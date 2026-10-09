Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejošemetnějším systémům, s jakými se český volič může setkat. Namísto balíku hlasovacích lístků dostane jen jeden velký arch, kde budou uvedené všechny strany i kandidáti. Volič je pak musí správně označit, aby jeho hlas nepropadl. Jak správně volit?
Obsah
Volby do zastupitelstev obcí probíhají v pátek 9. od 14 do 22 hodin a sobotu 10. října 2026 od 8 do 14 hodin. Průběh hlasování se přes nedávné změny volebních zákonů nijak neliší od předchozích termínů.
Jak volit a kolik „hlasů“ volič má?
Komunální volby jsou unikátní označováním jednotlivých stran i konkrétních kandidátů. Na rozdíl od dalších voleb k vyznačení preferencí voliče slouží křížky. Každý z nich v podstatě reprezentuje jeden z hlasů, které volič má – má tolik hlasů, kolik je v dané obci zastupitelů.
Kolik mají obce zastupitelů
Počet volených zastupitelů se přímo odvíjí od velikosti dané obce či městské části. Velikost zastupitelstva stanovuje paragraf 68 zákona o obcích číslo 128/2000. Jedinou výjimkou je Praha, jejíž zastupitelstvo může mít až 70 členů.
Konečné rozhodnutí o počtu volených členů je na samotném zastupitelstvu.
Údaj o přesném počtu zastupitelů a tedy maximálním počtu křížků, které volič smí na volebním archu vyznačit, lze předem ověřit na stránkách či úřední desce. Obce mají povinnost tuto informaci před volbami vyvěsit.
Přesný počet zastupitelů se voliči dozví také přímo ve volební místnosti a jejich počet je rovněž uvedený na hlasovacím lístku. Je to zásadní číslo pro to, jak správně volit.
Jak hlasovat v komunálních volbách?
Nejošemetnější je samotné vyznačení hlasů na lístku. Volič všechny své hlasy může využít, ale také nemusí, což ovšem neznamená, že by přišly vniveč. Způsob hlasování totiž umožňuje kombinaci několika způsobů volby.
Volby 2026
Online: Vše o volbách rychle a přehledně
Komunální: Kdo kandiduje a co slibuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Kandidáti: Kdo chce být primátorem? Velký přehled
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební místnosti: Co je okrsek a jak najít
Před odchodem k volbám: Co vzít s sebou a na co nespoléhat
Slováci a další cizinci: Kdo smí volit v komunálních volbách?
Kalkulačka: S jakým volebním programem nejvíce souzníte?
Hlasovat se nemusí jen pro jednu stranu a nanejvýš upřednostňovat vybrané kandidáty preferenčními hlasy (jako například ve sněmovních volbách). V komunálních volbách může volič se svými hlasy pro každé křeslo místního zastupitelstva naložit dle libosti. Jak tedy správně volit?
- Označit pouze stranu či uskupení: v takovém případě půjdou všechny hlasy danému subjektu a jeho kandidátům.
- Označit kandidáty jedné strany: taková volba se hodí například, když volič není spokojený s lídrem kandidátky – označit tak může další kandidáty a tímto způsobem jim dát preferenční hlas. Hlasy, které nevyužije, propadají.
- Označit kandidáty různých stran: možností je označit preferované kandidáty napříč politickými uskupeními. Pozor na dodržení správného počtu – a opět, nevyužité hlasy propadají, nikomu se nepřičítají.
- Označit stranu a kandidáty jiné strany: poslední varianta je nejkomplikovanější. Umožňuje označit konkrétní stranu a zároveň preferované kandidáty z jiných uskupení. Takové preferenční hlasy pak „odspodu“ ubírají hlasy pro stranu zvolenou jako celek.
Podívejte se na několik názorných ukázek označení volebního archu:
Možností, jak označit hlasovací lístek v komunálních volbách, je několik.
Volební komise při počítání hlasů budou nejprve zjišťovat výsledky (tedy zisk mandátů) jednotlivých stran. Až poté přijdou na řadu jednotlivé preferenční hlasy a rozhodnutí, kdo z kandidátů mandáty získá.
Volby ve statutárních městech
Ještě o něco komplikovanější jsou volby v osmi městech, kde voliči rozhodují nejen o složení zastupitelstva své domovské městské části, ale rovněž o zastupitelstvu celého města. Jsou to Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem a Opava. Dva hlasovací lístky dostanou také voliči ve Vratislavicích nad Nisou, které jsou samosprávným městským obvodem a zároveň místní voliči rozhodují i o obsazení Zastupitelstva města Liberce.
Během hlasování tedy použijí dva odlišné hlasovací lístky – jeden pro svou radnici a druhý pro magistrát. Samotná volba pak probíhá zcela stejně, pamatovat je však třeba na to, že počty zastupitelů (a tedy i křížků) jsou zpravidla odlišné.
|
Komunální volby 2026: kdo kandiduje na primátora v krajských městech
Kdy je hlas neplatný?
Komplikovanost hlasování během komunálních voleb je častou příčinou chyby a zneplatnění celého lístku (ačkoli se o tom volič nikdy nedozví). Důvodů, proč může hlas propadnout, je několik:
Kdy budou výsledky?
Jak vyplývá z komplikovaného systému možností, které voliči při výběru mají, sčítání hlasů komunálních voleb patří k těm nejsložitějším. Trvá i o několik hodin déle, než například u Sněmovních voleb. Výsledky budou známy v sobotních večerních hodinách.
- špatně viditelné či žádné zakřížkování;
- zakřížkování více kandidátů, než je počet zastupitelů;
- zakřížkování více stran;
- poškozený nebo přetržený hlasovací lístek.
Stejný efekt mají během komunálních voleb také kroužky, na které jsou voliči zvyklí od jiných voleb. Z hlasovacího lístku udělají bezcenný cár papíru – volební komise na něj nebude brát ohled.
Navíc lístek musí do urny putovat v orazítkované úřední obálce. Vhozený samostatně nebo v jiné obálce (například v té, ve které lístky přišly) je také neplatný.
Jak se hlasuje ve volbách do Senátu?
Způsob odevzdání hlasu v senátních volbách patří k těm nejjednodušším:
- volič má jen jeden hlas;
- vybírá jediný hlasovací lístek;
- na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje.
Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou z přiděleného balíku hlasů vybere ten s preferovaným kandidátem a vloží jej do žluté úřední obálky.
|
Jak volit do Senátu 2026: žlutá obálka, žádné křížky
Kdy dostanu hlasovací lístky?
Obce distribuují hlasovací lístky na trvalé adresy voličů v předstihu před termínem voleb. Dle zákona je musí do domácností doručit nejpozději tři dny před jejich konáním.
Hlasovací lístky budou k dispozici také ve volební místnosti, kde voliči od komise rovněž obdrží orazítkovanou úřední obálku, ve které lístek vhodí do urny.
|
Lístky nepřišly, nebo jste je zapomněli doma? Volit můžete i tak
Kdo kandiduje v komunálních volbách?
Strany, hnutí i uskupení pro letošní komunální volby se již registrovaly a jejich seznam je uzavřený. Kdo kandiduje v konkrétní obci, snadno zjistíte po kliknutí na stránku volby.idnes.cz. Na tomto odkazu jednoduše zadáte svou obec a rozbalí se seznam všech kandidátů podle jednotlivých stran či hnutí.
Kandidáti na primátora
statutární města