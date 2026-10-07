Jedním ze tří největších problémů Brodu je podle oslovených lídrů kandidujících stran a hnutí doprava. Počet aut v ulicích roste, provoz houstne a hlavně na sídlištích se parkovacích míst nedostává.
„Dopravu bychom chtěli změnit na základě zakázky u firem, které se zabývají logistikou měst,“ řekl lídr ANO a Žen za Brod Vladimír Slávka.
Komunální volby v Kraji Vysočina
kandidáti v okresních městech
Konkrétnější byl za ODS starosta Zbyněk Stejskal. „Budeme prosazovat dokončení krajského parkovacího domu u nemocnice. Na Výšině jsme již vykoupili pozemek pro kapacitní parkovací dům, který chceme vyprojektovat a postavit jako město nebo se soukromým partnerem,“ přiblížil. Podobné řešení nabízí více uskupení, třeba Společně pro Brod, Naše Česko nebo Broďáci.
Lídr Broďáků Jan Schwarz by šel ještě o kousek dál. „Chtěli bychom Masarykovu učinit dvouproudou a zřídit zde další parkovací místa,“ nabídl po vzoru Okružní ulice v Jihlavě. Takové řešení by se líbilo i Liboru Honzárkovi, lídrovi uskupení Město moderně. On, stejně jako lidovci, by rád viděl parkovací dům nebo alespoň centrální parkoviště i na takzvaném cirkusplacu u Masarykovy ulice naproti Bille.
Kandidáty rozděluje obchvat i MHD zdarma
Názory se rozcházejí v otázce vedení jihozápadního obchvatu. Zatímco ODS a Město moderně trvají na jižní variantě přes katastry Michalovic a Lípy jako nejkomfortnější z pohledu dopravního řešení, ostatní jsou zdrženlivější. „Rádi bychom pomohli najít kompromis,“ neurčitě vzkázal za lidovce Ondřej Rázl.
Za severní variantu se jasněji postavili Broďáci, Společně pro Brod, Naše Česko či Piráti. „Neustále se oháníme ŘSD a krajem Vysočina, ale nikdo neřekne, proč se město odchýlilo od projednané trasy. Teď se budou vytahovat nové posudky, ale v době prvního usnesení neexistovalo nic, co by novou trasu obhájilo,“ říká lídr Pirátů Petr Vozáb.
Množství dotázaných se zamlouvá městská hromadná doprava zdarma. Jízdné technické služby odpouští cestujícím po celý rok, co je kvůli demolici a stavbě mostu uzavřena Masarykova ulice. Náklady na sebe vzalo město. Poměrně dost subjektů by takové řešení ponechalo trvale.
„Vítáme to a podpoříme to i nadále,“ ujistil Vozáb. „Pokud se ukáže, že bezplatná MHD přivádí lidi z aut do autobusů, má smysl o jejím pokračování vážně uvažovat,“ připouští i Petra Neubauerová, lídryně kandidátky PRO BROD. Takřka totožně odpověděl Ondřej Rázl za lidovce.
Školy slučovat a rušit nebudeme, slibují všichni
Za jeden z dalších problémů považují lídři stran a hnutí lékařskou péči ve městě. Pyšní jsou na nemocnici, ovšem trápí je nedostatek zubařů, pediatrů a dalších specialistů. I zde se návrhy řešení shodují: grantové programy na nové ordinace, zvýhodněné nájmy nebo spolupráce s nemocnicí.
Kandidující strany a hnutí nechtějí rušit ani slučovat mateřské a základní školy, byť demografická křivka prudce klesá. „Školy jsou ve velmi dobré kondici. Počítám s tím, že malé obce budou časem nuceny se dohodnout s našimi školami a děti budou dojíždět do centrálních škol,“ pravil Vladimír Slávka.
|
Nástup „Jihlaváka“, úprk komunistů, TOP 09 bez značky. A Brod má volební rekord
Stejně odpověděl i Libor Honzárek. Petra Neubauerová by pro svoz dětí z okolních obcí využila MHD.
„Případné volné prostory ve školách chceme využít pro odborné učebny, družiny a výuku v menších skupinách. Uvolněné kapacity školek chceme podle možností přizpůsobit dětem od dvou let, a usnadnit tak rodičům návrat do práce,“ přiblížil řešení ODS Stejskal.
Naše Česko chce nové byty, SPD velký hotel
Mezi plány stran a hnutí se ale najdou i originální věci, které se vymykají. „Ve městě opravdu chybí hotel. Chtěli bychom zadat investora a vybudovat ho,“ plánuje třeba lídr SPD Pavel Duben.
Naše Česko se zase více orientuje na bydlení. Slibuje vypracování koncepce bydlení, aktivní přípravu městských parcel a budování dostupných bytů, třeba i družstevních. Bydlení jako prioritu zmiňuje i Město moderně a ODS. I ony počítají s novými parcelami a výstavbou bytovek.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
KDU-ČSL by se více chtěla zaměřit na bezpečnost, hlavně v lokalitách kolem ubytoven a nádraží. „Pomohlo by posílit hlídky městské policie v rizikových lokalitách a zvážit zapojení asistentů prevence kriminality,“ nabízí Ondřej Rázl.
PRO BROD by chtělo zlepšit přístup k místním částem a podpořit v nich investice.
Společně pro Brod by rovněž chtělo věnovat pozornost stavu památek a učinit je atraktivnějšími. „Ve věži vybudovat repliku bytu, který tu sloužil do začátku 70. let minulého století a expozici, v kostele Nejsvětější Trojice restaurovat oltáře, kruchty a lavice, jejichž stav je tristní,“ navrhuje lídr Společně pro Brod Tomáš Hermann.
|
Volby 2026 ONLINE: První dáma Eva Pavlová se vyjádřila k termínu
S jakými prioritami do voleb jdou KSČM a Nezávislí kandidáti a Brodská Občanská Liga (BOL), se ani jedno uskupení nepochlubilo. Lídra prvně jmenovaných Pavla Nováka se nepodařilo kontaktovat ani přes kolegy na kandidátce či brodský městský úřad.
Jednička BOL Hana Pospíchalová odmítla odpovědět. „Po dohodě s týmem jsme se rozhodli neposkytovat odpovědi písemně. Ráda se k otázkám vyjádřím během osobního setkání či rozhovoru,“ vzkázala.