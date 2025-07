Předsednictvo PRO si ve středu vyslechlo informace vyjednávacího týmu k přípravě parlamentních voleb a uložilo vyjednavačům dokončit jednání do neděle 13. července, kdy definitivně rozhodne o podobě účasti strany PRO v podzimních volbách.

„Víme, jak důležité rozhodnutí nás čeká, přistupujeme k němu s maximální zodpovědností a pokorou k naší zemi i našim voličům. Naší prioritou je maximálně napomoci porážce Fialovy vlády a zároveň podporovat princip spojení potenciálu opozičních subjektů s národní a konzervativní orientací,“ uvedl předseda PRO Jindřich Rajchl.

V březnu podepsal s Tomio Okamurou, šéfkou Trikolory Zuzanou Majerovou a předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem memorandum o spolupráci pro letošní volby do Sněmovny. V polovině května byl Rajchl představen jako volební lídr SPD v Moravskoslezském kraji, tedy i jako soupeř šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který bude kandidovat v tomto kraji.

Stížnost místopředsedkyně PRO

Jenže dál se jednání o zastoupení PRO na kandidátkách SPD zadrhlo. Místopředsedkyni PRO Ivaně Turkové vadí, že nemá být na kandidátce a chápe to jako zákaz ze strany Okamurova hnutí.

„Využití nebo spíš nevyužití mého odborného potenciálu bylo hlavním důvodem odchodu z SPD a zároveň podmínkou vstupu do PRO, proto jsem vstoupila do politiky, abych byla s mou dborností nápomocná a od prvopočátku směřovala vše ke kandidatuře do Sněmovny,“ postěžovala si Turková ve videu, které zveřejnila na své facebookové stránce. Politička je zastupitelkou v Litvínově a v krajském zastupitelstvu Ústeckého kraje.

„Těžko se můžu smířit s tím, že mi je nedemokraticky znemožněna možnost se této volby vůbec zúčastnit,“ uvedla dále Turková.

Další místopředseda PRO, advokát Petr Vacek ve středu pro iDNES.cz řekl, že jednání stále probíhají. „A jak říká klasik, dokud není vyjednáno všechno, není vyjednáno nic. To znamená, ta jednání ještě ukončena nejsou. Žádné drama se neděje. Je to o mandátu vyjednat co nejlepší podmínky,“ sdělil.

Sám do Sněmovny kandidovat nechce. „Já tuto ambici nikdy neměl a ani nemám,“ prohlásil Vacek.

Kdyby se PRO nakonec s hnutím SPD Tomia Okamury nedohodlo, mohlo by ještě zkusit jednat s hnutím Stačilo! Daniela Sterzika, které také splňuje Rajchlem zmiňovaná kritéria subjektu s národní a konzervativní orientací.