Osm měsíců poté, co jste převzal vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se ucházíte o senátorské křeslo. Proč?
Pravděpodobně na základě hodnocení mé práce jsem dostal nabídku. Já sám jsem politické ambice nikdy neměl, ale přece jenom role ředitele fakultní nemocnice už by měla reflektovat více i tu zdravotní politiku, ne tu politickou politiku, ale zdravotní. Takže jsem tu nabídku vnímal jako něco, co dá mé práci další dimenzi.
Kdo vás s nabídkou oslovil?
Jméno toho člověka nechci medializovat. Ale nabídka přišla z nejvyšších pater.
Byl to tedy někdo z vedení ANO?
Ano, a ta nabídka byla formulovaná tak, že kdybych měl zájem, že bych mohl kandidovat jako nezávislý kandidát s podporou ANO.
Určitě nevyměním svoje etické principy za nějaké stranické nařízení, které by šlo proti mým zásadám, kterými se řídím celý život.