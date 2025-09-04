Hustá dvojka je zpět. Maláčová se Stropnickým obrážejí pražské hospody

„Nekandiduji, jsem nestraník, ale zároveň má tato věc moje sympatie, proto jí věnuji čas,“ uvedl Stropnický pro iDNES.cz na debatě pražském Proseku. Tam se v úterý večer sešlo přibližně 40 příznivců Jany Maláčové a ekonomky Ilony Švihlíkové, která s šéfkou SOCDEM na debatách vystupuje. Kromě skupiny členů Mladých demokratů dorazili převážně starší lidi.
Stropnický před pivnicí, která stojí uprostřed pražského sídliště Prosek, připouští, že se v posledních měsících řešila i jeho kandidatura.
„Ta vyjednávání byla velmi složitá a nakonec dopadly tímto způsobem. Já jsem s tím v pohodě, ale když se v létě na poslední chvíli začali dávat dohromady Stačilo! a SOCDEM, věřte, že těch třenic tam bylo poměrně hodně. Řekl jsem si, že to bude takhle. Je fér říct, že se o tom jednalo. Nakonec to dopadlo takhle a já debaty moderuji,“ vysvětlil.
Kritika rozpočtu a vlády
Během debaty nejprve klade Stropnický otázky Maláčové a Švihlíkové. Ty ve svých odpovědích kritizovaly návrh státního rozpočtu na následující rok. Podle Švihlíkové mohl ministr financí daleko více škrtat. „Vláda se nechtěla podívat na to, kolik paciček je přisátých na rozpočet,“ řekla.
„Všem se daří hůř. V podstatě nikoho to ve vládě netrápí. To je příšerný průšvih,“ přidala se k ní Maláčová. Během následující půlhodiny spolu panelistky řešily dopady Green Dealu, zdražování bydlení, fungování odborů, bitcoinovou kauzu a také výdaje na obranu. Ty by podle Maláčové měly zůstat na dvou procentech, protože jinak nebude dostatek financí na důchody.
„Výdaje směřují na útočnou válkou, považuji to za chorou prioritu. Podívejme se, kolik peněz jde pro lidi? Na kryty obyvatel? Tam nejde nic,“ přidala se k ní Švihlíková.
„Naše země se nemá připravovat na válku, my se máme umět bránit. Máme uvažovat v mírových mantinelech,“ zdůraznila Maláčová.
„Situace v Gaze je neskutečně svinstvo“
Ke slovu se dostali také diváci. „Naše debaty se od těch vládních liší tím, že můžete říct i svůj názor,“ povzbuzoval přítomné Stropnický. Kromě dotazů týkajících se programu Stačilo! se dostalo i na situaci v Gaze. Jeden z návštěvníků Maláčové vyčetl, že hnutí Stačilo! v tomto ohledu o sobě dává málo vědět.
“Situace v Gaze je neskutečné svinstvo. Já jsem také přítel Izraele, ale jak to souvisí s tím, že tam desetitisíce lidí umírají hlady? Jaké to má řešení? Násilí a násilí? Všichni chápeme, že se Izraelci chtějí chránit, takhle to nejde,“ reagovala Maláčová a následně odvedla řeč k bitcoinové kauze.
„Dokážete si představit, že by kauzu bitcoin měla SOCDEM? To už bychom viseli u Národního divadla,“ tvrdila.
Spolupráce s komunisty budí emoce
Na debatu dorazil i pan Zdeněk, který je dlouholetým příznivcem SOCDEM. Maláčové přišel říct, že nesouhlasí se spojením SOCDEM a Stačilo!, jejíž čelní představitele během debaty označil za žumpu.
„Nelíbí se mi to, protože kdyby s tímto nasazením vystupovala paní Maláčová se Zaorálkem v médiích už od jara, obešli bychom se bez spolku, jako je Stačilo!,“ vysvětlil.
Naopak Matěj Stropnický spojení SOCDEM s komunisty vítá. „Musíme zabránit tomu, aby nepropadlo 700 000 hlasů, které propadly minule. Minule, to byla fatální chyba, která umožnila existenci této vlády.“
Podobně to vidí i Lukáš Valenta, který je místopředsedou mladých Sociálních demokratů. „Přišel jsem, protože mám Janu rád. Chtěl jsem také vidět, jak lidi reagují na kampaň,“ zmiňuje. Sám sebe označuje za socialistu.
„O politiku jsem se zajímal vždycky a vždy jsem se vnímal na pomezí středolevice a levice. Postupem času mě společenská situace v České republice radikalizovala,“ přiznává.
SOCDEM jednala v květnu o spolupráci i s hnutím ANO, následně nedopadla ani jednání s Přísahou Róberta Šlachty. Ještě v červnu na tiskové konferenci Jana Maláčová uvedla, že SOCDEM je jediná levicová strana v Česku a do voleb půjde samostatně. V půlce července nakonec vedení strany podepsalo memorandum o spolupráci se Stačilo!.
„Díky této spolupráci má každý volič levice jistotu, že žádný levicový hlas v těchto volbách nepropadne. Naopak, levicový hlas bude jasně slyšet při jednání o příští vládě,“ komentovala tehdy výsledek jednání předsedkyně SOCDEM Maláčová. Během debaty zopakovala, že spolupráce se Stačilo! je „sňatek z rozumu“. V průzkumech se jejich voličské preference pohybovaly od šesti do 8,2 %.
Odchody ze SOCDEM
Spojení s komunisty vyvolalo v červenci nevoli a vlnu odchodů členů SOCDEM. Stačilo! ve svém programu slibuje referendum o vystoupení z EU a NATO.
Nejstarší českou stranu opustila téměř třetina členů, mezi nimi i pardubický hejtman Martin Netolický, jediný senátor Petr Vícha, bývalý poslanec Václav Votava nebo někdejší europoslanec Miroslav Poche. Šéf hnutí Stačilo! Daniel Sterzik zvaný Vidlák v reakci na to uvedl, že Sociální demokracii opustili škůdci.
Odchod členů vítal i Valenta. Odcházející členové podle něj měli dost času a prostoru cokoli změnit. „Byl to třeba Jirka Dienstbier, který za posledních pět let ve straně nedělal nic jiného, než byl naštvaný na Janu Maláčovou. Všechnu svoji energii věnoval tomu, že nemá rád komunisty a nemá rád levici,“ dodal.