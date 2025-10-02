„Budu volit Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustřeďují levicové síly,“ prohlásil Zeman. Dodal, že podle něj levice do české politiky patří stejně jako pravice.
Ještě v červnu přitom Zeman tvrdil, že zůstává dlouholetým voličem hnutí ANO. „Na tom nemění nic ani toto spojení. Hnutí ANO bude také potřebovat koaličního partnera,“ říkal pro iDNES.cz před svým domem v Lánech. Už tehdy ale vyjádřil sympatie vůči propojení KSČM a Sociální demokracie.
„Tuto fúzi vítám,“ prohlásil s připomínkou, že v minulých volbách propadlo zhruba milion hlasů.
Podle Zemana měl na spojení vliv i Andrej Babiš, který jej požádal, aby promluvil s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou. Na dřívější besedě v Bohumíně pak Zeman podle očitých svědků poznamenal, že Maláčová je „hodná holka“, a dodal, že jí trn z paty vytrhla šéfka KSČM Kateřina Konečná, když se spolu dohodly na společné kandidatuře.
Maláčová rozjela sérii debat s názvem Rachota na začátku září. Během zastávek, které se nejčastěji konaly v hospodách na pražských sídlištích, mluvila s fanoušky především o důchodech, Green Dealu nebo obraně.
Hustá dvojka je zpět. Maláčová se Stropnickým obrážejí pražské hospody
„Naše země se nemá připravovat na válku, my se máme umět bránit. Máme uvažovat v mírových mantinelech,“ zdůraznila Maláčová například na debatě na Proseku.
Společně s ní pravidelně vystupuje také levicová ekonomka Ilona Švihlíková, debaty moderuje její bývalý stranický kolega Matěj Stropnický.