„Musíme si přiznat, že ten výsledek není dobrý. Za úspěch bychom považovali jakýkoli zisk nad pět procent a k dosažení toho čísla nám dost chybělo,“ pronesl Libor Forman, poslanec a dvojka na jihlavské kandidátce Motoristů. „Pořád jsme mladá strana a lidé se rozhodli podpořit uskupení, s nimiž už mají více zkušeností,“ dodal.
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Motoristům také neprospěla nemilá chyba - na volebních lístcích a posléze i v některých médiích totiž bylo uvedeno, že lídr kandidátky Kamil Vlček je „vedoucím záchranné služby“. Což není pravda.
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„Nevím, kdo to způsobil, ale naštvalo mě to. To se nemělo stát. Lidé to pak řešili i na Facebooku,“ kroutil hlavou Vlček, který pracuje jako vedoucí dopravní zdravotní služby v Nemocnici Jihlava. Na starosti má chod dispečinku, správu vozového parku a personál zajišťující převozy pacientů. „Zvažuji trestní oznámení,“ podotkl.
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„Těžko říct, nakolik nás tento zavádějící údaj nakonec poškodil. Je třeba se podívat i na to, že strany, které dosud seděly na radnici, se mohly chlubit třeba Horáckou arénou, která byla za jejich vládnutí postavena. A na to asi voliči slyšeli,“ pověděl poslanec Forman.