Zahradil: Za značku SPOLU jsme zaplatili. ODS má spolupracovat s Turkem

Podle premiéra Petra Fialy prý nejsou z druhého místa a zisku šesti europoslaneckých mandátů ani nadšeni, ani zklamáni. Jak vidíte výsledek koalice SPOLU vy?

Tak co má říkat jiného? Já to čtu tak, že jsme přišli o mandát (ODS měla v minulém období čtyři křesla, nyní tři), což sice není žádná smrtelná tragédie, ale o nějakém trendu to svědčí. No a dál to čtu tak, že TOP 09 na rozdíl od nás o mandát nepřišla. Měla dva a má dva. Takže by to podle mě mělo vést k úvahám typu, jakou jsem nadhodil na kongresu ODS. Tam jsem řekl, že benefity koalice SPOLU jsme už zkonzumovali a teď už platíme náklady. Myslím si, že se teď ukázalo, že ODS platí náklady a TOP 09 je tím, kdo teď sklízí benefity.

Turek se stal rezervoárem pro spoustu zběhlých ódéesáků nebo zklamaných bývalých voličů ODS. Pro mě je to nepochybně nový fenomén na pravici. Jan Zahradil o úspěchu Filipa Turka