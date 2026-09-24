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Léčil jsem lidi na ulici, teď chci do politiky, říká šéf pražské nemocnice Ján Dudra

Eva Pospíšilová
  12:37

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Ředitel VFN Praha Ján Dudra (23. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Ján Dudra je dle svého vyjadřování nováčkem, absolutně nepolíbeným politikou. Přesto si ho vybralo vedení ANO, aby kandidoval do Senátu v nejnabitějším obvodu, tedy v Praze 1. Postaví se třeba spisovateli Jiřímu Padevětovi. Dudra trochu vybočuje i svým naturelem, protože si jako nezávislý kandidát pořád udržuje od ANO trochu odstup. „Asi bych to neformuloval tak, že souhlasím se vším, s čím přichází,“ komentoval politiku ANO Dudra.
Volby, Pospíšilová

Osm měsíců poté, co jste převzal vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se ucházíte o senátorské křeslo. Proč?
Pravděpodobně na základě hodnocení mé práce jsem dostal nabídku. Já sám jsem politické ambice nikdy neměl, ale přece jenom role ředitele fakultní nemocnice už by měla reflektovat více i tu zdravotní politiku, ne tu politickou politiku, ale zdravotní. Takže jsem tu nabídku vnímal jako něco, co dá mé práci další dimenzi.

Kdo vás s nabídkou oslovil?
Jméno toho člověka nechci medializovat. Ale nabídka přišla z nejvyšších pater.

Byl to tedy někdo z vedení ANO?
Ano, a ta nabídka byla formulovaná tak, že kdybych měl zájem, že bych mohl kandidovat jako nezávislý kandidát s podporou ANO.

Určitě nevyměním svoje etické principy za nějaké stranické nařízení, které by šlo proti mým zásadám, kterými se řídím celý život.

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