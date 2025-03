Názory ODS má dlouho, hodnotí Piráti přestup Lipavského. Čekají splynutí ODS s TOP 09

Lipavský má posílit pražskou kandidátku koalice SPOLU jako nominant občanských demokratů. Podle dohody by měl obsadit třetí pozici za ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a politikem TOP 09 Jiřím Pospíšilem.

Většinu jeho bývalých stranických kolegů z Pirátů toto oznámení nezaskočilo. „Z hlediska rušení práva veta, vztahů k Číně či ke Gaze Jan Lipavský zastává názory ODS dlouhodobě. Konkrétně od doby, co se stal ministrem. Jestli skutečně nastal odklon od původních ideálů, pak to bylo tehdy. Proč se to ale stalo, se budete muset zeptat přímo pana Lipavského,“ uvedla Gregorová.

Bývalý předseda strany Ivan Bartoš reagoval stručně. „Nijak to neřeším. Je to jeho volba, jeho integrita, jeho kariéra,“ vyjádřil se pro iDNES.cz.

Lipavský ve vládě Petra Fialy zůstal jako nestraník i poté, co ji loni na podzim opustili Piráti, kteří ho původně do kabinetu nominovali. S tím jaké řešení strana zvolila po vyhazovu jejího předsedy Ivana Bartoše, ministr zahraničí nesouhlasil a sám od Pirátů odešel.

„Šeptá se o sloučení TOP 09 a ODS“

S Lipavským o kandidatuře dříve jednala šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která nedávno oznámila, že ona sama se podzimních voleb ze zdravotních důvodů nebude účastnit.

„Šeptá se i nahlas, že by se mohla ODS a TOP 09 slučovat do jedné strany,“ tvrdí Gregorová. „Vypadá to jako logický předstupeň očekávaného sloučení TOP 09 a ODS,“ napsal pro iDNES.cz také současný předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Tvrzení o budoucím sloučení však představitelé zmiňovaných stran odmítají. Premiér Petr Fiala na dotaz redakce iDNES.cz, zda je spojení dvou stran v plánu, řekl, že „v plánu je podepsání koaliční smlouvy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pod hlavičkou koalice SPOLU.“

„Piráti nemusí komentovat budoucnost pravice“

Podle Jiřího Pospíšila (TOP 09) Piráti nemusí komentovat, jaká bude budoucnost české pravice. „Beru to od nich jako přátelský šťouchanec, který souvisí s přechodem pana Lipavského. Musím odmítnout, že by byl na stole návrh o sloučení. Každá strana je specifická. Podporuji jejich spolupráci, ale myslím si, že by měly fungovat vedle sebe. Ke sloučení nevidím žádný důvod,“ řekl pro iDNES.cz.

Také poslanec za ODS Marek Benda uvedl, že úvahám Pirátů nerozumí. „Je pravda, že jsme oslovili ke kandidatuře prakticky jediného Piráta, který se na svém resortu osvědčil,“ rýpl si. Nerozumí ale, jak to souvisí se vztahem TOP 09 a ODS. „Chceme společně vyhrát volby,“ dodal.

Lipavský svoje rozhodnutí zdůvodnil turbulentní situací na mezinárodní scéně. „Ve světě se odehrávají věci, které jsme si dříve nedokázali představit. Bude záležet na tom, v jakém složení se na podzim sejde Poslanecká sněmovna. Zda převáží síly, které chtějí jednotnou a prosperující Evropu, nebo síly, které rizika spojená s Ruskem zesměšňují,“ řekl na tiskové konferenci Lipavský.

„Nesmíme dopustit, aby vládl někdo, kdo bezpečnosti nerozumí, proto je potřeba porazit hnutí ANO,“ dodal.

Petr Fiala ocenil na Lipavském, že v klíčových otázkách zastává stejné názory. „Pane ministře, Honzo, vítej v našem týmu,“ prohlásil premiér.