Jihlava hlasovala pro ANO. Souboj o čtvrté místo zvládlo lépe SPD

  20:15
Jihlavu, stejně jako většinu republiky, ovládlo hnutí ANO, které tak ve městě vyhrálo se ziskem 32,36 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU zaostala o necelých šest procent. Třetí skončilo hnutí STAN se ziskem 10,82 procent hlasů. Čtvrté místo obsadilo SPD s přibližně osmi a půl procenty. Volební účast dosáhla na 69,25 procenta.

Pohled na centrum Jihlavy | foto: Jaroslav Šnajdr, MAFRA

Výsledek hnutí ANO byl v Jihlavě, podobně jako v jiných velkých městech, zaostal za celostátním výsledkem hnutí. I tak koalici SPOLU porazilo o více než pět procent. Třetí skončili Starostové se ziskem necelých 11 procent. Na rozdíl od republikových výsledků zde ovšem čtvrté místo obsadilo hnutí SPD, které těsně porazilo Piráty. Přes pět procent zde získali i Motoristé.

Volební výsledky v Jihlavě
Volební stranaProcentaPočet hlasů
ANO32,368 442
Spolu26,646 950
STAN10,822 825
SPD8,482 213
Piráti8,432 200
Motoristé5,991565

Jak se volilo na Jihlavsku

V Jihlavském okrese nejvíce voličů hlasovalo rovněž pro hnutí ANO. To získalo necelých 34 procent hlasů. Lehce přes čtvrtinu voličů oslovila koalice SPOLU. Třetí starosty pak volilo přibližně deset a půl procenta hlasů. Čtvrté v okrese skončilo SPD, které o půl procenta porazilo Piráty. Poslední stranou, která v okrese překročila pět procent, byli Motoristé.

Volební účast byla v Jihlavě 69,25 a v celém okrese 72,06 procent.

Obec Vanov v okrese Jihlava byl první obcí v celém kraji Vysočina, kde byly sečteny hlasy.

4. října 2025  20:15

