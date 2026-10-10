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Komunální volby 2026 v Třebíči vyhrálo hnutí Pro Třebíč. Kdo bude vládnout městu

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  23:15
Třebíčský umělec Jakub Mertl vytvořil ve zvonici tamní vyhlídkové věže poutavou...

Třebíčský umělec Jakub Mertl vytvořil ve zvonici tamní vyhlídkové věže poutavou audiovizuální show. (21. srpna 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

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136 fotografií
V komunálních volbách v Třebíči se ziskem více než 21 procent hlasů zvítězilo hnutí Pro Třebíč. Druhé místo obsadilo hnutí ANO 2011 s více než 16 procenty hlasů. Volební účast překonala 45 procent.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Třebíči, kde občané volili 27 zastupitelů, s přehledem ovládlo hnutí Pro Třebíč. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo 21,45 procent hlasů.

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Na druhé příčce se s odstupem více než dvou procent hlasů umístilo hnutí ANO 2011. Třetí příčku získala koalice Piráti – Břehy – Zelení se čtrnácti procenty hlasů. Zastupitelstvo má celkem 27 členů.

Výsledky komunálních voleb v Třebíči 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
Pro Třebíč21,45 %67 0236
ANO 201116,40 %51 2425
Piráti - Břehy - Zelení14,08 %44 0134
Třebíč Občanům!12,92 %40 3844
MOSTy Třebíč12,60 %39 3644
Živé Město7,77 %24 2932
Lidovci7,48 %23 3802
SPD a Trikolora3,61 %11 2840

Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Třebíči.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
136 fotografií

Kdo bude vládnout Třebíči?

Do skrutinia se dostalo celkem 7 uskupení, například Pro Třebíč, Třebíč Občanům! nebo MOSTy Třebíč. O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.

Třebíč v období 2022–2026 vedla koalice Pro Třebíč, ANO a KDU-ČSL. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu měla pohodlnou většinu 18 mandátů – Pro Třebíč i ANO po osmi a KDU-ČSL dva.

Výsledky komunálních voleb v Třebíči v roce 2022
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201121,36 %62 5248
Pro Třebíč20,85 %61 0278
Třebíč Občanům!14,42 %42 2115
SPD s podporou Trikolory7,47 %21 8642
KDU-ČSL6,25 %18 3022
Břehy5,30 %15 5242

Volební účast v Třebíči v roce 2022 dosáhla 42,25 procenta. Letos přišlo hlasovat 45,65 procent obyvatel.

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