ODS v Jihlavě míří k sňatku z rozumu s ANO. Bez Nagyové, klade si podmínku

ANO ve volbách v Jihlavě zvítězilo. Posbíralo celkem 14 mandátů, jeden připadl i Janě Nagyové. Spojená kandidátka ODS a KDU-ČSL se v komunálních volbách umístila na druhém místě. Získala 11 mandátů, společně s ANO by tak dalo pohodlnou většinu 25 křesel z celkových sedmatřiceti.

Do opozice by tak zamířilo trio SPD, STAN a Piráti s Fórem Jihlava (PiFo), kde figuruje stávající primátorka Karolína Koubová.

Podle jihlavské ODS a KDU-ČSL varianta spolupráce s hnutím ANO vykrystalizovala až poté, co vyjednávání neumožnila jiný typ sestavení koalice. „Je to jediné možné zbývající řešení, které je možné nazývat jako sňatek z rozumu,“ uvedli v tiskovém prohlášení zástupci ODS a KDU-ČSL.

Jak připomněli, programové priority ODS + KDU-ČSL a ANO v Jihlavě jsou až na výjimky ve vzájemné shodě. Přes zjevné animozity na vládní úrovni tak podpořily ODS i KDU-ČSL v Jihlavě vstup do této koalice.

„S trestně stíhanými osobami nepůjdeme“

Kladou si však podmínku - součástí koalice nebude obžalovaná Jana Nagyová z ANO. Ta by tím pádem nebyla podepsaná ani pod koaliční smlouvou. „Pro členy ODS a KDU-ČSL v Jihlavě je nepřekročitelnou překážkou pro tvorbu koalice spolupráce s trestně stíhanými osobami,“ vysvětlil lídr uskupení ODS a KDU-ČSL Petr Ryška.

Jana Nagyová je společně se šéfem ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze Čapí hnízdo. V komunálních volbách však uspěla, a měla by tak zasednout v jihlavském zastupitelstvu za hnutí ANO. Zároveň byla Nagyová protikandidátkou Miloše Vystrčila (ODS) ve velice vyhrocené kampani ve druhém kole senátních voleb. Do té se velice aktivně zapojil i sám Andrej Babiš a další čelní představitelé hnutí.

Jakým způsobem by mohlo dojít ke splnění podmínky ODS?

Čistě teoreticky může jít například o vzdání se mandátu zastupitelky. Dále by mohla být Jana Nagyová například pouze řadovou zastupitelkou, ale nefigurovala by v radě města ani v žádných funkcích a v městských společnostech.

Položení mandátu není pravděpodobné

To, že se Nagyová vzdá mandátu, se však nezdá příliš pravděpodobné. „Myslím, že ta jednání nejdou vést v rovině toho vzdát se zcela zastupitelského mandátu. Ale spíše by šlo o to, že bych nefigurovala v radě města a neměla žádné funkce,“ reagovala Jana Nagyová.

„Trváme na tom, že je řádně zvolenou zastupitelkou, její mandát platí a nikdo ji nemůže v tom mandátu omezovat,“ pravil lídr ANO Radek Popelka s tím, že si chtějí zástupci hnutí dát alespoň dvanáct hodin na promyšlenou a verdikt oznámí snad v pátek. Dosud se tak nestalo.

Pro Popelku by byla účast ve vedení města velkým vítězstvím. V předchozích dvou volebních obdobích totiž vždy s ANO skončil v opozici, byť byl vždy jasným vítězem voleb. Strany, jež byly až další v pořadí, ANO vždy obešly a poslaly do opozice.

Na jiných variantách koalice se neshodli

Podle ODS strany prověřovaly i jiné varianty koalice. Například STAN dlouho prosazoval koalici na vládním půdorysu ODS, KDU-ČSL, STAN a PiFo. Ta by měla křehkou většinu devatenácti hlasů. Podle ODS ale tato jednání nevedla k cíli hlavně z důvodů programových a názorových nesouladů, ale i vysokých požadavků oslovených stran a hnutí.

„Devatenáctičlenná koalice by byla příliš křehká. Bylo by to velké riziko pro řádné fungování města a dosahování strategických cílů v nadcházejícím náročném období,“ konstatoval předseda místní ODS David Beke.

Ve hře byla i široká koalice ODS a KDU-ČSL, ANO, PiFo a STAN, která by disponovala silou 33 hlasů. Objevovaly se programové neshody ohledně Horácké multifunkční arény a Modety. Nakonec i STAN tuto variantu odmítl.

„Opakovaně jsem říkal, že je pro nás nepřípustné jít do koalice s ANO, kde jejich zvolená zastupitelka stojí před soudem a čelí obžalobě z dotačního podvodu,“ uved Radek Hošek, lídr jihlavské kandidátky STAN. „Do opozice odejdeme se vzpřímenou hlavou a budeme konstruktivně pracovat pro naše město,“ dodal Hošek.

PiFo mělo neakceptovatelné požadavky

Jako zajímavý kompromis se jevila koalice ODS a KDU-ČSL s ANO a PiFo. Vyjednávání však ztroskotala.

„Požadavky PiFo, které má v zastupitelstvu čtyři členy, byly tak vysoké, že by svou silou převyšovaly i požadavky našeho jedenáctičlenného zastupitelského klubu, což je z našeho pohledu neakceptovatelné,“ uvedl předseda městského výboru KDU-ČSL Martin Laštovička.

Jak zareaguje hnutí ANO na požadavek ODS, by mělo být známo dnes. Ustavující zastupitelstvo je přitom v Jihlavě naplánováno už na pondělí 24. října.