ONLINE: Jasný triumf ANO, úspěch Motoristů. Fiala z SPD mluví o podpoře vlády

Josef Dyntr
Jan Hejl
,
  16:37
Volby do Sněmovny jasně vyhraje hnutí ANO, druhá koalice SPOLU po sečtení větších okrsků vyrostla nad 20 %. Její lídr Petr Fiala připustil, že s výsledkem není spokojený. Do Sněmovny se zřejmě dostanou Motoristé, STAN i Piráti. Stačilo! naopak ne. Za očekáváním zůstalo SPD, získá méně než 10 % hlasů.
Radim Fiala ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni v Praze. (4. října 2025)

Radim Fiala ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni v Praze. (4. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Místopředseda ODS Martin Kupka ve volebním štábu SPOLU. (4. října 2025)
Marek Benda dorazil do volebního štábu SPOLU do hotelu Grand Majestic Plaza v...
Aleš Juchelka ve štábu ANO na Chodově. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka. (4. října...
23 fotografií

Po sečtení zhruba tří čtvrtin hlasů zatím hnutí ANO Andreje Babiše vede se ziskem necelých 37 procent hlasů, což by znamenalo zisk nad 80 mandátů. Druhá koalice SPOLU se dostala nad 21 %.

Do Sněmovny se podle výsledků dostane ještě STAN, Piráti, SPD a Motoristé. Stačilo! pravděpodobně zůstane pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Volební účast je velmi vysoká, takřka 70 %. Výjimkou nejsou ani lokality, kde přišlo volit víc než 90 procent voličů. V roce 2021 přišlo ke sněmovním volbám 65,4 procenta voličů.

S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO, zdůraznil místopředseda Radim Fiala.„Nevím o žádné podmínce, která by pro nás byla nepřekročitelná. Andrej Babiš už dnes má většinu našeho programu,“ řekl reportérovi iDNES.cz ve volebním štábu Radim Fiala z SPD.

Průběžné výsledky okomentoval také premiér Petr Fiala (ODS) „Tendence nejsou takové, jak jsem si představoval,“ uvedl.

Místopředseda ANO Radek Vondráček by považoval za úspěch volební výsledek nad 30 %. Za nepříjemnost označil, pokud by hnutí mělo malý poslanecký klub.

Predikce výsledků: ANO bude mít přes 35 procent. Model spočítal i SPOLU a SPD

„Chtěl bych poděkovat všem lidem v Česku, kteří šli volbám. Účast vypadá velmi slibně, je lepší než v minulých letech a ukazuje se, že lidé chtěli vyjádřit svůj názor,“ řekl Rakušan. Speciálně poděkoval voličům, kteří podpořili STAN, a kandidátům hnutí za způsob vedení kampaně.

Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz

„Je pravděpodobné, že v těchto volbách zvítězí hnutí ANO, uvidíme, jaký bude ten odstup koalice SPOLU, protože přijde na sčítání velkých okrsků a stejně jako před čtyřmi lety se dá očekávat posun směrem nahoru,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

Pražský lídr Motoristů Boris Šťastný považuje vysokou účast ve volbách za reflexi atmosféry ve společnosti a reakci na vládu Petra Fialy.

Předseda Stačilo! Daniel Sterzik bude mluvit s předsednictvem hnutí o tom, že by dal svou funkci k dispozici. Podle prognóz se hnutí do Sněmovny nedostane.

Výsledky voleb 2025 v Česku

ANO 2011

36,52 %
strana získala 1 453 268 hlasů
86
+14

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

21,86 %
strana získala 869 972 hlasů
49
-22

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,81 %
strana získala 430 300 hlasů
20
-17

Česká pirátská strana

8,2 %
strana získala 326 637 hlasů
16
-21

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,09 %
strana získala 322 198 hlasů
16
-4

Motoristé sobě

6,91 %
strana získala 275 160 hlasů
13
+13

Stačilo!

4,5 %
strana získala 179 298 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,1 %
strana získala 44 128 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 17 830 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 9 253 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,2 %
strana získala 8 348 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 7 577 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,12 %
strana získala 4 986 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,12 %
strana získala 4 975 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,11 %
strana získala 4 639 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 3 626 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 2 789 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,06 %
strana získala 2 778 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,06 %
strana získala 2 722 hlasů
0
0

Volt Česko

0,06 %
strana získala 2 432 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 2 136 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 2 102 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,02 %
strana získala 1 162 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0 %
strana získala 251 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0 %
strana získala 173 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0 %
strana získala 117 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Na první sečtený okrsek se v letošních volbách čekalo pouhých 23 minut. Šlo o hlasy Čechů z Brazílie, které se připočítaly do Středočeského kraje. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna o minutu dříve, ve 14:22.

Ve volbách do Sněmovny se rozděluje 200 poslaneckých křesel, téměř polovina z nich pravidelně připadá na čtyři nejlidnatější regiony. Tedy na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, v nichž dohromady žije zhruba polovina obyvatel ČR.

Doufám, že teď už nebudeme moc padat, hodnotí průběžné výsledky Plaga

Od vzniku současného krajského uspořádání v lednu 2000 pocházelo z těchto krajů většinou 94 poslanců, výjimkou byly volby v roce 2017, kdy to bylo ještě o jednoho zákonodárce více. Nejméně poslanců v každých volbách pochází ze dvou krajů s nejmenším počtem obyvatel, tedy Karlovarského a Libereckého.

Letošní volby doprovázely potíže s eDoklady, kvůli nimž šéf Digitální informační agentury Martin Mesršmíd nabídl svou rezignaci.

Kdo sestaví vládu?

Do vyjednávání o nové vládě se aktivně zapojí i prezident Petr Pavel.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Adam Vojtěch před příchodem do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
Volební štáb ANO. Jaroslav Faltýnek. (4. října 2025)
313 fotografií

V neděli ráno začne první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. „Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí,“ uvedl. Podle průzkumů má šanci dostat se do Sněmovny sedm stran.

I když to nestanovuje ústava ani zákon, prezident pověří vítěze voleb k jednání o sestavení vlády.

U předchozích dvou vlád dostal toto pověření pokaždé budoucí premiér, konkrétně Petr Fiala (ODS), respektive Andrej Babiš (ANO). Není to však pravidlem. Po pádu druhé vlády Václava Klause v roce 1998 byl pověřen sestavením vlády Josef Lux a výsledkem byla vláda Josefa Tošovského.

Rozdělení mandátů podle krajů ve volbách do Sněmovny
Kraj202120172013201020062002
Středočeský262625242323
Praha232424252525
Jihomoravský232323232323
Moravskoslezský222222222323
Ústecký141314141414
Jihočeský131312131312
Olomoucký121212121212
Zlínský121212121212
Plzeňský111111111111
Královéhradecký111111111111
Pardubický101010101010
Vysočina101011101011
Liberecký888888
Karlovarský555555
Vstoupit do diskuse (1183 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

ONLINE: Jasný triumf ANO, úspěch Motoristů. Fiala z SPD mluví o podpoře vlády

Po sečtení zhruba tří čtvrtin hlasů ve volbách zatím jasně vede hnutí ANO před koalicí SPOLU. Pod hranicí pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny se pohybuje hnutí Stačilo!. Motoristé sobě se do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Ponurá nálada ve Stačilo! Počkejme ještě chvíli, dostaneme se, věří Zaorálek

Sledujeme online

V ostravském hotelu Vista, kde má svůj volební štáb hnutí Stačilo!, panuje ponurá atmosféra. Hnutí se zatím drží pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, kandidáti se připravují na...

4. října 2025,  aktualizováno  16:42

Rakušan dorazil do štábu Starostů. Poděkoval voličům a pochválil „dobrou“ kampaň

Sledujeme online

Do volebního štábu na pražské Občanské plovárně dorazil krátce po čtvrté předseda Starostů Vít Rakušan. Na místě poděkoval voličům. Výsledky členové Starostů nechtějí před finálním sečtením více...

4. října 2025,  aktualizováno  16:41

Volební studio iDNES.cz: Volby jsou pro STAN těžkou porážkou, míní politolog

Přímý přenos

Ve 14:00 odstartovalo Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které nabízí živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Varianta menšinové vlády ANO podle politologa Jana Bureše v současné...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  16:40

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO válcuje premiérovo SPOLU

Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To po sečtení přibližně dvou třetin...

4. října 2025  16:34,  aktualizováno  16:40

ONLINE: Jasný triumf ANO, úspěch Motoristů. Fiala z SPD mluví o podpoře vlády

Po sečtení zhruba tří čtvrtin hlasů ve volbách zatím jasně vede hnutí ANO před koalicí SPOLU. Pod hranicí pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny se pohybuje hnutí Stačilo!. Motoristé sobě se do...

4. října 2025  16:37

Na pirátskou párty na nádraží dorazil lídr Hřib. „Máme osm!“ vítal jej jásot.

Sledujeme online

Ve vládě už byli, na poslední rok se stáhli do opozičních lavic. V letošních volbách ale Piráti doufají ve dvouciferný výsledek. Lídr Zdeněk Hřib a bývalý předseda Ivan Bartoš přišli do štábu...

4. října 2025,  aktualizováno  16:35

Rusové na Ukrajině zasáhli dva osobní vlaky, úřady hlásí desítky zraněných

Ruské bezpilotní letouny zasáhly dva osobní vlaky na železniční stanici ve městě Šostka na severovýchodě Ukrajiny. Nejméně tři desítky lidí utrpěly zranění. O mrtvých úřady zatím nemluví, napsala...

4. října 2025  12:12,  aktualizováno  16:31

Japonci míří k první premiérce. Takaičiová vede stranu, o vládě rozhodnou poslanci

Historicky první předsedkyní japonské Liberálně-demokratické strany (LDP) se v sobotu stala exministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Sanae Takaičiová. Obě komory parlamentu budou v polovině...

4. října 2025  8:16,  aktualizováno  16:28

V Libereckém kraji dominuje ANO, SPOLU na druhém místě. Bodují i Motoristé

Při zhruba polovině sečtených okrsků v Libereckém kraji vede hnutí ANO s přibližně 35,5 procentem hlasů. Na druhém místě je koalice SPOLU, třetí příčku drží STAN. Hranici pěti procent by překročili i...

4. října 2025  16:28

V Ústeckém kraji míří za drtivým vítězstvím hnutí ANO, Stačilo! je pod hranicí

V Ústeckém kraji směřuje k drtivému vítězství ve sněmovních volbách hnutí ANO. Po sečtení 70 procent hlasů má přes 45 procent. Druhá koalice SPOLU pak zatím lehce přes 15 procent a třetí Starostové a...

4. října 2025  16:27

V Pardubickém kraji zatím vede ANO, po mandátu sahá i dcera Josefa Luxe

V půlce sčítání v Pardubickém kraji vede s drtivým náskokem hnutí ANO, které podle průběžných výsledků obdrželo více než 35 procent hlasů a ve Sněmovně by posílilo o tři křesla. Následuje koalice...

4. října 2025  16:26

V Královéhradeckém kraji vede ANO před SPOLU. Do sněmovny mají blízko nováčci

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji vede po sečtení 80 procenta hlasů hnutí ANO s lídryní Janou Berkovcovou před koalicí SPOLU s lídrem TOP 09 Ondřejem Matějem Havlem. Na...

4. října 2025  15:54,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.