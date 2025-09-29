Mádlův bratr a kandidát STAN měl vážnou nehodu. Zázrak, že přežil, řekl Rakušan

  21:03
Jan, starší bratr herce a režiséra Jiřího Mádla, utrpěl ve čtvrtek ráno vážná zranění při autonehodě. Komunálního politika a kandidáta hnutí STAN v Jihočeském kraji v nemocnici navštívil i předseda Starostů a ministr vnitra Vít Rakušan. Ocenil Mádlovu nezlomnost pokračovat v rozjeté kampani.
Tisková konference hnutí STAN ke kandidátní listině pro komunální volby v...

Tisková konference hnutí STAN ke kandidátní listině pro komunální volby v Českých Budějovicích, uprostřed Jan Mádl. (2. září 2022) | foto: ČTK

Zraněný Jan Mádl v motolské nemocnici. (28. září 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan, lídr STAN ve Středočeském kraji. (23. září 2025)
Podpis koaliční smlouvy 24. října 2018 v Českých Budějovicích. Zleva Jan Mádl...
V českobudějovické sportovní hale volejbalisty nahradili na palubovce...
8 fotografií

„Jan Mádl, náš kandidát v Jihočeském kraji, měl ve čtvrtek ráno vážnou autonehodu a štěstí v neštěstí. Mokrá silnice, smyk, strom a z toho 5 zlomených žeber a pohmožděná plíce. Je zázrak, že to přežil,“ napsal Vít Rakušan v příspěvku na sociální síti X.

Předsedu Starostů překvapil pacient zotavující se v motolské nemocnici svým záměrem pokračovat v předvolební kampani a setkat se se svými podporovateli přímo v nemocničním pokoji.

Mádl byl podle svého vyjádření na Facebooku na cestě do práce, když se na dálnici dostalo jeho auto vinou aquaplaningu do smyku a vyjelo mimo silnici, kde narazilo levým bokem do stromu. O tom, že přežil, rozhodlo podle něj jen pár desítek centimetrů.

Ve vládě nám chyběla odvaha. Rakušan o Dozimetru, eutanazii, euru i migraci

„Už jsem viděl hodně lidí, u kterých bych řekl, že do kampaně za demokratickou #101 dávají hodně. Nikdo z nich u toho ale neměl kapačku nebo nemocniční košili. Jel jsem ho přivítat mezi znovunarozenými, popřát mu, ať je brzo v pořádku, a poděkovat mu za možná až trochu moc obětavý přístup ke společnému výsledku,“ dodal v příspěvku Rakušan.

Mádl založil v roce 2018 v Českých Budějovicích hnutí Čisté Budějovice. V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny kandiduje za hnutí STAN jako čtyřka v Jihočeském kraji.

