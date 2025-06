Hnutí ANO by podle průzkumu agentury NMS, který probíhal mezi 30. květnem a 3. červnem, získalo téměř 31 procent. Druhá by byla koalice SPOLU se ziskem lehce pod 20 procenty.

Třetí by bylo stále posilující SPD s téměř 17 procenty. Od minulého průzkumu stejné agentury z poloviny května posílilo o tři procenta. Do sněmovny by se dostali i Piráti se šesti procenty a Stačilo! s pěti.

Motoristé opět oslabili a měli by méně, než čtyři procenta. Mimo Sněmovnu by skončili i Zelení, Přísaha nebo SOCDEM.