Prezidentka, poslankyně, primátorka. Bobošíkové kandidatura nevyšla ani podesáté

Matěj Svěrák
  10:28
Byla europoslankyní, poradkyní Václava Klause, vedla několik radikálních stran, dvakrát kandidovala na prezidentku, dokonce se chtěla stát senátorkou, poslankyní či pražskou primátorkou. Moderátorka Jana Bobošíková se už podesáté znovu pokoušela dostat do politiky. Tentokrát jako lídryně hnutí Stačilo!, které ale pohořelo. Redakce iDNES.cz přináší souhrn všech jejích kandidatur v průběhu času.
Jana Bobošíková vchází do hotelu kolem 14 hod. Volební štáb Stačilo v hotelu...

Jana Bobošíková vchází do hotelu kolem 14 hod. Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě. (4. října 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Akce se zúčastnila i kandidátka do poslanecké sněmovny za hnutí STAČILO! Jana...
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září...
Exprezident Václav Klaus přišel podpořit volební blok Hlavu vzhůru Jany
Jana Bobošíková na tiskové konferenci k představení volebního programu hnutí...
40 fotografií

Bobošíková na sebe politicky výrazně upozornila už v roce 2000, kdy byla poradkyní tehdejšího předsedy Sněmovny Václava Klause, jehož dlouhodobě obdivuje. O čtyři roky později se stala spolu s Vladimírem Železným nezařazenou europoslankyní, kandidovala za nestranické hnutí Nezávislí. V Bruselu Bobošíková zasedala ve Výboru pro regionální rozvoj. V politice se vždy profilovala euroskepticky a nacionálně.

Poté Bobošíková stanula v čele strany Politika 21, za kterou v roce 2009 znovu kandidovala do europarlamentu, avšak tentokrát neúspěšně. Po sporu s dalšími členy strany Politika 21 si vytrvalá politička následně v lednu 2011 vytvořila novou stranu Suverenita - Blok Jany Bobošíkové.

Sterzik po debaklu Stačilo! prosí o peníze na uhlí, elektřinu i hodiny klavíru

Uskupení se na začátku profilovalo jako krajně pravicové, avšak v průběhu let si strana prošla překotnými změnami na politickém kompasu. Sama Bobošíková stranu nakonec opustila. V roce 2024 se otěží v Suverenitě chopil expremiér Jiří Paroubek, který stranu přejmenoval na Česká suverenita sociální demokracie (ČSSD).

Bobošíková se proslavila ještě i během krize České televize, kterou veřejnoprávní médium zažilo v roce 2000. Tehdy se proti Bobošíkové jako šéfce zpravodajství vzbouřili redaktoři, protože jí vnímali jako prodlouženou ruku opozičněsmluvních politiků. Bobošíková redaktorům dala výpovědi, ti je ale nepřevzali a podařilo se jim ve sporu zvítězit.

Prezidentka pro Václava Klause

V roce 2008 Bobošíková oznámila svou kandidaturu na post prezidentky České republiky jako nominantka za komunisty. Tehdejší volba probíhala ještě jako nepřímá, to znamená, že o hlavě státu rozhodoval český parlament.

Bobošíková stihla na Pražském hradě pronést svůj projev, aby pak už při rozpravě zákonodárců prohlásila, že se svou kandidaturu rozhodla stáhnout. Fakticky tak nezasáhla ani do prvního kola tehdejší volby.

Svou první prezidentskou kandidaturu Bobošíková později vylíčila jako taktiku, která měla pomoci Václavu Klausovi, jenž tehdy v nepřímé volbě skutečně zvítězil.

Jana Bobošíková vchází do hotelu kolem 14 hod. Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě. (4. října 2025)
Akce se zúčastnila i kandidátka do poslanecké sněmovny za hnutí STAČILO! Jana Bobošíková. (9. května 2025)
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. (28. září 2025)
Exprezident Václav Klaus přišel podpořit volební blok Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové (19. září 2013).
Jana Bobošíková na tiskové konferenci k představení volebního programu hnutí Stačilo! pro podzimní parlamentní volby. Hnutí láká na nulovou DPH na zdravé základní potraviny českého původu. (13. května 2025)
40 fotografií

V roce 2010 se chtěla Bobošíková dostat do komunální politiky jako pražská primátorka. Nominovala ji strana Suverenita, avšak i v tomto případě kandidatura nevyšla.

Ve stejném roce Bobošíková nevynechala ani volby do Poslanecké sněmovny, kdy šla do voleb za přejmenovanou stranu Suverenita-strana zdravého rozumu jako celostátní lídryně a hlavní tvář. Ve volbách strana získala 3,67 procenta hlasů a nepřekročila tak hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.

Krátce nato proběhly v roce 2010 i volby do Senátu, které si Bobošíková rovněž nenechala ujít. Se ziskem 9,2 procenta se jí ale volby opět nezdařily.

Kandidatura za Volný Blok

Bobošíková se zapojila i do doplňkových senátních voleb, které proběhly v roce 2011, kde se muselo obsadit v kladenském obvodu místo po zemřelém senátorovi Jiřím Dienstbierovi. Ani zde se Bobošíkové se ziskem 7,29 procenta hlasů nepodařilo uspět.

Dva roky na to si Bobošíková nenechala ujít ani první přímou volbu hlavy státu, kdy kandidovala jako jediná žena na prezidentku. Z osmi kandidátů ale skončila na posledním místě. Prezidentem se stal Miloš Zeman, se kterým se během debat Bobošíková pouštěla i do vyostřených názorových sporů.

O dva roky později, v srpnu roku 2013, se Bobošíková nechala slyšet s tím, že chce přesvědčit Václava Klause, aby se znovu aktivně zapojil do politiky, její plán ale Klaus nevyslyšel. V témže roce šla Bobošíková do předčasných voleb s pravicově orientovaným uskupením Hlavu vzhůru, které ale i přes podporu exprezidenta Klause zcela propadlo a získalo jen 0,42 procenta hlasů.

Bobošíková bude kandidovat do Sněmovny. Za radikální blok poslance Volného

Během let 2015 a 2019 si Bobošíková dávala výjimečnou pauzu od politiky, přičemž se angažovala zejména v Českém svazu bojovníků za svobodu. V roce 2019 pak založila svůj think tank Institut svobody a demokracie, který řídí společně s ekonomkou Hanou Lipovskou.

Obě ženy společně prosluly například podáním trestního oznámení kvůli zrušení části volebního zákona Ústavním soudem. Ústavní soudce Pavla Rychetského, Jana Filipa a Kateřinu Šimáčkovou osočily ze zneužití pravomoci úřední osoby a z maření přípravy a průběhu voleb.

Ve volbách v roce 2021 se Bobošíková stala jednou z tváří uskupení Volného bloku tehdejšího poslance Lubomíra Volného. Hnutí se vyznačovalo radikální kritikou protiepidemických opatření a hlavně očkování proti covidu-19. Volný blok ve volbách kandidoval společně s ultranacionalistickou Dělnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS).

Bobošíková za Volný blok kandidovala jako nestranická lídryně v Praze, avšak hnutí tehdy získalo pouhých 1,33 procenta.

Stačilo! a podpora od Zemana

Hned po čtyřech letech se Bobošíková znovu vydala do politického boje, kdy za levicově orientované uskupení Stačilo! kandidovala jako lídryně ve středních Čechách. Podle svých slov u Stačilo! působí jako expertka na ekonomii a bezpečnost. „Sněmovnu chci vrátit obyčejným lidem,“ řekla v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz.

Stát za volby rozdělí asi půl miliardy. Stačilo! bude dostávat 8,6 milionu ročně

Bobošíkovou při několika příležitostech podpořil i český exprezident Miloš Zeman, který proti ní dříve kandidoval v prezidentské volbě. Lídryně Stačilo navštívila Zemana například na jeho narozeninové oslavě a společně i v pátek odvolili v Lánech, exprezident už předtím vyslovil podporu Stačilo! a označil se za jejich voliče.

Hnutí Stačilo! avšak ve volbách zažilo porážku a získalo 4,3 procenta hlasů. Hlavní tvář hnutí Kateřina Konečná uznala porážku a popřála zemi více štěstí pod novou vládou.

Vypadá to slibně, ale Babiš nemá takový vliv, píší v Rusku o českých volbách

Ruská a ukrajinská média si všímají výroků vítěze českých voleb, předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že Ukrajina není připravena ke členství v Evropské unii. „Praha se odklání od evropské agendy....

5. října 2025  9:44

Mohlo to dopadnout lépe, ale i hůře, hodnotí miliardář Chlad výsledek Motoristů

„Je to za dvě“. Podnikatel Richard Chlad je s výsledkem Motoristů spokojený, přestože očekával dvouciferné číslo. Za úspěchem stojí podle něj i jeho netradiční kampaň Volby a káry, která mobilizovala...

5. října 2025  9:31

