První kolo voleb do Senátu České republiky je společně s komunálními volbami naplánované na pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Druhé kolo pak proběhne o týden později – v pátek 16. a sobotu 17. října.
Obsah
Jasně stanovené jsou také časy, kdy budou volební místnosti otevřené:
- v pátek od 14 do 22 hodin;
- v sobotu od 8 do 14 hodin.
Jak volit v senátních volbách
Způsob odevzdání hlasu v senátních volbách patří k těm nejjednodušším:
- volič má jen jeden hlas;
- vybírá jediný hlasovací lístek;
- na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje.
Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou z přiděleného balíku hlasů vybere ten s preferovaným kandidátem a vloží jej do úřední obálky.
Obálka, kterou na místě dostane od komise, i hlasovací lístky budou mít žlutou barvu pro odlišení od šedých listin určených pro komunální volby.
Lístek v obálce pak volič opět před zraky komise vhodí do hlasovací urny.
Ve druhém kole lístky barevně označené nebudou, voliči je navíc vždy obdrží až ve volební místnosti.
Protestní volba a neplatný hlas
Přestože způsob hlasování v Senátních volbách patří k nejjednodušším, k chybě dojít může. Hlas ztratí platnost hned z několika důvodů:
- lístek ve špatné obálce (žlutý v šedé či naopak);
- více lístků v jedné obálce;
- přetržený lístek.
Naopak natržený či počmáraný lístek, z nějž je jasné, kterému kandidátovi patří, bude volební komise považovat za platný. Za skutečnou protestní volbu pak lze považovat jen zcela přeškrtaný lístek či ponechání hlasovací obálky prázdné.
Kdy dostanu hlasovací lístky?
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Obce distribuují hlasovací lístky na trvalé adresy voličů v dostatečném předstihu před volbami. Dle zákona je musí do domácností doručit nejpozději tři dny před jejich konáním.
Hlasovací lístky budou k dispozici také ve volební místnosti, kde voliči od komise rovněž obdrží orazítkovanou úřední obálku, ve které lístek vhodí do urny. Lístky pro druhé kolo dostanou voliči až ve volební místnosti.
Kdo kandiduje do Senátu?
Kandidáti do letošních senátních voleb se už zaregistrovali. Tady je jejich seznam:
Kandidáti do Senátu
Kde se letos konají senátní volby
Senátní volby se uskuteční v jedné třetině z 81 jednomandátových obvodů, například v třetině Prahy, v Brně, Ostravě, Plzni a Olomouci.
|Číslo obvodu
|Obvod
|Současný senátor/senátorka
|3
|Cheb
|Miroslav Plevný (STAN)
|6
|Louny
|Ivo Trešl (STAN)
|9
|Plzeň-město
|Lumír Aschenbrenner (ODS)
|12
|Strakonice
|Tomáš Fiala (ODS)
|15
|Pelhřimov
|Jaroslav Chalupský (Svobodní)
|18
|Příbram
|Petr Štěpánek (STAN)
|21
|Praha 5
|Václav Láska (SEN 21)
|24
|Praha 9
|David Smoljak (STAN)
|27
|Praha 1
|Miroslava Němcová (ODS)
|30
|Kladno
|Adéla Šípová (Piráti)
|33
|Děčín
|Zbyněk Linhart (STAN)
|36
|Česká Lípa
|Jiří Vosecký (STAN)
|39
|Trutnov
|Jan Sobotka (STAN)
|42
|Kolín
|Pavel Kárník (STAN)
|45
|Hradec Králové
|Jan Holásek (HDK)
|48
|Rychnov nad Kněžnou
|Jan Grulich (TOP 09)
|51
|Žďár nad Sázavou
|Josef Klement (KDU-ČSL)
|54
|Znojmo
|Tomáš Třetina (TOP 09)
|57
|Vyškov
|Karel Zitterbart (STAN)
|60
|Brno-město
|Zdeněk Papoušek (ODS)
|63
|Přerov
|Jitka Seitlová (KDU-ČSL)
|66
|Olomouc
|Marek Ošťádal (STAN)
|69
|Frýdek-Místek
|Helena Pešatová (STAN)
|72
|Ostrava-město
|Ondřej Šimetka (ODS)
|75
|Karviná
|Ondřej Feber (ANO)
|78
|Zlín
|Tomáš Goláň (SEN 21)
|81
|Uherské Hradiště
|Josef Bazala (KDU-ČSL)
Senátor je volen většinovým systémem. Mandát náleží tomu kandidátovi, který získá více než 50 procent hlasů. V případě, že tuto hranici žádný z kandidátů v prvním kole nepřekročí, přistupuje se k druhému kolu.
Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů – mandát opět získává ten s nadpoloviční většinou hlasů.