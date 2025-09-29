Strany slibují měnit školní třídy. Část z nich chce konec inkluze

Markéta Lankašová
  15:56
Předvolební sliby v oblasti vzdělávání mají letos u téměř všech dominantních stran jedno společné. Aktéři, jimž průzkumy přisuzují největší šance, chtějí většinou upravit nebo dokonce zrušit současný způsob výuky, kdy jsou v běžných třídách začleněny i děti s různými handicapy a speciálními potřebami.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Na prvním a druhém stupni základek je takových dětí asi 130 tisíc, tedy víc než desetina všech školou povinných. Mnoho z nich v minulosti chodilo do různých speciálních zařízení.

„Inkluze se netýká jen těch, kteří jsou ve výuce zjednodušeně řečeno pomalejší, ale také například žáků nadaných a mimořádně nadaných, žáků s odlišným mateřským jazykem, se sociálním, zdravotním a mentálním znevýhodněním, případně i žáků, u nichž se například vlivem těžké rodinné situace objevilo náročné chování,“ přibližuje analytička organizace EDUin Lucie Slejšková, podle které se inkluze dá stručně vysvětlit jako „vícerychlostní škola“.

Jak zajistit fér školství? Politici v anketě iDNES.cz představili své recepty

V praxi ale inkluze i devět let od povinného přijímání drtivé většiny dětí do běžných tříd naráží na problémy. Učitelé ne vždy vědí, jak výuku přizpůsobit různým dětem na míru. Česká školní inspekce už dříve upozornila, že se to daří v necelé třetině hodin.

Zmíněným 130 tisícům dětí se kromě učitelů věnuje skoro 29 tisíc asistentů pedagoga. Ti ale ne vždy pracují na plný úvazek. Jen za loňský rok putovalo na asistenty pedagoga do základních škol asi 7,5 miliardy korun. A i když si řada kantorů bez asistentů už vůbec nedokáže výuku představit, mezi množstvím takových dvojic vázne komunikace a ne vždy si umějí práci rozdělit a zkoordinovat.

Chci být ministrem školství, říká jihočeský lídr Motoristů a bývalý šéf Cermatu

Výsledkem pak je, že se nadanější děti nudí, další naopak nestíhají, což vyvolává nevoli i u rodičů. Podobně jako začleňování dětí s výraznými poruchami chování do běžných tříd, kde pak ruší ostatní. A právě na nespokojené rodiče se strany ve svých školních programech logicky soustředí, aby „ulovily“ co nejvíce voličů. Připočíst si k tomu mohou i mnohé učitele.

„Inkluzi ukončit“

Úpravu inkluze si jako svůj plán vytyčila koalice SPOLU i hnutí ANO a Stačilo! , změn by podpůrnými kroky chtěli docílit i Starostové. Naopak SPD a Motoristé by společné vzdělávání všech dětí rovnou zrušili. Motoristé si dokonce zrušení inkluze dávají jako nutný bod pro to, aby případně kývli na nabídku jiné strany ke společnému vládnutí.

„Daňoví poplatníci nedobrovolně utratili desítky miliard korun za projekt takzvané inkluze, který po osmi letech existence vedl k tomu, že se dnes najdou děti druhých tříd, které neumějí číst. Nikoli kvůli tomu, že by byly hloupé, ale protože čekají na ty, kteří v normálních třídách nemají co dělat,“ tvrdí Motoristé v programu. Inkluze podle nich musí být okamžitě ukončena.

Dražší, nebo levnější?

„Děti, které nezvládají normální tempo, musejí být vysvobozeny opětovným zřízením speciálních škol či alespoň speciálních tříd,“ navrhují Motoristé s tím, že za celé volební období by se tak podle nich mohlo ušetřit asi 20 miliard korun.

Podobně by chtělo i SPD posílat část žáků opět do speciálních škol. Konkrétně děti s lehkým mentálním postižením a vážnými poruchami chování. „Ředitelé škol potřebují legislativní nástroj, aby mohli na základě doporučení školského poradenského zařízení rozhodnout o nepřijetí takového žáka, přestože jim to kapacita školy umožňuje,“ stojí v programu SPD.

Kraj sám moderní školy nepostaví. Pomohu mu, říká exministr a lídr ANO Plaga

Podle odborníků ovšem rázné omezení současné podoby inkluze nebo její úplné zrušení může znamenat velký problém. Analytička vzdělávací politiky z organizace Učitel naživo Kateřina Konrádová upozorňuje, že pokud by se děti z běžných tříd měly přesunovat do speciálních škol, Česko na tom bude tratit.

„Vzdělávání ve speciální škole je třikrát dražší než v běžné, zejména kvůli platům speciálních pedagogů, kteří ještě navíc momentálně chybí. Další náklady by přinesla výstavba budov, protože do těch stávajících se tolik dětí nevejde,“ vypočítává. Speciální třídy jsou méně početné, ale učitelů tam působí více.

Položkou, která by se projevila v dalších letech, jsou také odvody na daních. Člověk, který vystuduje střední školu, přinese do státní kasy za svůj život na daních o 2,5 milionu více než bez maturity. A to kvůli lepšímu profesnímu uplatnění. Vypočítali to už dříve analytici PAQ Research. U dětí ze speciálních škol se šance na absolvování střední školy snižuje.

Mobilní poradny

O rušení inkluze nechtějí nic slyšet naopak Starostové. Už ve školce by naopak děti diagnostikovali, aby bylo jasné, jaká podpůrná opatření potřebují. „Lépe propojíme poradenská zařízení. Zároveň podpoříme vznik mobilních týmů, které budou pracovat přímo v terénu s rodiči, žáky a učiteli,“ stojí v programu STAN.

Pokud už speciální třídy, Starostové, ale i ANO by si je spíše představovali v běžných školách než v samostatných budovách. Tyto dvě strany i koalice SPOLU také plánují zajistit, aby školy měly více informací o konkrétním žákovi právě z pedagogicko-psychologických poraden.

Novela školského zákona 2025: bakalářka u maturity, slučování a psycholog v každé škole

Hnutí Stačilo! nejprve hlásalo zrušení inkluze, později v programu upřesnilo, že je potřeba udělat důkladnou „inventuru“ a pak systém měnit. Audit a následnou revizi si přeje i koalice SPOLU a pro změny je i ANO, Konrádová ovšem podotýká, že konkrétní kroky programy zmíněných stran nenabízejí.

SPOLU plánuje upravit pravidla tak, aby „nebránila rozvoji nadaných studentů“ a každý žák mohl „rozvíjet svůj potenciál na maximum“. Hnutí ANO chce postupovat tak, aby „péče o znevýhodněné žáky byla v nejlepším zájmu žáka a zároveň nešla na úkor ostatních“. Chce posílit kompetence ředitelů, třeba aby mohli žáka poslat do poradny.

Piráti jako jediná z dominantní sedmičky stran inkluzi výslovně v programu neuvádějí, ve školských předvolebních debatách však zrušení odmítají a také mluví o posílení poraden. Projekt takzvané inkluze po osmi letech existence vedl k tomu, že se dnes najdou děti druhých tříd, které neumějí číst.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Strany slibují měnit školní třídy. Část z nich chce konec inkluze

Předvolební sliby v oblasti vzdělávání mají letos u téměř všech dominantních stran jedno společné. Aktéři, jimž průzkumy přisuzují největší šance, chtějí většinou upravit nebo dokonce zrušit současný...

29. září 2025  15:56

A rozzuřený dav povstane. Čarodějka láká trailerem na epickou druhou část

Muzikálový fantasy snímek Čarodějka získal Oscary za nejlepší výpravu a nejlepší kostýmy. Na dalších osm byl nominován včetně nejlepších hereček v hlavní roli i vedlejší roli. Epický závěr Čarodějka:...

29. září 2025  15:54

Kruh ve volbách 2025: za hnutí kandiduje nejvíce žen. Včetně bývalých Pirátek

Dvacet čtyřku určil los pro politické hnutí Kruh. To kandiduje letos poprvé. Patří k nejmladším uskupením české politické scény, založeno bylo teprve letos v červenci. Hnutí kandiduje ve třech...

29. září 2025  15:51

Dozimetr, den šestý. Kučera z DPP odmítl vinu, přiznal schůzky s Redlem

Po víkendové pauze u soudu pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá další muž z pražského dopravního podniku (DPP), bývalý šéf právního odboru Dalibor Kučera podle obžaloby radil údajné...

29. září 2025,  aktualizováno  15:37

Muž bez reflexních prvků šel za tmy prostředkem silnice, srazila ho dodávka

Velmi vážná zranění utrpěl třiačtyřicetiletý muž, kterého na frekventované silnici z Plzně na Most mezi Třemošnou a Kaznějovem v neděli večer srazilo auto. Chodec neměl na sobě žádné reflexní prvky a...

29. září 2025  15:34

Příspěvek na bydlení končí, nahradí ho superdávka. Jak nepřijít o peníze od státu

Se startem nové superdávky se mění pravidla i pro všechny lidi, kteří pobírají příspěvek na bydlení. O částku, kterou stát vyplácel občanům, kteří mají náklady na bydlení vyšší než 30 procent příjmu,...

29. září 2025  15:30

Vydavatele videoher Electronic Arts koupila skupina investorů. Utratili přes bilion

Skupina investorů se dohodla na převzetí společnosti Electronic Arts (EA) stojící například za hrami Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Zaplatí za ni zhruba 55 miliard dolarů...

29. září 2025  15:17

Možná tam náš dron letěl, no a? Ukrajina není suverénní země, řekl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí řekl, že Ukrajina není suverénní a nezávislou zemí a v chodu ji udržuje Západ. Zároveň bagatelizoval stížnosti Kyjeva ohledně toho, že ukrajinský vzdušný...

29. září 2025  15:12

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách před čtyřmi lety. Kdo letos usiluje o váš hlas právě ve vašem kraji? Nabízíme přehled kandidátů...

29. září 2025  14:56

Voluntia ve volbách 2025: alternativa pro zklamané pravičáky, slibují zakladatelé

Nejvyšší číslo, dvacet šest, určil los pro letošní volby politické straně Voluntia. Nová strana, která se registrovala teprve letos, kandiduje ve všech čtrnácti krajích. Někde je ale účast symbolická...

29. září 2025  14:42

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou,...

29. září 2025  14:34

Předvolební projev prezidenta Petra Pavla v TV: kde a kdy sledovat živě?

Prezident Petr Pavel vystoupí zítra večer s projevem k národu. Krátký projev budou vysílat všechny tři hlavní televize – Česká televize, Nova i Prima. Podle Hradu půjde o mimořádné vystoupení určené...

29. září 2025  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.