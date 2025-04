Blíží se 80. výročí konce války. Chystáte se opět na Olšanské hřbitovy poklonit padlým sovětským vojákům?

Patří ke slušnosti respektovat historické události. A osmdesát let od porážky německého fašismu a nacismu určitě stojí za to, abychom šli položit květiny na hroby těch, kteří ho porazili. Takže se zase chystám na všechny možné pomníky, těch akcí je spoustu, ať jsou to Olšany, Terezín, či Lidice. Protože osmdesát let, to je velká sláva.

Oni mi dneska říkají, že jsem ruský šváb, když mám jiný názor než oni. Takhle se chovaly totalitní režimy. V této chvíli se nacházíme v nástupu určité totality.