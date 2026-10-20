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Šmardovi hrozil krach. Vítěze voleb však poslal do opozice a žije i šance na Senát

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  15:50

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Michal Šmarda | foto: ČTK

Ač výsledky voleb v Novém Městě na Moravě nejprve směřovaly ke střídání u kormidla a pod starostou Michalem Šmardou (Lepší Nové Město) se po šestnácti letech otřásla židle, ke změně nedošlo. Vítězné uskupení Jedno Město s osmi z 23 mandátů míří do opozice. Šmarda zůstane starostou a teoretickou naději stále má i v souboji o Senát.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Radnici v Novém Městě na Moravě povede „staronová“ koalice. Tu opět tvoří krom Šmardovy strany, jež se ziskem sedmi křesel skončila ve volbách druhá, ještě Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) pro obce a KDU-ČSL. „Tato spolupráce se nám osvědčila, proto jsme se hned po volbách dohodli, že v ní budeme pokračovat,“ zdůvodnil Michal Šmarda.

K sestavě, která dala dohromady třináctihlavou většinu, navíc v pondělí nově přibylo i ANO + Nový Směr se dvěma mandáty.

Já výsledky senátních voleb respektuji a celý tenhle příběh mi přijde jako zbytečné znejisťování lidí.

Michal Šmardak soudnímu přezkumu výsledků senátních voleb na Žďársku

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