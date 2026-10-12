Necelé dva dny po sečtení volebních výsledků odstartovala na pražském magistrátu první jednání o budoucí koalici. Jako první k jednomu stolu usedli zástupci vítězného hnutí STAN pod vedením Petra Hlaváčka a koalice SPOLU, kterou do voleb vedl Tomáš Portlík (ODS).
Zástupci obou uskupení dorazili v dobré náladě a na dotazy iDNES.cz před dveřmi jednacího sálu reagovali s humorem. „Přátelé, my vám dneska ještě nic neřekneme. Dejte nám ještě pár dnů. Minule to bylo v únoru,“ glosoval s úsměvem délku dřívějších povolebních vyjednávání Hlaváček.
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Volby v Praze: Hlaváček chce být primátorem, pravděpodobná je koalice s Portlíkem
Dotaz iDNES.cz na křehkost možné koalice Prahy (formace disponují pouze těsnou většinou 34 křesel z celkových 65, pozn. red.), Petr Hlaváček se smíchem přerušil: „Krásnou většinu!“ Na odlehčenou poznámku lídra Starostů okamžitě s úsměvem navázal Tomáš Portlík: „Těsná je jiná. O dvě,“ glosoval fakt, že jim k většině v pětašedesátičlenném zastupitelstvu přebývají dva hlasy.
Na otázku, zda už nyní počítají s přizváním třetího partnera, Tomáš Portlík reagoval s tím, že nejdříve chtějí vše probrat mezi sebou. „My si musíme spoustu říct věcí fakticky mezi sebou a bylo by jako nefér vůči té druhé straně, abychom do médií cokoliv,“ dodal lídr SPOLU.
Petr Hlaváček připomněl, že plánuje jednat postupně s dalšími subjekty. „Já jsem slíbil, že budeme jednat se SPOLU, Prahou sobě a s Piráty. Teď začínáme,“ uvedl Hlaváček s tím, že vyjádření pro média poskytnou až po skončení prvního kola rozhovorů, tedy nejdříve v úterý.