Maláčová zakončí sérii pražských debat, vystoupí s ní i exprezident Zeman

  15:46
Pražská jednička hnutí Stačilo! Jana Maláčová ve čtvrtek večer zakončí svou sérii debat po pražských sídlištích v pivovaru na Ládví. Na místě vystoupí také exprezident Miloš Zeman. Ten minulý týden otevřeně podpořil hnutí Stačilo!
Exprezident Miloš Zeman a kandidátka hnutí Stačilo! Jana Maláčová (25. září 2025)

Exprezident Miloš Zeman a kandidátka hnutí Stačilo! Jana Maláčová (25. září 2025) | foto: X Jana Maláčová

Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září 2025)
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září...
„Budu volit Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustřeďují levicové síly,“ prohlásil Zeman. Dodal, že podle něj levice do české politiky patří stejně jako pravice.

Ještě v červnu přitom Zeman tvrdil, že zůstává dlouholetým voličem hnutí ANO. „Na tom nemění nic ani toto spojení. Hnutí ANO bude také potřebovat koaličního partnera,“ říkal pro iDNES.cz před svým domem v Lánech. Už tehdy ale vyjádřil sympatie vůči propojení KSČM a Sociální demokracie.

„Tuto fúzi vítám,“ prohlásil s připomínkou, že v minulých volbách propadlo zhruba milion hlasů.

Exprezident Miloš Zeman a kandidátka hnutí Stačilo! Jana Maláčová (25. září 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září 2025)
Podle Zemana měl na spojení vliv i Andrej Babiš, který jej požádal, aby promluvil s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou. Na dřívější besedě v Bohumíně pak Zeman podle očitých svědků poznamenal, že Maláčová je „hodná holka“, a dodal, že jí trn z paty vytrhla šéfka KSČM Kateřina Konečná, když se spolu dohodly na společné kandidatuře.

Maláčová rozjela sérii debat s názvem Rachota na začátku září. Během zastávek, které se nejčastěji konaly v hospodách na pražských sídlištích, mluvila s fanoušky především o důchodech, Green Dealu nebo obraně.

Hustá dvojka je zpět. Maláčová se Stropnickým obrážejí pražské hospody

„Naše země se nemá připravovat na válku, my se máme umět bránit. Máme uvažovat v mírových mantinelech,“ zdůraznila Maláčová například na debatě na Proseku.

Společně s ní pravidelně vystupuje také levicová ekonomka Ilona Švihlíková, debaty moderuje její bývalý stranický kolega Matěj Stropnický.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

