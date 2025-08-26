Jak zařídit dostupné bydlení? SPOLU chce zmírnit hlukové limity a využít brownfieldy

„Každý v této republice by měl mít legitimní sen vlastnit bydlení, které by mělo být dostupné,“ prohlásil poslanec a starosta Bučovic Jiří Horák z KDU-ČSL na první programové snídani koalice SPOLU.
Řešení vidí například ve zrychlení přestavby brownfieldů, tedy dnes již nevyužívaných areálů, jako jsou opuštěné fabriky. Takových areálů je v Česku registrovaných pět tisíc, reálně jich podle Horáka může být až 12 tisíc.
K tomu je potřeba urychlit změny územního plánu. Vedle toho zástupci koalice SPOLU chtějí rychlejší povolování staveb opravou digitalizace stavebního řízení a také rozvolnit některé normy, které považují za příliš přísné. Týká se to třeba hlukových limitů nebo nutného počtu parkovacích míst.
„Teď se může stát, že si město naplánuje obytnou čtvrť a ta generuje určitý počet aut, ty zase generují nějaký hluk, a to pak znemožní, aby tam vznikl určitý počet bytů. To je hlava 22, to se prostě nemůže dít,“ poukázal Jan Matějka z TOP 09, trojka na kandidátce na Vysočině. Domnívá se, že by se každý měl svobodně rozhodnout, jestli chce bydlet třeba u železnice nebo jiného hlučného místa.
Koalice SPOLU také slibuje zjednodušit agendu úředníkům na stavebních úřadech, aby nebyli tolik zahlcení, a do stavebního řízení zapojit umělou inteligenci, která by celý proces ještě více usnadnila.
Byty v Praze jsou třetí nejdražší v Evropě
Ceny bydlení v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Nejnovější Deloitte Property Index ukázal, že v Praze vlastní byt vyjde na 15 ročních mezd. Hůře z evropských metropolí si stojí už jen Amsterdam a Athény.
Umožnit mladým lidem snadněji dosáhnout na vlastní bydlení slibovaly strany už před minulými volbami. Situace se ale ještě více zhoršila. Konkrétně SPOLU už tehdy mluvila o nutnosti větší výstavby i přestavbě brownfieldů.
„Myslím si, že chybou bylo, že ODS neměla za 20 let ministerstvo pro místní rozvoj,“ reagoval poslanec ODS Jiří Havránek na to, proč tyto věci nedělali, když byli čtyři roky ve vládě.
SPOLU přitom má v programu, že by ministerstvo pro místní rozvoj zrušila. Podle Havránka by to ale neudělali hned, trvalo by minimálně dva roky, než by přesunuli pravomoci tohoto úřadu na jiná ministerstva.
Základ programu a programové vize koalice SPOLU zveřejnila minulý týden. Dokument obsahuje spíše obecnější teze. Detailněji o nich budou mluvit v následujících dnech a týdnech.
V pátek ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL přiblíží, co by v dalších čtyřech letech chtěli udělat pro podporu rodin, příští úterý poslanec Matěj Ondřej Havel z TOP 09 popíše, jak by chtěli zlepšit vzdělávání. Sérii zakončí 16. září občanský demokrat a ministr financí Zbyněk Stanjura s ekonomickými tématy.
Zatím není jasné, jak koalice přistoupí k otázce daní. Ve zveřejněném programu pouze neurčitě slibuje, že daňové prostředí bude „férové a předvídatelné“ a že udrží „nízkou míru zdanění, aby firmy mohly růst, zaměstnávat a inovovat“.
