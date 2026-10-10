Komunální volby 2026 v Třebíči vyhrálo hnutí Pro Třebíč. Kdo bude vládnout městu

Komunální volby v Třebíči, kde občané volili 27 zastupitelů, s přehledem ovládlo hnutí Pro Třebíč. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo 21,45 procent hlasů.
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Na druhé příčce se s odstupem více než dvou procent hlasů umístilo hnutí ANO 2011. Třetí příčku získala koalice Piráti – Břehy – Zelení se čtrnácti procenty hlasů. Zastupitelstvo má celkem 27 členů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|Pro Třebíč
|21,45 %
|67 023
|6
|ANO 2011
|16,40 %
|51 242
|5
|Piráti - Břehy - Zelení
|14,08 %
|44 013
|4
|Třebíč Občanům!
|12,92 %
|40 384
|4
|MOSTy Třebíč
|12,60 %
|39 364
|4
|Živé Město
|7,77 %
|24 293
|2
|Lidovci
|7,48 %
|23 380
|2
|SPD a Trikolora
|3,61 %
|11 284
|0
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Třebíči.
Volby 2026 OBRAZEM
Kdo bude vládnout Třebíči?
Do skrutinia se dostalo celkem 7 uskupení, například Pro Třebíč, Třebíč Občanům! nebo MOSTy Třebíč. O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.
Třebíč v období 2022–2026 vedla koalice Pro Třebíč, ANO a KDU-ČSL. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu měla pohodlnou většinu 18 mandátů – Pro Třebíč i ANO po osmi a KDU-ČSL dva.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|21,36 %
|62 524
|8
|Pro Třebíč
|20,85 %
|61 027
|8
|Třebíč Občanům!
|14,42 %
|42 211
|5
|SPD s podporou Trikolory
|7,47 %
|21 864
|2
|KDU-ČSL
|6,25 %
|18 302
|2
|Břehy
|5,30 %
|15 524
|2
Volební účast v Třebíči v roce 2022 dosáhla 42,25 procenta. Letos přišlo hlasovat 45,65 procent obyvatel.