Uskupení kandiduje ve sněmovních volbách ve všech krajích. Založeno bylo podle svého webu „nezávislými odborníky na základě požadavku občanů, zemědělců a zástupců průmyslu, s cílem vyvést ČR ze současné hluboké ekonomické, ekologické a morální krize“.
|
Váháte, komu dát hlas? Volební kalkulačka ukáže, ke které straně máte nejblíž
Hnutí chce vystoupení z Evropské unie a nahrazení členství v NATO ozbrojenou neutralitou na základě domobrany. Chce i vystoupení ze „soukromé“ WHO, tedy Světové zdravotnické organizace.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Zároveň odmítá globální cíle, jako je Green Deal, protože „jsou založeny na základě nepravdivých argumentů“. „Jejich prosazování vede k devastaci životního prostředí a ke snižování životní úrovně obyvatel,“ uvádí hnutí na svém webu.
Tam píše také, že chce „zajistit nadstandardní kvalitu života pro všechny občany České republiky a zastavení rozkrádání státního rozpočtu a majetku občanů a firem“.
Mezi podporovatele a spolupracující patří podle stránek hnutí řada osobností alternativní a extremistické scény a volební program hnutí obsahuje řadu kontroverzních bodů.