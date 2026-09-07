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Jak hlasovat v senátních volbách 2026: bez křížků, zato striktně do žluté obálky

Matouš Waller
  10:16
Senátní volby jsou jednoduché: jeden lístek a žádné kroužkování

Senátní volby jsou jednoduché: jeden lístek a žádné kroužkování | foto: Martin Stolař, MAFRA

Češi ve 27 obvodech letos zvolí nové senátory a opět obmění třetinu senátu. První kolo voleb do Senátu 2026 proběhne spolu s komunálními volbami na konci prvního říjnového týdne. Hlasování je jednoduché, voliči si musí dát pozor jen na dodržení barev.

První kolo voleb do Senátu České republiky je společně s komunálními volbami naplánované na pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Druhé kolo pak proběhne o týden později – v pátek 16. a sobotu 17. října.

Obsah

Jasně stanovené jsou také časy, kdy budou volební místnosti otevřené:

  • v pátek od 14 do 22 hodin;
  • v sobotu od 8 do 14 hodin.

Jak volit v senátních volbách

Způsob odevzdání hlasu v senátních volbách patří k těm nejjednodušším:

  • volič má jen jeden hlas;
  • vybírá jediný hlasovací lístek;
  • na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje.

Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou z přiděleného balíku hlasů vybere ten s preferovaným kandidátem a vloží jej do úřední obálky.

Obrázkový návod, jak volit ve volbách do Senátu 2026 krok za krokem

Obálka, kterou na místě dostane od komise, i hlasovací lístky budou mít žlutou barvu pro odlišení od šedých listin určených pro komunální volby.

Lístek v obálce pak volič opět před zraky komise vhodí do hlasovací urny.

Ve druhém kole lístky barevně označené nebudou, voliči je navíc vždy obdrží až ve volební místnosti.

Protestní volba a neplatný hlas

Přestože způsob hlasování v Senátních volbách patří k nejjednodušším, k chybě dojít může. Hlas ztratí platnost hned z několika důvodů:

  • lístek ve špatné obálce (žlutý v šedé či naopak);
  • více lístků v jedné obálce;
  • přetržený lístek.

Naopak natržený či počmáraný lístek, z nějž je jasné, kterému kandidátovi patří, bude volební komise považovat za platný. Za skutečnou protestní volbu pak lze považovat jen zcela přeškrtaný lístek či ponechání hlasovací obálky prázdné.

Kdy dostanu hlasovací lístky?

Volby 2026

Obce distribuují hlasovací lístky na trvalé adresy voličů v dostatečném předstihu před volbami. Dle zákona je musí do domácností doručit nejpozději tři dny před jejich konáním.

Hlasovací lístky budou k dispozici také ve volební místnosti, kde voliči od komise rovněž obdrží orazítkovanou úřední obálku, ve které lístek vhodí do urny. Lístky pro druhé kolo dostanou voliči až ve volební místnosti.

Kdo kandiduje do Senátu?

Kandidáti do letošních senátních voleb se už zaregistrovali. Tady je jejich seznam:

Kandidáti do Senátu

Kde se letos konají senátní volby

Senátní volby se uskuteční v jedné třetině z 81 jednomandátových obvodů, například v třetině Prahy, v Brně, Ostravě, Plzni a Olomouci.

Číslo obvoduObvodSoučasný senátor/senátorka
3ChebMiroslav Plevný (STAN)
6LounyIvo Trešl (STAN)
9Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
12StrakoniceTomáš Fiala (ODS)
15PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24Praha 9David Smoljak (STAN)
27Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30KladnoAdéla Šípová (Piráti)
33DěčínZbyněk Linhart (STAN)
36Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
39TrutnovJan Sobotka (STAN)
42KolínPavel Kárník (STAN)
45Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
48Rychnov nad KněžnouJan Grulich (TOP 09)
51Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
57VyškovKarel Zitterbart (STAN)
60Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66OlomoucMarek Ošťádal (STAN)
69Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75KarvináOndřej Feber (ANO)
78ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)

Senátor je volen většinovým systémem. Mandát náleží tomu kandidátovi, který získá více než 50 procent hlasů. V případě, že tuto hranici žádný z kandidátů v prvním kole nepřekročí, přistupuje se k druhému kolu.

Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů – mandát opět získává ten s nadpoloviční většinou hlasů.

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