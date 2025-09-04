Hustá dvojka je zpět. Maláčová se Stropnickým obrážejí pražské hospody

Tereza Tykalová
  8:25
Na zahrádce pivnice Žerno mezi paneláky na pražském sídlišti Prosek stojí štamgastský stůl, kolem kterého pobíhají tři čivavy. Uvnitř se v úterý večer sešli podporovatelé lídryně Stačilo! Jany Maláčové, která se snaží oslovit voliče na debatách v pražských hospodách. A není na to sama. S kampaní jí pomáhá i Matěj Stropnický, s nímž v dřívějších volbách tvořila „hustou dvojku“.
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)

Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
25 fotografií

„Nekandiduji, jsem nestraník, ale zároveň má tato věc moje sympatie, proto jí věnuji čas,“ uvedl Stropnický pro iDNES.cz na debatě pražském Proseku. Tam se v úterý večer sešlo přibližně 40 příznivců Jany Maláčové a ekonomky Ilony Švihlíkové, která s šéfkou SOCDEM na debatách vystupuje. Kromě skupiny členů Mladých demokratů dorazili převážně starší lidi.

Stropnický před pivnicí, která stojí uprostřed pražského sídliště Prosek, připouští, že se v posledních měsících řešila i jeho kandidatura.

Maláčová rozdávala před úřadem práce koláče. Zájem nebyl, bude dávat jablka

„Ta vyjednávání byla velmi složitá a nakonec dopadly tímto způsobem. Já jsem s tím v pohodě, ale když se v létě na poslední chvíli začali dávat dohromady Stačilo! a SOCDEM, věřte, že těch třenic tam bylo poměrně hodně. Řekl jsem si, že to bude takhle. Je fér říct, že se o tom jednalo. Nakonec to dopadlo takhle a já debaty moderuji,“ vysvětlil.

Kritika rozpočtu a vlády

Během debaty nejprve klade Stropnický otázky Maláčové a Švihlíkové. Ty ve svých odpovědích kritizovaly návrh státního rozpočtu na následující rok. Podle Švihlíkové mohl ministr financí daleko více škrtat. „Vláda se nechtěla podívat na to, kolik paciček je přisátých na rozpočet,“ řekla.

„Všem se daří hůř. V podstatě nikoho to ve vládě netrápí. To je příšerný průšvih,“ přidala se k ní Maláčová. Během následující půlhodiny spolu panelistky řešily dopady Green Dealu, zdražování bydlení, fungování odborů, bitcoinovou kauzu a také výdaje na obranu. Ty by podle Maláčové měly zůstat na dvou procentech, protože jinak nebude dostatek financí na důchody.

Trump nás ohrožuje více než Putin, Evropská unie je úplně out, tvrdí Zaorálek

„Výdaje směřují na útočnou válkou, považuji to za chorou prioritu. Podívejme se, kolik peněz jde pro lidi? Na kryty obyvatel? Tam nejde nic,“ přidala se k ní Švihlíková.

„Naše země se nemá připravovat na válku, my se máme umět bránit. Máme uvažovat v mírových mantinelech,“ zdůraznila Maláčová.

„Situace v Gaze je neskutečně svinstvo“

Ke slovu se dostali také diváci. „Naše debaty se od těch vládních liší tím, že můžete říct i svůj názor,“ povzbuzoval přítomné Stropnický. Kromě dotazů týkajících se programu Stačilo! se dostalo i na situaci v Gaze. Jeden z návštěvníků Maláčové vyčetl, že hnutí Stačilo! v tomto ohledu o sobě dává málo vědět.

“Situace v Gaze je neskutečné svinstvo. Já jsem také přítel Izraele, ale jak to souvisí s tím, že tam desetitisíce lidí umírají hlady? Jaké to má řešení? Násilí a násilí? Všichni chápeme, že se Izraelci chtějí chránit, takhle to nejde,“ reagovala Maláčová a následně odvedla řeč k bitcoinové kauze.

Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
Předvolební debata Jany Maláčové (SOCDEM) na pražském Proseku. (2. září 2025)
25 fotografií

„Dokážete si představit, že by kauzu bitcoin měla SOCDEM? To už bychom viseli u Národního divadla,“ tvrdila.

Spolupráce s komunisty budí emoce

Na debatu dorazil i pan Zdeněk, který je dlouholetým příznivcem SOCDEM. Maláčové přišel říct, že nesouhlasí se spojením SOCDEM a Stačilo!, jejíž čelní představitele během debaty označil za žumpu.

Nejsem Fierlinger. EU a NATO zmutovaly. Maláčová o odchodu straníků i Stačilo!

„Nelíbí se mi to, protože kdyby s tímto nasazením vystupovala paní Maláčová se Zaorálkem v médiích už od jara, obešli bychom se bez spolku, jako je Stačilo!,“ vysvětlil.

Naopak Matěj Stropnický spojení SOCDEM s komunisty vítá. „Musíme zabránit tomu, aby nepropadlo 700 000 hlasů, které propadly minule. Minule, to byla fatální chyba, která umožnila existenci této vlády.“

Podobně to vidí i Lukáš Valenta, který je místopředsedou mladých Sociálních demokratů. „Přišel jsem, protože mám Janu rád. Chtěl jsem také vidět, jak lidi reagují na kampaň,“ zmiňuje. Sám sebe označuje za socialistu.

„O politiku jsem se zajímal vždycky a vždy jsem se vnímal na pomezí středolevice a levice. Postupem času mě společenská situace v České republice radikalizovala,“ přiznává.

S Maláčovou kandiduje Semelová, která označila režim po roce 1989 za zločinný

SOCDEM jednala v květnu o spolupráci i s hnutím ANO, následně nedopadla ani jednání s Přísahou Róberta Šlachty. Ještě v červnu na tiskové konferenci Jana Maláčová uvedla, že SOCDEM je jediná levicová strana v Česku a do voleb půjde samostatně. V půlce července nakonec vedení strany podepsalo memorandum o spolupráci se Stačilo!.

„Díky této spolupráci má každý volič levice jistotu, že žádný levicový hlas v těchto volbách nepropadne. Naopak, levicový hlas bude jasně slyšet při jednání o příští vládě,“ komentovala tehdy výsledek jednání předsedkyně SOCDEM Maláčová. Během debaty zopakovala, že spolupráce se Stačilo! je „sňatek z rozumu“. V průzkumech se jejich voličské preference pohybovaly od šesti do 8,2 %.

Odchody ze SOCDEM

Spojení s komunisty vyvolalo v červenci nevoli a vlnu odchodů členů SOCDEM. Stačilo! ve svém programu slibuje referendum o vystoupení z EU a NATO.

Jedna kandidátka, dva přístupy. Kampaň Maláčové a komunistů se výrazně liší

Nejstarší českou stranu opustila téměř třetina členů, mezi nimi i pardubický hejtman Martin Netolický, jediný senátor Petr Vícha, bývalý poslanec Václav Votava nebo někdejší europoslanec Miroslav Poche. Šéf hnutí Stačilo! Daniel Sterzik zvaný Vidlák v reakci na to uvedl, že Sociální demokracii opustili škůdci.

Odchod členů vítal i Valenta. Odcházející členové podle něj měli dost času a prostoru cokoli změnit. „Byl to třeba Jirka Dienstbier, který za posledních pět let ve straně nedělal nic jiného, než byl naštvaný na Janu Maláčovou. Všechnu svoji energii věnoval tomu, že nemá rád komunisty a nemá rád levici,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (181 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 15 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl ze tří na patnáct, dalších osmnáct lidí bylo zraněno, uvedly místní úřady. Příčina...

Si ocenil slovenské přátelství. Ale proč byl „disident“ Fico na fotkách tak vzadu?

Čínský prezident Si Ťin-pching oceňuje Slovensko za to, že zůstává věrné svému přátelství s Čínou. V Pekingu to při setkání řekl slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Doufá prý také v další podporu...

4. září 2025  9:52

Dva psi poslance Kobzy uhynuli v autě. Politováníhodné, reaguje Stačilo!

Poslanec Jiří Kobza, který byl zvolený do Sněmovny za SPD a nyní kandiduje za Stačilo!, přišel o dva psy. Uhynuli v zavřeném autě. K okolnostem případu se nevyjádřil, podle advokáta specializujícího...

4. září 2025  9:52

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO představí program

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

4. září 2025  9:47

Boj o voliče se rozjíždí. Fiala v Pardubicích jen pár dní před Babišem

Politické strany spouští horkou část kampaně před parlamentními volbami. Do regionu se chystají lídři největších partají, ulice jsou už oblepené plakáty. Před politiky nebude nyní úniku. Pardubice...

4. září 2025  9:44

Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem

Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s kočárkem a šestiletou holčičku. Ženu, dívenku i batole převezli záchranáři do nemocnice s lehkými...

4. září 2025  8:55

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se navíc ještě zvedne jejich...

4. září 2025  8:44

Fiala se setká s šéfem NATO, budou jednat o bezpečnosti i Ukrajině

O bezpečnosti a Ukrajině budou ve čtvrtek v Praze jednat premiér Petr Fiala z ODS a generální tajemník NATO Mark Rutte. Před schůzkou se společně zúčastní prostřednictvím videokonference jednání...

4. září 2025  8:27

Hustá dvojka je zpět. Maláčová se Stropnickým obrážejí pražské hospody

Na zahrádce pivnice Žerno mezi paneláky na pražském sídlišti Prosek stojí štamgastský stůl, kolem kterého pobíhají tři čivavy. Uvnitř se v úterý večer sešli podporovatelé lídryně Stačilo! Jany...

4. září 2025  8:25

KOMENTÁŘ: Babišův Green Deal už začíná dohánět Česko, píše Fiala

Premiér a předseda ODS Petr Fiala reaguje na text Andreje Babiše z minulého týdne pro MF DNES a iDNES.cz o emisních povolenkách pro domácnosti. Babiš posvětil obecný Green Deal, Fiala samotné...

4. září 2025  8:20

Rvačka o zmrzlinu v městečku u českých hranic. Migranti nechtěli platit

Hádka v oblíbené kavárně v německém Hofu nedaleko českých hranic skončila rvačkou, při které museli zasahovat i policisté. Tři migranti ze Sýrie dlužili za zmrzlinu a když je majitel, rovněž Syřan,...

4. září 2025  7:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Google porušil soukromí uživatelů a čelí miliardovým pokutám v EU i USA

Technologická společnost Google čelí na začátku září vysokým pokutám. Nejdříve francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL uložil společnosti pokutu ve výši osmi miliard korun za umístění...

4. září 2025  7:32

Zítra zaprší, pak se vrátí letní počasí s teplotami do 30 stupňů Celsia

Dnes meteorologové očekávají velmi teplý a slunečný den. Zítra a v sobotu však do Česka dorazí studená fronta, která přinese bouřky a déšť. Zatímco na západě republiky se teploty budou pohybovat...

4. září 2025  6:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.