Volby do Senátu se letos týkají 27 volebních obvodů, v pěti z nich už bylo o vítězi rozhodnuto v prvním kole. Hlasování začne v pátek 16. října ve 14 hodin.
Kdy přesně jsou otevřené volební místnosti
- V pátek 16. října od 14 do 22 hodin.
- V sobotu 17. října od 8 do 14 hodin.
Lístky vydá komise
Na rozdíl od prvního kola senátních voleb neupozorní voliče na blížící se hlasování modrošedá obálka s volebními lístky ve schránce. U druhého kola dostanou lístky až ve volební místnosti. Člen komise předá každému voliči dva lístky a také úřední obálku.
Volební obálka je šedá
Zatímco při prvním kole 9. a 10. října probíhaly zároveň i komunální volby a obálky byly barevně rozlišené, druhé kolo voleb do Senátu se s jiným hlasováním nekryje a obálka je tedy jen jedna. Má klasickou šedou barvu, nikoli žlutou jako při prvním kole, jak potvrzuje i ministerstvo vnitra.
Co si vzít s sebou k volbám
Nutností je doklad totožnosti. Lze využít občanský průkaz, pas i elektronické eDoklady. Ty si ale aktualizujte předem. Podrobnosti o nutných dokladech i o dočasném občanském průkazu jen pro účely voleb najdete v tomto našem článku:
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S voličským průkazem se to má u druhého kola senátních voleb trochu jinak než u prvního. Požádat o něj šlo jen do středy 14. října, kdo si ho tedy nestihl vyřídit, má smůlu. I v případě, že volič má voličský průkaz pro druhé kolo senátních voleb, platí zde zásadní omezení. „S voličským průkazem lze hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič právo volit,“ informuje ministerstvo vnitra.
S průkazem může volit v jiné čtvrti (třeba v Brně namísto Žabovřesk v sousedním Králově Poli, jelikož obě městské části spadají do volebního obvodu číslo 60), v jiném městě či okrese (například strakonický senátor zastupuje i voliče z Prachaticka a Písecka), dokonce i kraji, jako v případě senátního obvodu 48 Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, který zahrnuje mnoho obcí v okrese Pardubice a Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Ale tam byl senátor zvolen v prvním kole.
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Jak volit v druhém kole voleb do Senátu
Způsob hlasování je podobný tomu v prvním kole. Liší se pouze počet kandidátů, z nichž volič vybírá. Jsou to vždy už jen dva lidé.
Voliči proto dostanou ve volební místnosti jen dva lístky a k nim úřední obálku označenou razítkem. Za plentou vyberou jeden z lístků a vloží ho do obálky. Nic nezaškrtávají ani nekroužkují. Obálku s vybraným lístkem pak vhodí do volební urny.
Kdy je hlas platný a kdy neplatný
Pravidla pro druhé kolo voleb do Senátu jsou tak jednoduchá, že je lze jen těžko poplést. Ani případné zakroužkování jména kandidáta, ani počmárání či pokreslení volebního lístku neubírá platnost hlasu. Problémem by bylo pouze to, kdyby byl lístek natolik poničený, že by nešlo zjistit, jakému kandidátovi měl patřit.
Přesto i u voleb do Senátu je možné odevzdat neplatný hlas, a to pokud volič odevzdá prázdnou obálku nebo do ní naopak vhodí oba lístky. Třeba omylem, když si nevšimne, že se k sobě přilepily.
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Kolik hlasů je potřeba ke zvolení do Senátu
V druhém kole voleb uspěje ten kandidát, který získá víc platných hlasů. Nezáleží přitom na tom, kolik oprávněných voličů k volbám dorazilo. V případě, že by oba kandidáti získali shodný počet hlasů, musel by o vítězi rozhodnout los.
Kde se volí do Senátu v druhém kole?
V prvním kole přišlo 43,31 % voličů. Volili celkem ve 27 obvodech, z toho v pěti získal jeden z kandidátů již po prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, a tím i křeslo v Senátu. Zbývajících 22 obvodů má i druhé kolo voleb. Celkem se v nich o přízeň voličů utká 44 lidí.
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Senátní volby 2026: druhé kolo
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