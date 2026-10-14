Úvodní schůzky Týmu pro Jihlavu se zástupci ANO, STAN a uskupení Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených (PiFo) se uskutečnily v neděli. Konkrétní dohoda zatím nevznikla.
Tým pro Jihlavu získal ve volbách 16 z 37 mandátů a k nadpoloviční většině mu chybějí tři hlasy. ANO má deset křesel, STAN pět, PiFo tři a koalice SPD, Svobodných, PRO a Trikolory rovněž tři.
Vítěz voleb může většinu sestavit buď s dosavadním koaličním partnerem ANO (26 mandátů), nebo spojením se STAN a Piráty, s nimiž by měl dohromady 24 mandátů. Většinu by mu zajistila i samostatná spolupráce se STAN (21 mandátů), případně pouze s PiFo (19 mandátů). O spolupráci s SPD Tým pro Jihlavu podle svého vyjádření neuvažuje.
„Vymezili jsme si podmínky, za nichž by byla spolupráce možná. V ODS máme prioritu jasnou, a jakmile se vyjádří i koaliční partneři, další postup bude velmi rychlý,“ řekl jihlavský primátor a lídr kandidátky Petr Ryška (ODS).
ODS připravila koncept pro partnery
Konkrétní požadavky zveřejnit nechtěl. Podle něj je důležité dohodnout se nejen na programu, ale také na dalších podmínkách nezbytných pro chod města.
„Jde o program, ale i o další věci nezbytné pro fungování Jihlavy. Vypadá to, že základní body našeho programu jsou ochotny podpořit všechny strany, a od toho se pak odvíjejí další kroky,“ uvedl Ryška.
|
Hlavně ať nám partneři neházejí klacky pod nohy, říká spokojený primátor Jihlavy
Radní David Beke (ODS) potvrdil, že občanští demokraté mají připravený koncept, se kterým chtějí v jednáních pokračovat. „Potřebujeme ale, aby ho schválili i naši partneři z Týmu pro Jihlavu,“ přiblížil Beke.
Volby 2026 OBRAZEM
Každá z možných variant má podle něj své výhody i nevýhody. Konkrétní podobu případné koalice ani personální uspořádání radnice zatím politici nezveřejnili.
Jediná možná varianta? Popelka sází na vztahy
Lídr jihlavského ANO a náměstek primátora Radek Popelka považuje za jedinou funkční variantu pokračování současné koalice. Možnosti, že by Tým pro Jihlavu sestavil většinu bez ANO, se ale neobává.
Složení zastupitelstva
„Matematicky to možné je. Ale Jihlava je poměrně malý píseček a vztahová mapa nám ukazuje, že někteří lidé by nebyli schopni být spolu v jedné kanceláři a spolupracovat,“ řekl Popelka.
Své stanovisko si nyní ujasňují lidovci, kteří jsou součástí Týmu pro Jihlavu. Jejich místní výbor by měl o dalším postupu jednat a rozhodnout o případném vstupu do koalice. Zástupce KDU-ČSL Petr Piáček nechtěl výsledek předjímat, z atmosféry mezi kolegy ale cítí příklon k variantě bez ANO. „Zároveň si myslím, že nám voliči dali signál, že bychom to měli zkusit bez ANO,“ řekl Piáček.
Schrek: Koalice s ANO by voliče zklamala
Koalici bez hnutí ANO by upřednostnil také poslanec a bývalý hejtman Vítězslav Schrek (ODS). Podle něj by takový postup odpovídal přání části voličů občanských demokratů.
„Dlouhodobě říkám, že velká část našich voličů vnímá koalici bez hnutí ANO příznivě. Myslím si, že řada našich voličů by případnou koalici s ANO vnímala jako velké zklamání,“ uvedl Schrek. Preferoval by proto spolupráci se STAN a Piráty.
Také Ryška se domnívá, že většina voličů by dala přednost koalici bez ANO. Zda se tuto variantu podaří prosadit, ale zůstává otevřené.