Po sečtení zhruba tří čtvrtin hlasů zatím hnutí ANO Andreje Babiše vede se ziskem necelých 37 procent hlasů, což by znamenalo zisk nad 80 mandátů. Druhá koalice SPOLU se dostala nad 21 %.
Do Sněmovny se podle výsledků dostane ještě STAN, Piráti, SPD a Motoristé. Stačilo! pravděpodobně zůstane pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.
Volební účast je velmi vysoká, takřka 70 %. Výjimkou nejsou ani lokality, kde přišlo volit víc než 90 procent voličů. V roce 2021 přišlo ke sněmovním volbám 65,4 procenta voličů.
S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO, zdůraznil místopředseda Radim Fiala.„Nevím o žádné podmínce, která by pro nás byla nepřekročitelná. Andrej Babiš už dnes má většinu našeho programu,“ řekl reportérovi iDNES.cz ve volebním štábu Radim Fiala z SPD.
Průběžné výsledky okomentoval také premiér Petr Fiala (ODS) „Tendence nejsou takové, jak jsem si představoval,“ uvedl.
Místopředseda ANO Radek Vondráček by považoval za úspěch volební výsledek nad 30 %. Za nepříjemnost označil, pokud by hnutí mělo malý poslanecký klub.
Predikce výsledků: ANO bude mít přes 35 procent. Model spočítal i SPOLU a SPD
„Chtěl bych poděkovat všem lidem v Česku, kteří šli volbám. Účast vypadá velmi slibně, je lepší než v minulých letech a ukazuje se, že lidé chtěli vyjádřit svůj názor,“ řekl Rakušan. Speciálně poděkoval voličům, kteří podpořili STAN, a kandidátům hnutí za způsob vedení kampaně.
„Je pravděpodobné, že v těchto volbách zvítězí hnutí ANO, uvidíme, jaký bude ten odstup koalice SPOLU, protože přijde na sčítání velkých okrsků a stejně jako před čtyřmi lety se dá očekávat posun směrem nahoru,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.
Pražský lídr Motoristů Boris Šťastný považuje vysokou účast ve volbách za reflexi atmosféry ve společnosti a reakci na vládu Petra Fialy.
Předseda Stačilo! Daniel Sterzik bude mluvit s předsednictvem hnutí o tom, že by dal svou funkci k dispozici. Podle prognóz se hnutí do Sněmovny nedostane.
Na první sečtený okrsek se v letošních volbách čekalo pouhých 23 minut. Šlo o hlasy Čechů z Brazílie, které se připočítaly do Středočeského kraje. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna o minutu dříve, ve 14:22.
Ve volbách do Sněmovny se rozděluje 200 poslaneckých křesel, téměř polovina z nich pravidelně připadá na čtyři nejlidnatější regiony. Tedy na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, v nichž dohromady žije zhruba polovina obyvatel ČR.
Doufám, že teď už nebudeme moc padat, hodnotí průběžné výsledky Plaga
Od vzniku současného krajského uspořádání v lednu 2000 pocházelo z těchto krajů většinou 94 poslanců, výjimkou byly volby v roce 2017, kdy to bylo ještě o jednoho zákonodárce více. Nejméně poslanců v každých volbách pochází ze dvou krajů s nejmenším počtem obyvatel, tedy Karlovarského a Libereckého.
Letošní volby doprovázely potíže s eDoklady, kvůli nimž šéf Digitální informační agentury Martin Mesršmíd nabídl svou rezignaci.
Kdo sestaví vládu?
Do vyjednávání o nové vládě se aktivně zapojí i prezident Petr Pavel.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
V neděli ráno začne první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. „Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ uvedl. Podle průzkumů má šanci dostat se do Sněmovny sedm stran.
I když to nestanovuje ústava ani zákon, prezident pověří vítěze voleb k jednání o sestavení vlády.
U předchozích dvou vlád dostal toto pověření pokaždé budoucí premiér, konkrétně Petr Fiala (ODS), respektive Andrej Babiš (ANO). Není to však pravidlem. Po pádu druhé vlády Václava Klause v roce 1998 byl pověřen sestavením vlády Josef Lux a výsledkem byla vláda Josefa Tošovského.
|Kraj
|2021
|2017
|2013
|2010
|2006
|2002
|Středočeský
|26
|26
|25
|24
|23
|23
|Praha
|23
|24
|24
|25
|25
|25
|Jihomoravský
|23
|23
|23
|23
|23
|23
|Moravskoslezský
|22
|22
|22
|22
|23
|23
|Ústecký
|14
|13
|14
|14
|14
|14
|Jihočeský
|13
|13
|12
|13
|13
|12
|Olomoucký
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|Zlínský
|12
|12
|12
|12
|12
|12
|Plzeňský
|11
|11
|11
|11
|11
|11
|Královéhradecký
|11
|11
|11
|11
|11
|11
|Pardubický
|10
|10
|10
|10
|10
|10
|Vysočina
|10
|10
|11
|10
|10
|11
|Liberecký
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|Karlovarský
|5
|5
|5
|5
|5
|5