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Nástup „Jihlaváka“, úprk komunistů, TOP 09 bez značky. A Brod má volební rekord

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  11:54
Centrum Havlíčkova Brodu. Kdo obsadí radnici (na fotografii žlutá budova na spodním rohu Havlíčkova náměstí vpravo), určí komunální volby. O hlasy letos usiluje rekordní počet dvanácti kandidátek.

Centrum Havlíčkova Brodu. Kdo obsadí radnici (na fotografii žlutá budova na spodním rohu Havlíčkova náměstí vpravo), určí komunální volby. O hlasy letos usiluje rekordní počet dvanácti kandidátek. | foto: Martin Netočný, Ústav dějin umění AV ČR

Centrum Havlíčkova Brodu. Kdo obsadí radnici (na fotografii žlutá budova na spodním rohu Havlíčkova náměstí vpravo), určí komunální volby. O hlasy letos usiluje rekordní počet dvanácti kandidátek.
Centrum Havlíčkova Brodu. Kdo obsadí radnici (na fotografii žlutá budova na spodním rohu Havlíčkova náměstí vpravo), určí komunální volby. O hlasy letos usiluje rekordní počet dvanácti kandidátek.
Centrum Havlíčkova Brodu. Kdo obsadí radnici (na fotografii žlutá budova na spodním rohu Havlíčkova náměstí vpravo), určí komunální volby. O hlasy letos usiluje rekordní počet dvanácti kandidátek.
Centrum Havlíčkova Brodu. Kdo obsadí radnici (na fotografii žlutá budova na spodním rohu Havlíčkova náměstí vpravo), určí komunální volby. O hlasy letos usiluje rekordní počet dvanácti kandidátek.
10 fotografií
Hned dvanáct uskupení vstoupí v Havlíčkově Brodě do komunálních voleb. Nikdy v historii jich tolik nebylo, je to rekord. Posty obhajuje velká většina zastupitelů, jen výjimečně se na špičkách kandidátek objevují nová jména. Některá ovšem stojí za pozornost. Starostou by se rád znovu stal Zbyněk Stejskal z ODS.

V minulých volbách ve městě zvítězilo hnutí ANO se společnou kandidátkou s uskupením Ženy za Brod. Získalo více než 25 procent hlasů a sedm míst v pětadvacetičlenném zastupitelstvu. V následujících jednáních o koalici se uskromnilo a spokojilo s dvěma křesly v sedmičlenné radě města včetně postu místostarosty pro lídra Vladimíra Slávku.

Ten vede kandidátku i letos. A výsledek by chtěl obhájit. „Za úspěch budu považovat obhájení sedmi mandátů z minulého období, za neúspěch pak jakýkoliv nižší počet,“ prohlásil.

Když pětka bydlí v domě u svého lídra

Špičky kandidátky tvoří všichni současní zastupitelé. Výjimkou je na pátém místě Jaroslav Drahoš. Podle havlíčkobrodské pobočky spolku Milion chvilek je osobou kontroverzní. Je to Jihlavák, v Jihlavě byl i zastupitelem. Do Havlíčkova Brodu se přestěhoval až letos a hned si změnil i adresu trvalého bydliště, která je v komunálních volbách směrodatná.

Spolupráce při vedení města není jen o tom, jestli se shodneme na brodských tématech. Důležité pro nás je i to, jak se naši případní partneři dívají na svět kolem nás - na Českou republiku jako součást západní Evropy a na hodnoty svobodné demokratické společnosti.

Jan Schwarzlídr nezávislého uskupení Broďáci

„Samotná změna adresy by nebyla ničím zvláštním, kdyby se neobjevil zajímavý detail. Adresa, kterou Jaroslav Drahoš uvádí, se shoduje s adresou trvalého pobytu současného místostarosty a lídra kandidátky ANO 2011 a Ženy za Brod Vladimíra Slávky,“ upozornil Milion chvilek.

Slávka to nepopírá. „Ano, pan Drahoš skutečně bydlí u mě v domě. Prostory se mi tam uvolnily, takže je tam jako běžný podnájemník,“ vysvětluje Slávka. Na páté místo kandidátky se Drahoš podle Slávky dostal pro své zkušenosti. „Byl roky zastupitelem v Jihlavě, ty zkušenosti ze zastupitelstva prostě má,“ dodal současný místostarosta.

Komunální volby v Kraji Vysočina

kandidáti v okresních městech

Zajímavé jméno je i na 19. místě téže kandidátky. Figuruje na něm dlouholetý zastupitel za KSČM Milan Plodík. Ten už před časem politiku opustil a vystoupil z komunistické strany. Nyní se vrací v jiných barvách. „Od devadesátých let má realitní kancelář, zastupuje podnikatele. Je velmi zkušený. Když se to jméno objevilo, sáhl jsem po něm všemi deseti,“ říká Vladimír Slávka.

ODS z jednání vytěžila maximum. Zopakuje to?

Před čtyřmi roky druzí ve volbách skončili občanští demokraté. Hlas jim dalo přes 16 procent voličů, což stačilo na pět mandátů. Díky obratnému vyjednávání pak v koalici s ANO a TOP 09 získala ODS tři místa v radě města včetně postu starosty pro Zbyňka Stejskala a místostarostky pro Marii Rothbauerovou.

Volební uskupení v Brodě a jejich lídři

  • Město moderně – Libor Honzárek
  • SPD a Trikolora v koalici – Pavel Duben
  • KDU-ČSL – Ondřej Rázl
  • KSČM a Nezávislí kandidáti – Pavel Novák
  • ODS – Zbyněk Stejskal
  • Broďáci – Jan Schwarz
  • Česká pirátská strana – Petr Vozáb
  • ANO a Ženy za Brod – Vladimír Slávka
  • Naše Česko – Marie Rothbauerová
  • Brodská Občanská Liga – Hana Pospíchalová
  • Společně pro Brod – Tomáš Hermann
  • PRO BROD – Petra Neubauerová

Pozn.: Řazeno dle volebních čísel

„Jako současný starosta chci ve funkci pokračovat, mám podporu celé naší kandidátky. Ale pokud bych kvůli preferenčním hlasům výrazně propadl, respektoval bych tento signál a vyvodil z něj osobní důsledky,“ vzkazuje Stejskal.

Záda mu budou krýt současní zastupitelé včetně radního Jana Sojky a senátora a bývalého starosty Jana Tecla. Za nimi dává ODS šanci mladší generaci, hned devět kandidátů je mladších čtyřiceti let. Naopak nejstarší je někdejší starostka a poslankyně Jana Fischerová, ve městě velmi oblíbená, která právě díky preferenčním hlasům pravidelně získává mandát i ze spodních řad.

Mezi kandidáty občanských demokratů už letos není Marie Rothbauerová. Ta před čtyřmi lety vylétla doslova z neznáma, ale názorové nůžky mezi ní a ODS se postupně rozevíraly. Řady strany před necelým rokem opustila a stala se hlavní tváří projektu jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko nejen v Havlíčkově Brodě, ale i na celé Vysočině.

TOP 09 se schovala pod název Město moderně

Marně budou voliči letos hledat kandidátku koaliční TOP 09. Ta v minulých volbách získala sedm procent hlasů a dva zastupitelské mandáty pro Libora Honzárka a Jana Matějku. Díky povolební koalici se ale oba vyšvihli do rady města a Honzárek na post prvního místostarosty. Letos ovšem topka kandiduje pod názvem Město moderně.

Dvě fotografie Havlíčkova náměstí pořízené z věže děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie ilustrují architektonický vývoj Havlíčkova Brodu za posledních 130 let. Černobílá je z roku 1892, barevná je pohled ze stejného místa v roce 2023.
Slavnostní otevření druhé sportovní haly v Havlíčkově Brodě. Na snímku je zleva senátor a bývalý starosta Jan Tecl, současný starosta města Zbyněk Stejskal a František Horák z Národní sportovní agentury.
Marie Rothbauerová (vpravo) na udělení Cen od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Uprostřed je místostarosta Brodu a předseda sdružení Libor Honzárek.
Místostarosta Havlíčkova Brodu Vladimír Slávka z ANO (na snímku) se ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku utká se senátorem za ODS Janem Teclem.
10 fotografií

„Ideový obsah myšlenek je stejný jako u TOP 09, ale máme mezi sebou i více nestraníků. Název kandidátky oproštěný od celostátní politiky může být lépe vnímán veřejností. Snažíme se ukázat trochu civilnější tvář,“ na rovinu vysvětlil Honzárek. Za značku TOP 09 se ale, jak tvrdí, nestydí.

Mimochodem, on sám se letos účastní svých devátých komunálních voleb. Za tu dobu vystřídal šest různých kandidátek s odlišným názvem. „Ale nejsem žádný převlékač kabátů. Nikdy jsem nebyl členem žádné strany, až v posledních obdobích TOP 09,“ ujišťuje Honzárek.

Komunisté se rozhádali a rozprchli

Kdo kabát převlékl dokonale, tak jsou vedle Milana Plodíka i další letití komunisté. Vladimír Frič i Zdeněk Dobrý také po rozkolu KSČM opustili a přešli k SPD. Ta pro komunální volby utvořila v Brodě spojenectví s Trikolorou. Jsou na třetím a šestém místě kandidátky. Lídrem je opět Pavel Duben, který by pro SPD rád obhájil alespoň jeden mandát.

Beseda s lídry

Kdo povede město v dalších čtyřech letech? Jaké má vize a priority, kam by chtěl Havlíčkův Brod směřovat a jak toho dosáhnout? Žádné schovávání se za billboardy a laciná hesla. Osobně a pěkně z očí do očí.

Všech dvanáct lídrů kandidátek je pozváno na moderovanou předvolební besedu, při níž přijde řada i na otázky občanů. Koná se ve středu 7. října od 17 hodin ve Smetanově síni na Staré radnici. Pořádá ji digitální tvůrce Lukáš Ondráček. Vstup je zdarma.

Rozkol mezi komunisty způsobil nevídanou situaci. Od kandidátky KSČM a nezávislých dal ruce pryč okresní výbor KSČM. „Brod mě velmi zklamal, rozhádali se tam. Ti nejkovanější komunisti, staří bolševici, se rozutekli k ANO a SPD. Kandidátka KSČM je v Brodě jen z určité nostalgie. Ani nejsme jejím garantem, stojí za ní nezávislí,“ přiblížil Karel Dvořák, předseda okresního výboru KSČM na Havlíčkobrodsku.

Známé tváře jsou v popředí tří v minulosti úspěšných kandidátek nezávislých uskupení. Broďáky vede Jan Schwarz a Veronika Prchalová, Společně pro Brod Tomáš Hermann s Václavem Hlaváčem a PRO BROD, která je založená na sociálních demokratech (SOCDEM), Petra Neubauerová a Ivana Mojžyšková. Nováčkem je Brodská Občanská Liga plná nestraníků inklinujících ke Svobodným. Kandidátku vede Hana Pospíchalová.

Lídra se zbavili i Piráti, nedělal dobrou reklamu

Do zastupitelstva se už jistě nedostane Pirát Jan Kerber, dosavadní jediný zastupitel strany už na kandidátce nefiguruje. „Už ani není členem strany. V posledním roce nám v zastupitelstvu neudělal moc dobrou reklamu. Rozhodli jsme se většinu kandidátky obměnit,“ říká její lídr Petr Vozáb.

Souboj o radnici ve Žďáře: Mrkos obhajuje, ODS sází na nové tváře i parkovací dům

K obměně kandidátů a jistému omlazení došlo i u lidovců. Stále je však vede Ondřej Rázl. KDU-ČSL se před čtyřmi roky stala v Brodě třetí nejsilnější, zisk přes deset procent a tři mandáty jí ale na účast v koalici nestačily. Lidovci se tehdy postavili proti spolupráci s ANO a skončili v opozici.

Stejně jako tehdy čtvrtí Broďáci. A ti na postoji, při němž už dopředu jako jediní vylučují povolební spolupráci s ANO, nehodlají nic měnit ani letos. „Spolupráce při vedení města není jen o tom, jestli se shodneme na brodských tématech. Důležité pro nás je i to, jak se naši případní partneři dívají na svět kolem nás - na Českou republiku jako součást západní Evropy a na hodnoty svobodné demokratické společnosti. Havlíčkův Brod pro nás není ostrov,“ prohlásil Jan Schwarz.

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