Státní úřady mají být v krajských městech, říká novopečený europoslanec Farský

Čtyřiačtyřicetiletý Jan Farský (STAN) popisuje své první dojmy z Bruselu, kam se krátce po svém zvolení europoslancem vydal. Hovoří o tom, proč by se státní instituce měly přesunout z Prahy do regionů, nebo o svých plánech, jak vymanit Evropu a Česko z područí byrokracie.

Když jsme spolu mluvili krátce po volbách, ještě jste neměl jasnou představu, jak bude vaše práce europoslance vypadat. Do Bruselu jste jel pár dní nato. Už víte, co vás tam čeká? Jaké jsou vaše první dojmy?

Je to Babylon. Chodíte po chodbách a slyšíte tolik jazyků, jako byste cestovala celou Evropou. Ale i ten Babylon má nějaké zákonitosti. Fungují tam koridory, ve kterých se všichni potkávají, je to něco jako Fügnerka v Liberci. Křižovatka, kterou všichni projdou. Je to velmi dynamické. Krátká setkání mají vždy nějaký výstup. Teď se dávají dohromady frakce, přepočítávají hlasy. Podle toho, která strana má v Evropském parlamentu jakou sílu, bude mít možnost obsadit místa v různých výborech, delegacích. Proces rozdělování do frakcí bude dokončený v následujících dnech. Pak začne rozpočítávání do výborů. Bude se debatovat, kdo bude v jakých výborech a kam bude směřovat svůj zájem a svou práci.

Zvenčí to tedy vypadá jako nepochopitelné území, uvnitř má ale své zákonitosti. A samozřejmě tam jsou zkušení bývalí či končící europoslanci a jejich pracovníci, kteří pomohou a poradí. Takže tam člověk nezůstane sám zmatený někde uprostřed chodby.

Co přinese vaše zvolení Libereckému kraji? Jsou tu unikátní firmy, které se věnují například nanovláknům, pěstování umělých krystalů. Stálo by za to je podporovat na cestě i za hranice Evropy?

S těmi firmami jsem byl historicky v kontaktu, a pokud bude jakákoliv možnost, jsem připravený jim být maximálně ku pomoci. Zprostředkovat jim kontakty a to, co bude možné. A to chci dělat, nejen pro liberecký region samozřejmě. Co se týče peněz, my do EU odvádíme finance, ale daleko víc dostáváme zpátky. Za ty roky, co tam jsme, je to více než jeden bilion v korunách. A je na nás, jak ty peníze využijeme. Jestli na stavbu vysokorychlostní železnice a infrastruktury, která pomůže regionu, nebo jestli je použijeme na něco jiného. V tomhle nám může Evropa pomoci – jdou z ní peníze a záleží na nás, co s nimi uděláme.

Jan Farský (18. června 2024)

Jednou z věcí, kterými by se Česko podle vás mohlo v Evropě inspirovat, je umisťování institucí i mimo centrum. Usilujete o přesunutí některých státních úřadů do regionů?

Dovedu si třeba představit, že by se liberecká budova Skloexportu skvěle využila pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabízí se také přesunutí Drážního úřadu do Pardubic, odkud je to necelou hodinu do centra Prahy. Když budeme vše koncentrovat do hlavního města, povede to k tomu, co se děje teď. Předražené bydlení a obrovské dopravní problémy. V tomhle si nabíháme. Každé krajské město by mělo mít jeden státní úřad. Ne takový, kam lidé denně chodí na přepážky. Ale třeba Úřad pro ochranu osobních údajů, kam normálně nejdete. Můžete s nimi komunikovat přes datové schránky a nepotřebujete, aby sídlily v Praze v drahých prostorách.

Když se nastěhují třeba do Liberce, vznikne tu tři sta dobře placených stabilních míst. Ti lidé tady budou dávat děti do škol, budou dbát na kvalitu vzdělávání, která je zrovna tady dobrá. Ale budou vyvíjet tlak, aby tomu tak bylo nadále, takže z toho budou těžit všichni ve třídě i škole. Zapojí se do veřejné správy, může vzrůst politická konkurence, která přinese něco nového a pozitivního. Zároveň si budou užívat místní kulturu, vzroste počet abonentek, podpoří místní služby. Dává mi to obrovský smysl finanční i personální, že stát nebude koncentrovaný v Praze. Připadá mi, že lidé, kteří tam dlouhodobě žijí, ztrácejí perspektivu.

Od roku 2023 jste ředitelem think-tanku iSTAR. Čím se zabývá? Budete ve funkci setrvávat?

Think-tank má na starosti dlouhodobé vize a přinášení nových témat do české politiky. Pracovali jsme v posledních letech na velkých mezinárodních konferencích, kde se jednalo o regionech a o tom, jak v různých částech světa bojují s obrovskými rozdíly mezi centry a regiony. Různě po světě přicházejí s různými recepty a řešeními. Nejsem příznivec toho, že vždy musíme hledat vlastní cestu. Svět je plný inspirace a stojí za to se tam podívat. Vloni na jaře jsme udělali konferenci se zeměmi, které v minulosti přijaly euro, na podzim připravujeme konferenci k Africe, protože je pro Evropu i Česko zatím neobjevený kontinent. Já nerad odcházím od rozdělané práce. Chci se ale plně soustředit na evropský mandát, takže to budu postupně předávat a moje role bude oslabovat.

Ve volbách do Evropského parlamentu byla letos rekordní volební účast, přesáhla 36 procent. Oproti rokům 2014, kdy byla 18procentní nebo v roce 2019 téměř 29procentní. Čím si to vysvětlujete? Mohla by být ještě vyšší?

Je dobře, když lidé volí, pak je ta reprezentace skutečnou reprezentací, a ne, že ji vybere jen část lidí. Když jsem viděl ta čísla, byla to taková mobilizace posledních týdnů, kdy směřovali voliči zvláště k neparlamentním stranám a primárně k Motoristům. Byli to lidé, kteří by jinak k volbám možná nešli. Motoristé předeslali zcela jasné sdělení – příslib, že zachrání auta se spalovacím motorem. A to je citlivé téma, protože může přinést obrovskou změnu do našeho života, kdyby k tomu mělo dojít v tempu, které se traduje a které je schválené. Když to spojíte s obavou lidí, že přijdou o auta, že jim někdo bude brát jejich kotle nebo vynuceně zateplovat domy, tak ta jejich obava z evropských předpisů a z budoucnosti je úplně přirozená. A Přísaha a Motoristé s lídrem Filipem Turkem jim dala pocit, že tohle nějakým způsobem změní.

Myslím si, že to je slib, který Turek nedokáže naplnit, protože evropská realita je jiná. Obávám se, že to zase postaví proti Evropě, místo aby přiznal, že nenašel většinu, se kterou by dokázal plnit své sliby. Že řekne – to nám ti blbci z Bruselu nadiktovali. To je taková klasická výmluva, která tu ale zní už dvacet let. Když někdo něco nedokáže prosadit v Bruselu, tak neřekne, že to nezvládl. Ale že „oni jsou blbí“. Což povede k ještě větší nechuti k Evropě než dosud.

Politické skupiny Evropského parlamentu se označují jako frakce. Vy se netajíte tím, že nechcete být ve frakci Renew Europe (pozn. red.: Obnova Evropy) společně s ANO, které v Česku evropské volby vyhrálo. Nevysíláte tím Evropě vzkaz, že se v Česku neumíme dohodnout?

Dovedu si představit, že bychom byli v Renew, ale v jejich evropském programu. Ne v tom, který prezentuje hnutí ANO. Protože to je taková anomálie. Frakce Renew v rámci Evropy prosazuje federalizaci, podporuje migrační pakt, Green Deal – a ještě by ho udělali přísnější. A do této frakce z Česka kandiduje hnutí ANO, které všechny ty základní body vlastně popírá. Takže ta zmatenost je tam velká, i velké pnutí. Ale hnutí ANO přineslo sedm mandátů. Pozice se rozpočítávají podle počtu hlasů a ANO je druhou nejsilnější skupinou v této frakci. Takže tam bude, předpokládám, zůstávat – aspoň tam nám to řekli. A tím pádem by tam bylo zbytečné pnutí navíc v rámci delegací a možná by to víc vzalo, než přineslo.

Takže logicky v zájmu České republiky i jejích občanů je, abychom spíš byli tam, kde si souzníme. V Renew bychom souzněli s Renew a jejich programem, ale byli bychom v rozporu s ANO. Zatímco v EPP (pozn. red.: Evropská lidová strana) můžeme souznít s EPP, jejich programem i s těmi stranami, které tam už dneska za Česko jsou. To by bylo pro Česko efektivnější. Proto jsme se nakonec rozhodli připojit k EPP.

Čemu se budete v Bruselu věnovat vy?

Já se chci věnovat otázkám průmyslu. Je totálně přehlcený předpisy, vládne obrovská byrokracie. Preventivně, aby někdo neudělal chybu, je to nastavené tak, že skoro nic udělat nejde. Je to oblast, do které je třeba sáhnout. Proto chci jít do průmyslového výboru ITRE, abychom pracovali na zvýšení konkurenceschopnosti. Protože Evropa se dusí haldami předpisů. A když má pak konkurovat na globální úrovni, je zákonitě pozadu. Tohle je věc, kterou chci dost razantně prosazovat – debyrokratizaci na evropské úrovni. Ale i na té české. Mnohdy jsme si dělali předpisy složitější, než jsme museli mít. Je čas na pročištění českého právního řádu.

Jan Farský (18. června 2024)

Bohatství Česka podle vás nespočívá ve zlatých dolech nebo ropných ložiscích, ale v talentovaných lidech. Ty je potřeba udržet a motivovat, aby zůstávali?

Ano a dát jim příležitost uspět. Chápu, že když vidí, že v místě, kde žijí, nemají šanci se uplatnit a dosáhnout svých vizí, tak prostě odcházejí a přemisťují se do Prahy nebo do zahraničí. Je zásadním úkolem, aby o osudu lidí a možnostech uplatnění nerozhodovalo to, kde se narodí, ale jejich schopnosti. V Česku víc než kde jinde. My nemáme ropu, zlato. Naše největší bohatství je v lidech, a když jim nedáme šanci uspět, zadupáváme to bohatství do země.

Pracovní diář máte do konce července dost nabitý. Zastavíte se až v srpnu, kdy je Evropský parlament bez programu. Co máte v plánu?

Plánuju, že budu týden chodit s lehkým batohem po Česku a jen tak putovat. Trošku bezcílně. Rodina bude v Chorvatsku u moře, já si vezmu jen batoh a prostě půjdu. Na každé křižovatce si řeknu, která cesta mi přijde lepší. Tam vyrazím a nebudu se trápit cílem nebo tím, kde budu spát. (usmívá se)

