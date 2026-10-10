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Je libo lidovecký čaj nebo Turkův mošt? Nahlédněte do cateringu volebních štábů

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  14:44
Volební štáb Motoristé. Jídlo a catering. (10. října 2026)

Volební štáb Motoristé. Jídlo a catering. (10. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Jídlo a catering....
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Jídlo a catering....
Volební štáb Motoristé. Jídlo a catering. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Jídlo a catering....
29 fotografií
Ve volebních štábech se začínají scházet politici, kteří budou čekat na sčítání hlasů. Do štábů už dorazili také novináři. Čekání na výsledky si krátí mimo jiné občerstvením. Reportéři iDNES.cz popisují zázemí volebních štábů jednotlivých stran a hnutí.

Výsledky voleb 2026

Do volebního štábu ODS v Truhlářské ulici v centru hlavního města dorazili první novináři ještě před polednem. Oficiálně se měl přitom otevřít až ve 14:00. Přesto na zástupce médií čekalo alespoň drobné občerstvení v podobě koláčků, slaného pečiva a kávy.

Catering ve štábu ODS (10. října 2026)

Catering ve štábu ODS (10. října 2026)

Politici z hnutí SPD sledují výsledky voleb v soukromí. V Hotelu Duo na pražském Střížkově mají vyhrazené vlastní prostory oddělené od novinářů. Oddělený je i catering. Novináři si mohou nabídnout něco ze studeného rautu. V nabídce jsou plněné tortilly, bagetky, šopský salát či populární italský dezert Panna Cotta. „Nechybí ani krájené ovoce. Z nápojů si lze nalít džusy a uvařit kávu či čaj,“ doplnil redaktor na místě Matěj Svěrák.

Místnost vyhrazená pro politiky ve volebním štábu SPD v pražském Hotelu Duo. (10. října 2026)

Občerstvení pro novináře ve volebním štábu SPD. (10. října 2026)

Motoristé sledují sčítání a výsledky voleb v Hartigovském paláci na Malé Straně přímo pod Pražským hradem. Jejich štáb patří mezi ty menší, i tak se akreditovali téměř čtyři desítky novinářů. Nabídnout si zatím mohou pouze nealkoholické nápoje. „Nechybí ani Turkův mošt,“ popsal reportér Jiří Vachtl.

Ve štábu Motoristů pijí zatím pouze nealko. (10. října 2026)

Jejich štáb patří mezi ty menší, akreditovány jsou i tak téměř čtyři desítky novinářů. (10. října 2026)

Strana TOP 09 zvolila pro svůj volební štáb restauraci poblíž pražského Masarykova nádraží. Podle reportéra Vojtěcha Štěpána je na místě velký hluk. Prostor vyhrazený novinářům totiž sousedí s kuchyní. Díky tomu mají novináři možnost v přímém přenosu sledovat nejen volební výsledky, ale i přípravu pizzy.

Ve volebním štábu TOP 09 v restauraci poblíž pražského Masarykova nádraží je hluk. Prostor vyhrazený novinářům totiž sousedí s kuchyní, na místě je bohaté pohoštění. (10. října 2026)

Ve volebním štábu TOP 09 v restauraci poblíž pražského Masarykova nádraží je hluk. Prostor vyhrazený novinářům totiž sousedí s kuchyní. (10. října 2026)

Ve volebním štábu KDU-ČSL si mohli během čekání na příchod politiků novináři nabídnout například řízky nebo moravské víno. nechyběl ani „lidovecký“ čaj.

Pohoštění ve štábu KDU-ČSL ve Šlapanicích u Brna.

Pohoštění ve štábu KDU-ČSL ve Šlapanicích u Brna.

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