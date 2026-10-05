Jdou do každých komunálních voleb a bez úspěchu. Kdo jsou věční kandidáti?

Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
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Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Volebním sítem komunálních voleb pravidelně prochází pouze necelá třetina všech kandidátů. Velká část z nich pak snahu o zvolení do zastupitelstev obcí vzdá nebo naopak později uspěje.
Mezi nimi jsou nicméně tisíce kandidátů, kteří se s úspěchem v komunálních volbách minimálně od roku 2010 nesetkali.
Svou snahu však nevzdávají a dle ČSÚ zkoušejí svoje štěstí právě i v letošních volbách.
Český statistický úřad, z jehož dat článek vychází, pro letošní komunální volby a čtyři předešlé termíny – tedy roky 2010, 2014, 2018 a 2022 – uvádí celkem 1 079 226 jmen.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Tisíce pravidelných smolařů
Registry ČSÚ mají ovšem jedno zásadní úskalí – kandidáti nemají žádný jedinečný identifikátor. Údaje z jednotlivých let tedy nejsou provázané a řídit se lze výhradně podle dvou údajů: jména a věku.
Nicméně je nutné vzít v potaz, že část „smolařů či smolařek“ v seznamu vůbec nefiguruje. Eliminací je například změna jména po sňatku, kterou nelze nijak ověřit. Odchylku zároveň zvětšuje riziko shody jmen a roku narození.
Přesto je na seznamech v celé republice nejméně 6 137 kandidátů, kteří už dlouhé roky fungují spíše jako „křoví“ pro zbylá jména. Mezi „vytrvalci“ drtivě převažují muži, kteří se 4 599 jmény představují téměř 75 procent kandidátů – naopak pětinásobných kandidátek je jen 1 538.
Nejmladším neúspěšným vytrvalcům je dnes 34 let – ti šli v roce 2010 do voleb jako osmnáctiletí. Naopak v kategorii nejstarších je kandidát jediný. Na posledním, 23. místě kandidátky KSČM v městské části Praha 6 je uvedený 92letý Jiří Kolomazník.
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Nezvolení jsou ukázkou houževnatosti
Opakované neúspěchy oněch více než šesti tisíc kandidátů však jen pramálo vypovídají o jejich smůle nebo schopnostech.
Počty kandidátů
Zdroj: ČSÚ
Do zastupitelstev obcí v Česku se v každých volbách vždy dostane okolo 60 000 lidí, tedy jen necelá čtvrtina všech kandidátů. Těch bylo v letech 2010–2026 průměrně okolo 215 tisíc.
U těch dlouhodobě neúspěšných jde spíše o ukázku loajality a výdrže. Na kandidátkách se nejčastěji objevují na posledních místech, kde sice mají mizivé šance na zvolení, ale pomáhají ji naplnit na maximální počet. Ten se odvíjí od celkového počtu míst v konkrétním zastupitelstvu.
Inženýři, důchodci a dokonce politici
Na seznamu setrvale neúspěšných v komunálních volbách nejsou výjimkou ani politici – například na posledním místě kandidátky Sdružení pro město Svitavy stojí bývalý starosta města a někdejší senátor Václav Koukal.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm se na sedmém místě kandidátky ODS o zvolení pokouší bývalý skokan na lyžích Jakub Janda. Zatímco ve sněmovních volbách 2017, 2021 i 2025 byl úspěšný a je již skoro deset let poslancem (v loňských volbách díky preferenčním hlasům přeskočil ministra financí Zbyňka Stanjuru, který se do Sněmovny nedostal), v krajských a komunálních volbách opakovaně zvolen nebyl. Kandidoval do zastupitelstva Frenštátu pod Radhoštěm v letech 2010, 2014, 2018 a 2022, skoro vždy z posledního místa kandidátky ODS. Letos je na komunální kandidátce ODS na 7. místě.
Opakované versus vícečetné kandidatury
Určitým opakem volebních nezmarů jsou ti, kteří se jen v jediném termínu voleb chtějí nechat zvolit třeba hned na třech či čtyřech kandidátkách. Takoví jsou v celé republice jen čtyři a všichni z Pardubic.
Tamní kandidátka Naše Pardubice se rozhodla část aspirantů umístit na listiny do zastupitelstva města a také do několika městských obvodů zároveň. Postup napadlo například hnutí ANO, soud však vícenásobnou kandidaturu posvětil.
Lídr kandidátky Filip Sedlák se nechal slyšet, že kauzou se pokoušeli před volbami zviditelnit a zároveň upozornit na svůj plán zrušit obvody.
Dalším dlouholetým politikem, který setrvale zkouší štěstí ve volbách do zastupitelstev obcí, je někdejší ministr zdravotnictví a od roku 2019 také europoslanec Ivan David (dříve ČSSD – dnešní SOCDEM, dnes SPD). Uveden je jak na kandidátce na pražský magistrát (dvacáté místo), tak do zastupitelstva městské části Praha 2 (šesté místo).
Nejčastější neúspěšné profese
Politici na dlouhém seznamu s nezvolenými kandidáty představují spíše menšinu. Mezi všemi více než šesti tisíci opakovaně kandidujícími převládá pět kariérních drah.
Na seznamu se naopak nachází hned 2 046 kandidátů, jejichž profese je mezi ostatními „pětibojaři“ naprosto ojedinělá. O zvolení do zastupitelstva tak má zájem například zvoník, sanační technik, vedoucí sladovny, ale také sochař nebo vychovatel Vězeňské služby.
Nechybí celá plejáda kandidátů, kteří vyjma zaměstnání dávají na odiv i své záliby – na seznamu jsou včelaři, myslivci, pořadatelé orientačních jízd veteránů nebo trenér karate. Najdeme i specifické profese – například specialistu na geografické informační systémy nebo manažera obroben.
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Mezi všemi nicméně vynikají takoví, kteří do kolonky povolání vměstnali takřka celý životopis. Jejich nekorunovaným králem je s popisem o délce 22 slov disident Petr Cibulka.