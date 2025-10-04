Výsledek hnutí ANO byl v Jihlavě, podobně jako v jiných velkých městech, zaostal za celostátním výsledkem hnutí. I tak koalici SPOLU porazilo o více než pět procent. Třetí skončili Starostové se ziskem necelých 11 procent. Na rozdíl od republikových výsledků zde ovšem čtvrté místo obsadilo hnutí SPD, které těsně porazilo Piráty. Přes pět procent zde získali i Motoristé.
|Volební strana
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|32,36
|8 442
|Spolu
|26,64
|6 950
|STAN
|10,82
|2 825
|SPD
|8,48
|2 213
|Piráti
|8,43
|2 200
|Motoristé
|5,99
|1565
Jak se volilo na Jihlavsku
V Jihlavském okrese nejvíce voličů hlasovalo rovněž pro hnutí ANO. To získalo necelých 34 procent hlasů. Lehce přes čtvrtinu voličů oslovila koalice SPOLU. Třetí starosty pak volilo přibližně deset a půl procenta hlasů. Čtvrté v okrese skončilo SPD, které o půl procenta porazilo Piráty. Poslední stranou, která v okrese překročila pět procent, byli Motoristé.
Volební účast byla v Jihlavě 69,25 a v celém okrese 72,06 procent.
Obec Vanov v okrese Jihlava byl první obcí v celém kraji Vysočina, kde byly sečteny hlasy.