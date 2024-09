Potíže s digitalizací nám ve volbách neuškodí. Zúročíme naši práci, věří Bartoš

Během víkendu zasáhly zejména Moravu a Slezsko ničivé povodně. Myslíte, že to bude mít vliv na výsledek voleb?

Předpokládám, že povodně na volby nějaký dopad mít budou, minimálně co se účasti týče. Ono ve chvíli, kdy lidé řeší zatopené domy nebo bezpečí svých blízkých, je zcela pochopitelné, že jsou pro ně právě tyto věci prioritní. Na druhou stranu mnozí bohužel v následujících dnech a týdnech budou muset spoléhat na pomoc krajů, obcí i vlády a z první ruky tak už teď vidí, jakým způsobem zvládají koordinaci pomoci. Právě v těchto situacích je vždy nejvíce vidět, jak moc důležité je mít na klíčových pozicích kompetentní politiky.

Chystá i váš resort nějakou pomoc lidem, které povodně zasáhly?

Ano, intenzivně to řešíme. Naším hlavním úkolem je koordinace podpory státu při následné obnově zasaženého území. Do tří týdnů od konce stavu nebezpečí předložíme vládě komplexní strategii obnovy. Vycházet budeme z údajů o škodách, které v příštích týdnech nahlásí kraje. Už v předstihu jsme připravili na obnovu majetku samospráv stovky milionů korun v programu Živel a usilujeme o jeho podstatné navýšení, protože je zřejmé, že současný objem financí nemůže stačit. Podporu je možné využít například na opravy poškozených cest, mostů nebo škol. O možnostech dalšího financování budeme jednat i s Evropskou unií. V rámci připravované výzvy můj resort také podpoří opravy obecních bytů. Vláda bude rovněž jednat o dotacích a výhodných úvěrech pro lidi, kterým povodeň trvale poškodila objekt k bydlení.

Před povodněmi se opakovaně řešily problémy s digitalizací stavebního řízení. Nemají Piráti v regionech strach, že jim vaše problémy prohrají volby?

Každá strana má své citlivé téma. Já se na to dívám spíš optikou toho, že jsme se v tomhle volebním období podíleli na vedení devíti krajů. Naši náměstci a zastupitelé tam měli svěřené důležité gesce a dle mého tam odváděli výbornou práci od investic přes energetiku. Krajské volby nejsou referendum o vládě jako celku, ale podle mě se v nich zúročí to, co tam jednotliví zástupci stran za poslední roky odvedli.

Takže vám to nemůže uškodit? Vždyť o Pirátech se v posledních měsících nemluví právě kvůli digitalizaci zrovna v pozitivním světle…

Je to jeden z největších digitalizačních projektů za posledních 20 let a objektivně má své startovní potíže. I když jsou systémy průchozí a i výsledky ukazují, že se věci v tom dají už postupně odbavovat. Navíc já jsem velmi transparentní v informování, jak v projektu chceme dál pokračovat. Jednám se stavebními úřady i v rámci politické diskuse s koaličními partnery, se starosty měst a tak dále. A jak už jsem říkal, vliv na volby bude mít celá řada dalších věcí, ať už jsou to energie, dostupnost léků, témata se hodně prolínají. Ale samozřejmě i toto může být jedna z těch věcí.

Právě digitalizaci stavebního řízení se minulý týden věnovala i Sněmovna. Co jste říkal na kritiku opozice, změnilo se něco po tomto jednání?

Požádal jsem o zařazení tohoto bodu. I když jsem o tom hovořil již mnohokrát, věřím, že bylo důležité poskytnout informace i těm, kteří se s nimi neměli možnost seznámit. Obecně si cením konstruktivní zpětné vazby a námětů, jsme v kontaktu s profesními organizacemi, zástupci samospráv či úřadů. Právě na základě jejich podnětů se snažíme systémy rozvíjet a co nejvíc posílit stabilitu, spolehlivost, uživatelskou přívětivost a efektivitu. Co se týká opozice, ANO po osmi letech vlády digitalizaci nedodalo, na rozloučenou mi jen nechali tikající bombu v podobě špatně připraveného a o miliardu předraženého projektu, na kterém pracovala jediná úřednice, a řídil ho za milion pan Šteffel (konzultant, který radil s digitalizací), nyní obžalovaný v kauze Dozimetr. To jsme museli stopnout a celé předělat. Víc k jejich práci není co dodat.

Během posledních týdnů vás kvůli digitalizaci kritizovali i šéfové klubů ODS a TOP 09 Marek Benda a Jan Jakob či šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Přičítáte to blížícím se volbám?

V koalici to občas zajiskří, i když žádné volby nejsou. Ale samozřejmě celostátní témata do kampaně zasahují. Já se snažím hrát s otevřenými kartami, říkám, co je potřeba, kde je potřeba něco vylepšit a podobně. Ale obecně panuje vždy před volbami taková divočejší nálada. Ale ta teď byla třeba i kvůli rozpočtu, nikoliv pouze kvůli mému ministerstvu. Celkově se čekalo, že září bude turbulentnější. Ale koalice už má za sebou řadu poměrně obtížných situací, které musela řešit, od covidu přes energie až po válku na Ukrajině. A tohle zvládne také.

Jak to vlastně bylo s vaším ultimátem? Mluvilo se o tom, že problémy s digitalizací musíte vyřešit do konce prázdnin. Potom to ale zcela utichlo…

Já jsem na vládě po prázdninách ukázal stav projektu, jaké jsou další cíle jeho rozvoje a jak spolupracujeme třeba s ministerstvem dopravy, pod které spadá Dopravní a energetický stavební úřad, který je jedním z největších uživatelů toho systému, protože povoluje například klíčové liniové stavby. Tohle pravidelně řešíme na vládě stejně jako třeba to, jaké jsou dodávky plynu nebo kdo bude eurokomisařem.

Pojďme zpátky ke krajským volbám. Z minula v nich obhajujete 91 zastupitelských křesel, po hnutí ANO druhý největší počet. To je asi v současném rozpoložení Pirátů nereálné obhájit, že?

Ta situace je z politického hlediska trochu jiná. Tehdy jsme byli opoziční stranou, která měla v průzkumech kolem 19 procent. A ten výsledek v krajských volbách byl velmi dobrý. Teď bude hrát velkou roli to, jakou práci jsme odváděli na krajích v těch gescích, které nám byly svěřeny. Naší ambicí je, abychom mohli po volbách uzavírat koalice a opět usednout ve vedení krajů. V tuhle chvíli jsme ve vládě devíti krajů a Prahy a máme jednoho hejtmana. Netroufnu si říct přesné číslo, které dostaneme. U krajských voleb zároveň hrají poměrně velkou roli také lokální strany či koalice. Naší ambicí je zkrátka obhájit pozice na krajích, abychom mohli promlouvat do složení koalic.

Žádný přesný počet mandátů říct nechcete, zároveň tvrdíte, že výsledek bude odrazem toho, jak se vaši politici poslední čtyři roky prezentovali v krajích. Máme to chápat tak, že ať ten výsledek bude jakýkoliv, vaši pozici v čele Pirátské strany to nijak nemůže ovlivnit?

Já ten výsledek nechci předjímat, protože jsem viděl volební potenciály a ukazuje se, že všechny strany snad kromě ANO mají strašně malá jádra již rozhodnutých voličů. Potenciál Pirátů je poměrně vysoký, byť o trochu nižší, než byl před těmi čtyřmi lety. Bude to hodně o kampani a o tom, jak se našim lidem podaří oslovit lidi v ulicích. A jak sleduji jednotlivé krajské debaty v televizi, tak si myslím, že si naši kandidáti vedou dobře.

Takže ten výsledek vaši pozici nijak neovlivní? Nemůže se třeba v případě, že neobhájíte dost mandátů, na pirátském fóru objevit nějaká výzva k vašemu odstoupení?

Jsme demokratická strana, na základě členského podnětu se může rozhodovat o celé řadě věcí. Já jsem na posledním fóru (sjezd Pirátů) získal důvěru, předsednictvo je relativně nové, máme za sebou teprve jedny volby do europarlamentu, kde jsme nedosáhli na náš cíl. A já fakt teď nechci předjímat, když vidím třeba práci Hanky Hajnové (náměstkyně hejtmana Vysočiny a lídryně Pirátů v kraji) a kolegy Pavla Bulíčka (náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a lídr) nebo Zbyňka Miklíka (lídr v Libereckém kraji), tak jsem přesvědčen, že lidé ocení jejich dobrou práci.

Za rok jsou tu sněmovní volby. Už máte jasno, jestli budete na začátku roku usilovat o post lídra Pirátů?

My máme poměrně široký nominační proces, který bude zahájen někdy koncem roku. A uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Já mám teď hlavně práci u sebe na ministerstvu. A to nejen dotáhnout digitalizaci stavebního řízení, ale ve druhém čtení mám ve Sněmovně i zákon o podpoře bydlení, což je ta reálná vlajková loď, kterou Česko potřebuje. A máme před sebou ještě rok vlády, tak uvidíme, jak se to všechno vlastně bude vyvíjet. Jsme demokratická strana a kandidáta na lídra pro sněmovní volby nominují krajské organizace.

Ale záleží přece i na vašich osobních preferencích. Ještě nejste rozhodnutý?

Byť jsou některé roky náročnější než jiné, tak dokud budou kolegové přesvědčeni, že moje vedoucí pozice má smysl, tak já netrpím žádným nedostatkem elánu, nápadů nebo energie. Ale jsme demokratická strana, vždy to bude záležet na našich členech.

Po zveřejnění předběžného rozpočtu jste řekl, že je pro vás nepřijatelný. Stále platí, že byste pro něj nehlasovali, pokud ministr Stanjura nesplní, co chcete – 7 miliard navíc na dostupné bydlení?

O předloženém návrhu rozpočtu budeme na vládě ještě jednat. Poslední jednání ale bylo úspěšné a našli jsme cestu, jak dodržet slib vlády o výstavbě 10 tisíc bytů navíc. Podporu zhruba pro 5 tisíc bytů už ministerstvo skrze své programy realizovalo. Národní plán obnovy má cílit na dalších 5 tisíc dostupných nájemních bytů. Dohodli jsme se, že dohodu podrobně představíme po schválení na vládě.

Vládě zbývá poslední rok do sněmovních voleb, co vlastně za Piráty chcete ještě stihnout?

Já bych to rozdělil asi na dvě hlavní věci. Tou první je zákon o podpoře bydlení, na který se fakt čeká 30 let. Druhou, která by se měla stihnout schválit do konce roku, jsou dětské skupiny. Pak tu máme na řadě několik dalších věcí, jako je regulace lobbování, chceme také spustit vylepšenou evidenci veřejných dotací, připravujeme i dva velké protikorupční zákony. Tím prvním je zákaz členů vlády brát veřejné zakázky a druhým reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která by měla zrychlit přezkum zakázek. Řešíme také zlepšení dostupnosti školek, transparentní vlastnictví médií a studentské granty.