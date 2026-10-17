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Poražený Čižinský chtěl být „hlasem centra“. Kumulaci funkcí jsme nevysvětlili, říká

Matěj Svěrák
  16:36
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)

Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
Volební štáb Jana Čižinského, jenž ve druhém kole senátních voleb soupeří s...
Kandidáta do Senátu Jana Čižinského z Prahy sobě přišel do jeho štábu v...
Volební štáb Jana Čižinského, jenž ve druhém kole senátních voleb soupeří s...
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Starosta Prahy 7 a pražský zastupitel Jan Čižinský prohrál volby do Senátu v obvodu Praha 1. Porazil ho bývalý člen Rady České televize Jiří Padevět. „Spousta lidí mi při kontaktní kampani říkala, že se bojí, že jim z Prahy 7 uteču. Nepodařilo se nám to dostatečně vysvětlit,“ řekl Čižinský pro iDNES.cz. Během kampaně čelil kritice kvůli možné kumulaci funkcí.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Čižinský je od roku 2014 pražským zastupitelem, momentálně za uskupení Praha sobě, a už dvanáct let vede Prahu 7. Ve druhém kole senátních voleb získal 33 procenta hlasů. Jeho protikandidát Padevět obdržel 67 procent a usedne proto v horní komoře Parlamentu.

„Kandidoval jsem do Senátu na Praze 1, abych získal co nejvíce pravomocí a byl tak hlasem centra Prahy,“ vysvětlil Čižinský, proč se o senátorské křeslo ucházel. „Nejsem zklamaný, všem děkuji, prohrál jsem už mnoho voleb. Velmi dobrá zpráva je špatný výsledek pro hnutí ANO. Všichni ANOisti pohořeli,“ podotkl pražský starosta. Kolem třetí hodiny odpoledne už Padevětovi pogratuloval k vítězství prostřednictvím SMS.

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Čižinský sledoval průběh voleb v Pivovaru Kolkovna v areálu pražského Výstaviště. Do volebního štábu dorazila jeho manželka, dvě dcery a nejbližší podporovatelé včetně lidoveckého poslance Václava Pláteníka. Mezi příznivci zazníval názor, že volební neúspěch mohl souviset s obavami z případné kumulace funkcí. „Holky v práci mi říkaly, že jim to vadí,“ řekla Čižinskému jedna z jeho příznivkyň, která ho ve štábu navštívila.

Ve štábu po celou dobu panovala komorní a přátelská atmosféra. „Když to bude alespoň trochu napínavé, tak budu spokojen. Jsem realista, vím, že šance je minimální, ale naděje umírá poslední. Dělal jsem to proto, abych vyhrál,“ prohlásil Čižinský ještě před sečtením hlasů.

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Letošní kampaň podle něj byla náročná a stála 1,1 milionu korun. „Nejvíce stál tisk letáků a venkovní reklama obecně. Rozdali jsme 15 tisíc letáků,“ přiblížil.

Čižinský byl do roku 2021 poslancem, v minulosti byl také členem KDU-ČSL a působil jako asistent Cyrila Svobody a Mariana Jurečky. V politice se angažuje od roku 1998. V komunální politice působí také jeho bratr Pavel Čižinský, který však do volebního štábu nedorazil. „Budeme pořádně pracovat, brzy máme další volby,“ uzavřel Jan Čižinský.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan. (17. října 2026)
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