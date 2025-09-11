Černochová bilancuje čtyři roky v čele obrany. Podepíše se také nákup Leopardů

Tereza Krocová
Přímý přenos   10:24aktualizováno  13:42
Ministryně obrany Jana Černochová z ODS ve čtvrtek odpoledne na tiskové konferenci hodnotí své čtyřleté působení v čele resortu. „Když sem někdo přijede, provedeme ho po továrnách a oni jsou překvapeni, co vše tu umíme,“ uvedla ministryně k rozkvětu českého obranného průmyslu. Zároveň zástupci resortu připojí podpis pod smlouvy k nákupu 44 velitelských a bojových tanků Leopard za bezmála 33 miliard korun s DPH.

„Rok se s rokem sešel a je za námi prakticky celé volební období,“ začala ministryně. „Když jsem nastoupila do funkce, řekla jsem, že představím své priority, to jsem udělala,“ sdělila s odkazem na zveřejnění Desatera pro obranu.

Černochová také představila brožuru Modernizace české armády, ve které jsou zaznamenány kroky, které Armáda ČR pod jejím vedením podstoupila. „Bez rozpočtu není armáda,“ zveřejnila Černochová ukázky z bilanční brožury. Poděkovala všem svým kolegům z koalice SPOLU, že se od začátku vlády shodli na tom, že se do obrany musí více investovat.

Zároveň také upozornila, že navzdory navýšení rozpočtu nedošlo k personálnímu růstu. „Je tu stejný počet lidí jako před deseti lety. Ano, slyšíte dobře,“ prohlásila.

Tank Leopard 2A7. Typ 2A8 je modernizační verzí, která je vzhledově identická, ale zatím je jen na papíře německých konstruktérů.
Investice do munice

Pokud by koalice SPOLU vládla i po volbách, chtěla by se Černochová zaměřit na nákup munice. „Je to dlouhodobý problém, není to problém jen Jany Černochové a jejího týmu,“ upozornila.

„Za ty čtyři roky se nám podařila veliká modernizace armády,“ uvedla Černochová. Podle ní resort za dobu jejího vedení uzavřel 46 tisíc smluv za bezmála 510 miliard korun. „Z toho 96 procent s českým obranným průmyslem, to znamená, že z toho naše země bude ještě profitovat,“ vysvětlila.

„Opravdu se snažíme o co největší zapojení českého obranného průmyslu. Na zahraniční cesty bereme katalogy a nabízíme. Když sem někdo přijede, provedeme ho po továrnách a oni jsou překvapeni, co vše tu umíme. Ať mi tedy nikdo neříká, že nepodporujeme český obranný průmysl,“ dodala ministryně obrany.

Vláda brzy rozhodne o nákupu tanků Leopard 2A8, potvrdila Černochová

Vojenská služba? Mladí nechtějí nic povinně

Zároveň znovu připomněla, že by nechtěla obnovit povinnou vojenskou službu. „Současná generace nechce nic, co je povinné. Proto se je musíme snažit spíše přesvědčovat. Chceme lidi do vojny volně dotlačit dobrovolně, ne povinně,“ dodala.

Překvapilo ji, kolik středoškoláků se v létě zúčastnilo dobrovolného vojenského cvičení. „Vážím si toho, kolik mladých lidí má zájem o tuto vlast. Děkuji,“ uvedla.

Bezprostředně po konferenci zástupci ministerstva podepíší dokumenty k akvizici 44 nejmodernějších tanků Leopard 2A8 za bezmála 33 miliard korun s DPH. Ty se mají stát páteří českých pozemních sil a představují jednu z největších investic do obrany v posledních letech.

Kromě samotného nákupu budou podepsány i dodatky rámcové dohody a dohoda o průmyslové spolupráci, která má zajistit zapojení českých podniků.

Tank Leopard 2A7. Typ 2A8 je modernizační verzí, která je vzhledově identická, ale zatím je jen na papíře německých konstruktérů.

Ministryně obrany Jana Černochová v Poslanecké sněmovně zasedá od roku 2010, kdy byla poprvé zvolena za ODS. Veřejnosti je však dobře známá i z komunální politiky. V letech 2006 až 2010 a poté znovu od roku 2012 až do svého nástupu do vlády v prosinci 2021 byla starostkou Prahy 2. V nadcházejících sněmovních volbách povede pražskou kandidátku koalice SPOLU.

Černochové odstranili bazaliom. Čeká na výsledky. Držte mi palce, prosí

Černochová také v posledních dnech oznámila, že v Ústřední vojenské nemocnici podstoupila chirurgický zákrok v obličeji. Důvodem bylo odstranění bazaliomu.

„Vzorek ještě poputuje na testy, tak mi prosím držte palce. A až mě v následujících dnech potkáte s náplastí, budete vědět proč,“ doplnila ministryně.

