. Z opozice se jakýkoliv program prosazuje nesmírně těžko. Určitě předem vylučujeme spolupráci s SPD a komunisty, s těmi se programově zcela míjíme. U ostatních stran je to o hledání programových průniků a o konkrétních pracovitých lidech. Komunální politika je totiž daleko více o osobnostech než o stranických dresech.
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Před čtyřmi lety bylo blízko ke spojení sil s ODS, KDU-ČSL či Piráty, ale nakonec to nedopadlo. Jak zpětně tento nezdar vnímáte a dokážete si s nimi spolupráci představit dnes?
Mrzí nás to velice, ale je to historie a já se chci dívat do budoucna. Před čtyřmi roky byl lídr Radek Hošek, vyjednávání bylo na něm a bohužel to v osobní rovině vygradovalo až na zastupitelstvu. Právě proto jsem letos lídrem já. Chci, aby jednání probíhala konstruktivně, věcně a za zavřenými dveřmi, ne před kamerami. S ODS i KDU-ČSL si spolupráci dovedu normálně představit. S primátorem Ryškou se dá bavit úplně otevřeně a v klidu, vážím si Vítka Schreka. V komunální politice jde o pracovité osobnosti a programové průniky, ne o vyřizování si osobních účtů.
Jak vlastně vnímáte hlavní tváře radniční ODS – primátora Ryšku a radního Bekeho? Může mezi vámi fungovat chemie?
Hodně věcí leží na primátoru Ryškovi, ale výraznou postavou je i pan architekt Beke. Pan primátor ví, co chce, má jasný tah na branku a hlavně dokáže přijmout kritiku – s ním se dá bavit otevřeně a v klidu. Pan Beke občas reaguje zbytečně impulzivně a kritiku zrovna moc dobře nesnese. Mluvím ze své vlastní zkušenosti, kdy jsem zkoušel navrhnout zlepšení a reakce byla zbytečně vyhrocená. Přesto věřím, že lidé v politice by měli umět hodit osobní pocity za hlavu a bavit se věcně o tom, co je dobré pro Jihlavu.