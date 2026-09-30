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Jdeme si pro primátora. Dnešní koalice funguje dobře, říká lídr ANO v Jihlavě

Radek Laudin
  12:00

Radek Popelka chce za ANO po volbách jednat se všemi zvolenými stranami. Klidně i s Piráty. „Piráti by potvrdili, že i po minulých volbách jsme měli schůzky a byly určité modely, které mohly nastat. Není to tak, že bychom se nechtěli bavit. Vždy je to o lidech, a co chtějí pro Jihlavu udělat,“ říká. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Uplynulo dvanáct let od chvíle kdy Radek Popelka vstoupil jako lídr ANO a nová tvář do jihlavské politiky. Lídrem favorita voleb v krajském městě je i letos. Co chtěl v roce 2014 prosadit a jak se dnes na své tehdejší návrhy dívá z pozice náměstka primátora?

Překvapilo mě, že máte na kandidátce bývalého primátora za ČSSD Rudolfa Chloupka. On už není sociální demokrat?
My jsme s panem Chloupkem spolupracovali. Navázali jsme velmi blízký osobní vztah, potkáváme se. Věděl jsem, že už se před nějakou dobou rozloučil se sociální demokracií. Tak jsem ho oslovil a dohodli jsme se. Protože si ho vážím, stále má přehled a myslím si, že pro město docela hodně udělal.

Když ANO poprvé vyhrálo jihlavské volby v roce 2014, tak jste řekl, že voliči chtěli novou krev. Od té doby jste byli střídavě v opozici i koalici. Co ta tehdejší nová krev Jihlavě přinesla?
Záhy potom, co jsme vstoupili do politiky, tak jsme z prvního nadšení a možná až z takového uličnictví přešli na pragmatickou vlnu. Navnímali jsme, jak fungují vnitřní procesy města, které nejsou z venku vidět. Dostali jsme se do soukolí. I když jsme byli v opozici, tak jsme se snažili přispět k věcem, které jsme považovali za důležité. A bylo nám v podstatě jedno, jestli je předkládá ten či onen. Zároveň jsme jako opozice byli hlasití proti věcem, které se nám nelíbily. To si myslím, že je správně.

Tehdy před 12 lety jste chtěli průjezdné Masarykovo náměstí. Dodnes plně průjezdné není. Nelíbilo se vám ani pokutování turistů, kteří si zákazu průjezdu nevšimnou. Policisté je tam zastavují stále. Je to tím, že jste poznali ty vnitřní procesy?
Průjezdné náměstí by bylo fajn dopravně, stalo by se zkratkou. Vyžadovalo by to ale změnu povrchu komunikace přes centrum. Kostky, které tady jsou i jako požadavek památkářů a patří sem, jsou hlučné. Bydlet vedle té silnice by se moc nedalo. Hluk je hlavní důvod. Co se týká strážníků. Zastaví řidiče, protože nemají vjíždět do zákazu. To je v pořádku. Otázkou je, jestli je to řešeno domluvou, což je možné.

Radek Popelka

Lídr jihlavské kandidátky ANO se narodil v roce 1970. Vyrůstal v Telečské ulici v Jihlavě.

Když maturoval, přišel rok 1989. Na vojnu nemusel, získal modrou knížku. Poté začal projektovat a z asistenta se propracoval do týmu, který firmu kupoval ve velké privatizaci. Dnes je v Agroprojektu zaměstnancem.

Cesta Radka Popelky do ANO začala při sledování Show Jana Krause s Andrejem Babišem.

Ve volbách za ANO kandidoval poprvé v Jihlavě před dvanácti lety. Dnes je náměstkem primátora a má pod sebou odbory technických služeb a sociálních věcí.

A bývá to většinou domluvou, zjišťoval jste si to?
Je tam vždy snaha o domluvu, pokud se k tomu nepřidá nějaký další důvod, třeba agresivita řidiče. Nebo pokud někdo přestupek opakuje, tak sankce musí nastat.

Tehdy vám taky přišlo 37 zastupitelů na Jihlavu zbytečně moc, stačilo by prý 25. Je vás ale stále 37. Proč?
Protože je ta zasedačka technicky udělaná na 37 zastupitelů. Samozřejmě by tam mohlo sedět méně lidí, i když by to možná vypadalo divně. Diskutovali jsme o tom mnohokrát. Třeba v letošních volbách je méně subjektů kandidujících samostatně. Kandidují ve většině různé slepence. Sbírají se různí političní zombíci. Jen proto, aby sehnali 37 lidí na kandidátku. To je jeden z důvodů, proč nemít 37 zastupitelů. Jihlava není schopna vygenerovat tolik lidí, kteří jsou ochotni napsat se na kandidátní listinu a jít s kůží na trh. Je to vlastně předvolební test jednotlivých subjektů, jestli vůbec mají takovou podporu a najdou 37 lidí na kandidátku.

Taky jste říkal v roce 2014, že jihlavský magistrát patří k těm dražším v republice. A že by to chtělo personální audit. Ten se někdy uskutečnil?
Jeden personální audit tady proběhl a zjistil, že je tady úředníků málo. Další audit už nenásledoval.

Takže se nabírali úředníci?
Určitě ne.

Tehdy jste také ve svých politických začátcích naznačoval, jak velký vliv tenkrát měly stavební firmy na rozhodování politiků. Jak je to dnes?
Jsem přesvědčen, že nějaké vnější vlivy už tady nejsou. Dnes je zadávání veřejných zakázek velmi transparentní. Dohledatelné, kontrolovatelné. Tady má magistrát čisté svědomí.

Komunální volby v Kraji Vysočina

kandidáti v okresních městech

Na co jste pyšný za poslední čtyři roky, že se v Jihlavě povedlo?
Stačí se podívat po městě, změn je spousta. Když zmíním svoje gesce, tak „neviditelná“ oblast je sociální. O tu se člověk zajímá, až když má nějaký životní průšvih a potřebuje ho řešit. Úplně jsme přenastavili systém dotací, aby byl transparentní a předvídatelný. Aby žadatelé věděli dopředu, do čeho jdou. Přenastavili jsme trochu i dotace na prevenci kriminality. Odmítli jsme podporovat jednorázové akce, které nic neřeší. Šli jsme do dlouhodobých projektů. Druhá oblast je vodárenství. Myslím si, že Jihlava je teď výkladní skříň vodárenství v rámci republiky a možná i Evropy. Ztrátovost naší vodárenské soustavy je někde lehce nad osmi procenty. To je světový unikát. Hodně jsme do toho zainvestovali. I proto se cena vodného a stočného drží přibližně na stejné úrovni čtyři roky. Jsme s cenou níž než okolní obce, a to kupujeme vodu ze stejné úpravny.

Myslím si, že Jihlava je teď výkladní skříň vodárenství v rámci republiky a možná i Evropy. Ztrátovost naší vodárenské soustavy je někde lehce nad osmi procenty. To je světový unikát.

Jak by se mělo město změnit za volební období do roku 2030?
Z pohledu vedení města existuje jízdní řád. Jmenuje se investiční plán. Tam jsou dlouhodobé projekty, priority. V něm je tlustá čára značící, co si město může a nemůže dovolit. Obsahuje rozpis, co se v určitých letech bude realizovat. Na projektech, které mají být v roce 2030 zkolaudované, už se dnes pracuje. Například rekonstrukce náměstí, dokončení centrálního dopravního terminálu. Budeme muset investovat do vodárenství, to je zásadní. Za velkou chloubu považuji chystanou rozhlednu Honzík a vlastně celý Šacberk. O obnově rozhledny se mluvilo spoustu let ve stylu, proč to nejde kvůli vysílači a různým paprskům. Seděli jsme tady s rodinou donátorů a oni hodně chtěli, aby se to povedlo. Nakonec jsme našli na tom obrovsky složitém kopci dvě místa, kde ta rozhledna může být.

Rozhovory s lídry

Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských sněmovních voleb. Tento díl s lídrem ANO Radkem Popelkou zakončuje seriál jihlavských předvolebních debat s kandidáty na primátora.

Předchozí díly:
23. září
Kamil Vlček – Motoristé sobě

24. září
Karolína Koubová – Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených

25. září
Petr Paul – SPD, Svobodní, PRO a Trikolora v koalici

26. září
Petr Kabátek – Starostové a Nezávislí

29. září
Petr Ryška – Tým Pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09

Jaký je aktuální stav příprav?
Máme za sebou architektonickou soutěž a doufám, že do konce roku bude stavební povolení. Další moje velká radost je nově zpřístupněná šachta svatého Jiří. Ten objev, který se tam povedl, je světový unikát. V šachtě je utopený funkční čerpací stroj z doby Rudolfa II. Na zpřístupněnou šachtu naváže budování hornického skanzenu. Doufám, že za čtyři roky už bude stát. Šacberk bude velký turistický magnet.

Nově zrekonstruované náměstí bude se současným Priorem?
Prior je soukromý objekt. My můžeme mít spoustu přání, sdělovat je majiteli. Bude ale na něm, jestli je vezme za své. Správné by bylo, kdyby někdo Prior oživil a ten se následně stal součástí živého centra. Rekonstrukce náměstí je vhodná příležitost, aby se tak stalo.

Když to vezmeme politicky, tak si vy jako hnutí ANO s ODS a lidovci v koalici rozumíte poslední čtyři roky. Je to tak?
Dnešní rada města funguje velmi dobře. Sedí tady pragmatici více méně technického vzdělání. Rozumíme tomu, o čem se bavíme při řešení konkrétních problémů.

Proč takto sestavená koalice není na kraji?
V krajském zastupitelstvu už sedí sem tam nějaký ministr, kandidát na ministra. Sedí tam i poslanci, kteří mají ve svém DNA něco jiného.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

V krajském zastupitelstvu je třeba poslanec a exhejtman Vítězslav Schrek z ODS. Tam je opoziční a kritizuje hnutí ANO. Zároveň je tady v Jihlavě s vámi v koalici. Také vás jako jihlavské ANO a koaličního partnera kritizuje, vytýká vám něco?
On je člen naší koalice, ale já to nechci personalizovat. Obecně řeknu: někteří kolegové mají jako řemeslo architekturu, stavařinu, IT a to si přenášejí do politiky. A jiní kolegové mají jako řemeslo politiku a to si přenášejí do té politiky.

ANO s vámi je ve volbách od roku 2014 opakovaně úspěšné, ale primátorem jste ještě nebyl. Je to pro vás důležité, nebo je důležitější fungující koalice?
My si jdeme pro funkci primátora. Pakliže to dopadne, budeme o ni usilovat. Ctím pravidlo, že primátora by měl nominovat nejsilnější subjekt. Na druhou stranu nás politika naučila, že nám nemůže jít o vlastní ega. Nám musí jít o město.

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