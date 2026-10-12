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Motoristé tvrdí, že jim uškodila chyba na lístcích. Mluví o trestním oznámení

Autor:
  14:37

Kamil Vlček, vedoucí dopravní zdravotní služby Nemocnice Jihlava, byl v komunálních volbách 2026 lídrem kandidátky Motoristé sobě v Jihlavě. Neuspěl, strana se do zastupitelstva nedostala. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Motoristé sobě kandidovali na Vysočině pouze v Jihlavě. A díru do světa rozhodně neudělali - získali 2,7 procenta hlasů a na post v zastupitelstvu města mohli brzy zapomenout. Špičky kandidátky hledají příčiny. Za jednu z nich označují chybu na volebních lístcích a hovoří v té souvislosti i o trestním oznámení.

Výsledky voleb 2026

„Musíme si přiznat, že ten výsledek není dobrý. Za úspěch bychom považovali jakýkoli zisk nad pět procent a k dosažení toho čísla nám dost chybělo,“ pronesl Libor Forman, poslanec a dvojka na jihlavské kandidátce Motoristů. „Pořád jsme mladá strana a lidé se rozhodli podpořit uskupení, s nimiž už mají více zkušeností,“ dodal.

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Motoristům také neprospěla nemilá chyba - na volebních lístcích a posléze i v některých médiích totiž bylo uvedeno, že lídr kandidátky Kamil Vlček je „vedoucím záchranné služby“. Což není pravda.

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„Nevím, kdo to způsobil, ale naštvalo mě to. To se nemělo stát. Lidé to pak řešili i na Facebooku,“ kroutil hlavou Vlček, který pracuje jako vedoucí dopravní zdravotní služby v Nemocnici Jihlava. Na starosti má chod dispečinku, správu vozového parku a personál zajišťující převozy pacientů. „Zvažuji trestní oznámení,“ podotkl.

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„Těžko říct, nakolik nás tento zavádějící údaj nakonec poškodil. Je třeba se podívat i na to, že strany, které dosud seděly na radnici, se mohly chlubit třeba Horáckou arénou, která byla za jejich vládnutí postavena. A na to asi voliči slyšeli,“ pověděl poslanec Forman.

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