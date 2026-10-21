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Povolební vyjednávání je u konce. Žďárskou koalici ODS nedoplní, odmítla jít s ANO

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  10:13

Stávající žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město) chce svůj mandát obhájit. Za sebou má dvě volební období. | foto: Žďár - Živé město

Povolební vyjednávání ve Žďáru nad Sázavou jsou u konce. Jejich výsledek ukazuje, že ustálenou politickou hladinu ve městě říjnové „komunálky“ nerozčeřily. Město dál povede čtyřkoalice v čele se známými tvářemi. Čerstvý proud v podobě zapojení ODS s nezávislými neprošel. Překážkou bylo hnutí ANO.

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Partnery jsou opět vítězné sdružení Žďár – Živé Město, dále ANO, lidovci a uskupení MY pro Žďár. „Staronová koalice se opírá o ozkoušenou fungující spolupráci a to, že dohromady reprezentuje 70 % hlasů voličů,“ sdělil ve středu ráno stávající starosta Martin Mrkos ze Žďár – Živé Město (ŽŽM).

Představitelé koalice vnímají podle něj toto zachování kontinuity jako dobrou zprávu pro obyvatele města. „Ta je totiž zásadním předpokladem pro pokračování práce na rozpracovaných projektech a aktivitách,“ prohlásil Mrkos s tím, že podrobnosti o obsazení pozic v čele města i v radě zazní koncem tohoto týdne.

ODS, která letos kandidátku utvořila se zapojením nových osobností z řad nezávislých, se povolebních schůzek účastnila jen zpočátku. „Měli bohužel nepřekročitelnou podmínku, že pokud by se měli nějaké koalice účastnit, tak jedině bez ANO. Mrzí nás, že se na to dívají optikou celostátní politiky, a nikoliv lokálních komunálních problémů, ale je to jejich rozhodnutí,“ konstatoval již minulý týden Mrkos.

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ODS získala ve volbách pět zastupitelských mandátů, tedy stejně jako ANO. „Jednali jsme se zástupci ŽŽM o možnostech budoucí spolupráce. Podle jejich vlastních slov mají devět důvodů, proč jít do spolupráce s hnutím ANO, a pouze jeden důvod proti. Právě ten jediný důvod je pro nás ale zásadní,“ okomentovala lídryně ODS Věra Mokříšová.

Výzvy k přehodnocení byly zbytečné

Široká koalice s ANO nebyla podle ní pro ODS přijatelná ani minulé volební období a stejně je tomu i nyní. „Spolupráci s tímto hnutím nepodporujeme. Jsme přesvědčeni, že stabilní a prodemokratickou koalici lze ve Žďáře vytvořit i bez něj,“ míní Mokříšová.

Vývoj jednání, jehož dílčí výstupy pronikaly postupně na veřejnost, vedl i k výzvám, aby vítězové voleb svůj postoj přehodnotili. Žďárská pobočka spolku Milion chvilek pro demokracii zveřejnila odkaz na loňský listopadový projev starosty, v němž se Mrkos ostře vymezil proti vládě Andreje Babiše.

„Nyní chce s těmito lidmi, i když v jejich velmi slabém odvaru, udělat koalici,“ upozornil spolek. „Někteří z nich by se do komunální politiky neměli šanci dostat jinak než po zádech hnutí ANO. Nejsou to ti nejschopnější. Jsou to ti, kdo se nechají naverbovat za tuhle partaj a jsou s ní loajální,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

Ve Žďáře se rýsuje čtyřkoalice, ale bez ODS. Ta odmítá jít s ANO

Letošní republikový trend neuzavírat koalice s ANO vnímá i Mrkos. „Já ale jeho zastánce nejsem. Myslím, že jsme natolik malé město, že si u nás na barvu dresu hrát nemusíme. Je to spíš o místních lidech, a ti by měli táhnout za jeden provaz,“ řekl starosta.

Ovšem ne všichni členové tohoto uskupení s takovým pohledem na věc souhlasí. Ze sdružení plánuje, v případě, že na koalici s ANO skutečně dojde, vystoupit například Veronika Černá. Tento záměr oznámila již 13. října.

„I když důvody ŽŽM jít do koalice s ANO chápu, moje svědomí a morální hodnoty mi již neumožňují oddělovat celostátní politiku od té komunální. Před čtyřmi lety jsem to ještě ‚překousla‘, ale to Babiš ještě nevládl s SPD a Motoristy. Celé směřování Evropy začíná už na úrovni obcí,“ vyjádřila se Černá, středoškolská učitelka, jež kandidovala ze 16. místa, a zastupitelský mandát tak nezískala.

Třetí období jako starosta

Do křesla starosty s největší pravděpodobností opět usedne Martin Mrkos, a načne tak třetí období jako první muž radnice. ŽŽM jako celek pak čeká čtvrtá dekáda v čele města. O pozicích místostarostů a jejich úvazcích bude koalice jednat v průběhu tohoto týdne. Doteď post místostarosty zastával Jaroslav Hedvičák (ANO) a Rostislav Dvořák (KDU-ČSL).

Stávající koalice vesměs pokračují. Spojení lidovců s ANO v Brodě přineslo rezignace

Zatímco první jmenovaný hned po volbách uvedl, že by rád ve vedení města pokračoval, Dvořák naopak avizoval, že o čelnou funkci již usilovat nechce. Nejspíš tak připadne lídryni lidovecké kandidátky, bývalé poslankyni a lékařce Romaně Bělohlávkové. Ve hře je ale i čtvrtý subjekt MY pro Žďár, za nímž stojí zkušený politik, náměstek hejtmana Vladimír Novotný (SOCDEM).

Zmiňovaná ODS s nezávislými končí v opozici. Tam se octne společně se sestavou Změna 2018 a Soukromníci, jež získala ve volbách tři mandáty. Zajímavostí je, že lídr kandidátky Tomáš Mahel se do zastupitelstva vůbec neprobojoval. Lidé „vykřížkovali“ bývalého starostu Jaromíra Brychtu, jeho manželku Miloslavu Brychtovou a dále Františka Partyku.

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