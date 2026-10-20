Radnici v Novém Městě na Moravě povede „staronová“ koalice. Tu opět tvoří krom Šmardovy strany, jež se ziskem sedmi křesel skončila ve volbách druhá, ještě Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) pro obce a KDU-ČSL. „Tato spolupráce se nám osvědčila, proto jsme se hned po volbách dohodli, že v ní budeme pokračovat,“ zdůvodnil Michal Šmarda.
K sestavě, která dala dohromady třináctihlavou většinu, navíc v pondělí nově přibylo i ANO + Nový Směr se dvěma mandáty.
Já výsledky senátních voleb respektuji a celý tenhle příběh mi přijde jako zbytečné znejisťování lidí.