Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ani úspěch, ani neúspěch. Zatím mi kvůli koalici nikdo nevolal, říká Hušbauer

Tereza Krocová
Eva Pospíšilová
,
  22:58
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10....

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10....
Volební štáb Hnutí ANO na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10. října...
„Odvoleno. Jsem táta a chci, aby se děti vracely domů bezpečně. Jsem Pražan a...
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jan Hušbauer (ANO). (10....
7 fotografií
Pražské hnutí ANO je připravené jednat o koalici se všemi stranami kromě Pirátů. Jeho lídr Jan Hušbauer to uvedl v reakci na průběžné výsledky komunálních voleb, podle kterých hnutí získávalo zhruba 15 procent hlasů a 11 mandátů. Výsledek v Praze neoznačil za úspěch, ale ani neúspěch. S povolebním vyjednáváním chce začít až po sečtení všech hlasů. „Zatím mi ale nikdo nevolal,“ podotkl.

Výsledky voleb 2026

„Není to úspěch, ale není to ani neúspěch,“ řekl Hušbauer. Poděkoval voličům, kteří podle něj dali najevo, že stojí o změnu v řízení hlavního města. ANO podle něj nabídlo Pražanům alternativu k dosavadnímu vedení města, nyní ale záleží na tom, zda budou chtít změnu i ostatní politické strany.

Vítěz má právo na primátora, uznal Portlík. V koalici nebude ANO, prohlásil

Až do sečtení kompletních výsledků v Praze nechtěl pražský lídr ANO komentovat, zda bude sám od sebe s někým aktivně jednat. „Potom si to vyhodnotíme. A jsme připraveni jednat se všemi kromě Pirátů,“ sdělil. Vedení ANO se přitom vymezovalo kvůli kauze Dozimetr vůči vzniku možné koalice ANO se STAN.

„Povolební vyjednávání v Praze povedu já a povede je můj tým. A je to na mně, jakým způsobem budeme směřovat povolební vyjednávání,“ připomněl Hušbauer.

S případnými partnery chce spolupracovat podle toho, zda budou ochotni prosazovat programové priority ANO. Za důležitou označil také spolupráci magistrátu s vládou. Premiér Andrej Babiš i další představitelé vládního hnutí podle něj deklarovali zájem s Prahou spolupracovat.

Hušbauer zároveň odmítl, že by ANO mělo automaticky zamířit do opozice. Připomněl také, že hnutí podle něj v uplynulých osmi letech působilo jako konstruktivní opozice a že jeho podpora byla důležitá například při schvalování Metropolitního plánu.

Je vidět, že jsme tu natrvalo, hodnotil Babiš. Výsledek v Ústí ho nepřekvapil

Podle Hušbauera zafungoval antibabiš

Odrazila se na výsledku i výměna původního lídra Ondřeje Prokopa, který v politice skončil kvůli aféře s byty? Hušbauer to odmítl. „Rozhodně ne. Naše kampaň byla vedená skvěle, já jsem do ní dal všechno. A jak už jsem zmínil, tak my jsme byli připraveni nabídnout Praze změnu,“ řekl s tím, že i tentokrát v kampani zafungoval antibabiš od ostatních politických stran v Praze.

„Uvidíme, jestli stejnou tématiku pojedou ostatní politické strany i po volbách. My jsme tady, my jsme připraveni jednat, a nabídnout Praze tu potřebnou změnu, aby se konečně posouvala a investovala do důležitých oblastí, jako je doprava, bezpečnost, bydlení,“ zmínil Hušbauer.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb v Karlových Varech: Vítězné ANO oslabilo, opoziční VARY+ je druhé

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová ve volebním štábu hnutí ANO.

Se ziskem deseti mandátů zvítězilo v komunálních volbách v Karlových Varech hnutí ANO. Druhý skončil s devíti opoziční projekt VARY+ a třetí Karlovaráci se šesti křesly. Primátorka Andrea Pfeffer...

10. října 2026  18:25,  aktualizováno  23:44

Komunální volby 2026 v Nymburce vyhrál Nymburk s klidem. Kdo bude vládnout městu?

Dosavadní koalici, která vedla Nymburk, chybí po komunálních volbách 9. a 10. října 2026 k většině čtyři hlasy.

V komunálních volbách v Nymburce zvítězilo uskupení Nymburk s klidem se ziskem 24,91 procenta hlasů. Na druhém místě s 18,52 procenta skončili Starostové s nymburskými demokraty. Pětiprocentní...

10. října 2026  23:43

Výsledky voleb do Senátu: První kolo v kraji vyhráli Brzyszkowská, Pešatová a Šimetka

ilustrační snímek

Dvojí obhajoba, v jednom případě zcela nová dvojice. Na Karvinsku, Frýdecko-Místecku i Ostravsku je sečteno. Ve všech třech obvodech Moravskoslezského kraje se uskuteční druhé kolo senátních voleb.

10. října 2026  20:36,  aktualizováno  23:42

Výsledky voleb do Senátu: V Olomouckém kraji postupuje obhájce, muži z ANO i opozičník

Ve druhém kole senátních voleb se v obvodu Litovel utká (v horní řadě zleva)...

Jasná záležitost v jednom obvodu a naopak drama až do konce ve druhém. Tak vypadalo první kolo senátních voleb v obvodech Litovel a Přerov. Postupujícími jsou obhajující senátor Marek Ošťádal (24/7),...

10. října 2026  17:41,  aktualizováno  23:39

Padevět se ve volbách do Senátu v Praze drží nad polovinou, dobře si vedou i Smoljak a Láska

Aktualizujeme
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít...

Voliči v Praze o víkendu vybírali také ve třech senátních obvodech. Nakročeno do horní komory Parlamentu ČR má po sečtení 60 procent okrsků v obvodu Praha 1 Jiří Padevět (STAN), který se těsně drží...

10. října 2026  22:48,  aktualizováno  23:38

Komunální volby 2026 v Rakovníku vyhráli nezávislí. Kdo bude vládnout městu

Výsledky voleb 2026 v Rakovníku

V komunálních volbách v Rakovníku se ziskem téměř 27 procent hlasů zvítězili nezávislí s podporou hnutí STAN a SEN 21. Na druhé místo voliči s více než 19 procenty hlasů vynesli hnutí ANO. Volební...

10. října 2026  23:34

Slabá, ale přece. Nad Českem se objevila polární záře, pozorovali ji z Plzně i Prahy

Polární záře nad Brandýsem na Kladensku. (10. října 2026)

Nad severním obzorem mohou lidé v noci ze soboty na neděli pozorovat polární záři. Viditelná je však hlavně na jasné obloze. Ohlásil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jev již zachytily...

10. října 2026  23:29

Výsledky voleb do Senátu: Sčítání finišuje, pět nových senátorů i nejtěsnější vítězství

Sledujeme online
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení více než devadesáti procent hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš...

10. října 2026  19:32,  aktualizováno  23:28

Výsledky voleb ve Zlíně: Vyhrálo hnutí ANO, zisk druhých Starostů překvapil primátora

Volební štíb hnutí ANO, zlínský primátor Jiří Korec uprostřed. (10. říjen 2026)

V komunálních volbách ve Zlíně zvítězilo hnutí ANO s 22 procenty hlasů před Starosty a nezávislými, kteří měli 20 procent. Třetí je hnutí Zlín 21 se 17 procenty.

10. října 2026  20:11,  aktualizováno  23:26

Komunální volby 2026 ve Znojmě vyhrálo SPOLU. Kdo bude vládnout městu?

Ikonický znojemský viadukt přes údolí Dyje je nejvyšší most svého druhu na...

V komunálních volbách ve Znojmě zvítězila koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 SPOLU se ziskem 27,72 procenta hlasů. Na druhém místě s 24,21 procenta skončilo hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici...

10. října 2026  23:25

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Výsledky voleb: Starostové míří k vítězství v Praze, SPD propadlo v krajských městech

Sledujeme online
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

V komunálních volbách jsou sečtené téměř všechny hlasy. V Praze míří k vítězství STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje...

10. října 2026  19:33,  aktualizováno  23:24

O postupu do senátního finále rozhodl jediný hlas. Přepočítání nevylučuju, říká smolař

Premium
O jeden jediný hlas porazil na Žďársku dosavadní senátor Josef Klement (vlevo)...

V dramatický souboj plný zvratů se změnilo klání o senátorské křeslo na Žďársku. V okrsku Žďár nad Sázavou tam první pozici opanoval dlouholetý starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda...

10. října 2026  23:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.