Na prvním a druhém stupni základek je takových dětí asi 130 tisíc, tedy víc než desetina všech školou povinných. Mnoho z nich v minulosti chodilo do různých speciálních zařízení.
„Inkluze se netýká jen těch, kteří jsou ve výuce zjednodušeně řečeno pomalejší, ale také například žáků nadaných a mimořádně nadaných, žáků s odlišným mateřským jazykem, se sociálním, zdravotním a mentálním znevýhodněním, případně i žáků, u nichž se například vlivem těžké rodinné situace objevilo náročné chování,“ přibližuje analytička organizace EDUin Lucie Slejšková, podle které se inkluze dá stručně vysvětlit jako „vícerychlostní škola“.
|
Jak zajistit fér školství? Politici v anketě iDNES.cz představili své recepty
V praxi ale inkluze i devět let od povinného přijímání drtivé většiny dětí do běžných tříd naráží na problémy. Učitelé ne vždy vědí, jak výuku přizpůsobit různým dětem na míru. Česká školní inspekce už dříve upozornila, že se to daří v necelé třetině hodin.
Zmíněným 130 tisícům dětí se kromě učitelů věnuje skoro 29 tisíc asistentů pedagoga. Ti ale ne vždy pracují na plný úvazek. Jen za loňský rok putovalo na asistenty pedagoga do základních škol asi 7,5 miliardy korun. A i když si řada kantorů bez asistentů už vůbec nedokáže výuku představit, mezi množstvím takových dvojic vázne komunikace a ne vždy si umějí práci rozdělit a zkoordinovat.
|
Chci být ministrem školství, říká jihočeský lídr Motoristů a bývalý šéf Cermatu
Výsledkem pak je, že se nadanější děti nudí, další naopak nestíhají, což vyvolává nevoli i u rodičů. Podobně jako začleňování dětí s výraznými poruchami chování do běžných tříd, kde pak ruší ostatní. A právě na nespokojené rodiče se strany ve svých školních programech logicky soustředí, aby „ulovily“ co nejvíce voličů. Připočíst si k tomu mohou i mnohé učitele.
„Inkluzi ukončit“
Úpravu inkluze si jako svůj plán vytyčila koalice SPOLU i hnutí ANO a Stačilo! , změn by podpůrnými kroky chtěli docílit i Starostové. Naopak SPD a Motoristé by společné vzdělávání všech dětí rovnou zrušili. Motoristé si dokonce zrušení inkluze dávají jako nutný bod pro to, aby případně kývli na nabídku jiné strany ke společnému vládnutí.
„Daňoví poplatníci nedobrovolně utratili desítky miliard korun za projekt takzvané inkluze, který po osmi letech existence vedl k tomu, že se dnes najdou děti druhých tříd, které neumějí číst. Nikoli kvůli tomu, že by byly hloupé, ale protože čekají na ty, kteří v normálních třídách nemají co dělat,“ tvrdí Motoristé v programu. Inkluze podle nich musí být okamžitě ukončena.
Dražší, nebo levnější?
„Děti, které nezvládají normální tempo, musejí být vysvobozeny opětovným zřízením speciálních škol či alespoň speciálních tříd,“ navrhují Motoristé s tím, že za celé volební období by se tak podle nich mohlo ušetřit asi 20 miliard korun.
Podobně by chtělo i SPD posílat část žáků opět do speciálních škol. Konkrétně děti s lehkým mentálním postižením a vážnými poruchami chování. „Ředitelé škol potřebují legislativní nástroj, aby mohli na základě doporučení školského poradenského zařízení rozhodnout o nepřijetí takového žáka, přestože jim to kapacita školy umožňuje,“ stojí v programu SPD.
|
Kraj sám moderní školy nepostaví. Pomohu mu, říká exministr a lídr ANO Plaga
Podle odborníků ovšem rázné omezení současné podoby inkluze nebo její úplné zrušení může znamenat velký problém. Analytička vzdělávací politiky z organizace Učitel naživo Kateřina Konrádová upozorňuje, že pokud by se děti z běžných tříd měly přesunovat do speciálních škol, Česko na tom bude tratit.
„Vzdělávání ve speciální škole je třikrát dražší než v běžné, zejména kvůli platům speciálních pedagogů, kteří ještě navíc momentálně chybí. Další náklady by přinesla výstavba budov, protože do těch stávajících se tolik dětí nevejde,“ vypočítává. Speciální třídy jsou méně početné, ale učitelů tam působí více.
Položkou, která by se projevila v dalších letech, jsou také odvody na daních. Člověk, který vystuduje střední školu, přinese do státní kasy za svůj život na daních o 2,5 milionu více než bez maturity. A to kvůli lepšímu profesnímu uplatnění. Vypočítali to už dříve analytici PAQ Research. U dětí ze speciálních škol se šance na absolvování střední školy snižuje.
Mobilní poradny
O rušení inkluze nechtějí nic slyšet naopak Starostové. Už ve školce by naopak děti diagnostikovali, aby bylo jasné, jaká podpůrná opatření potřebují. „Lépe propojíme poradenská zařízení. Zároveň podpoříme vznik mobilních týmů, které budou pracovat přímo v terénu s rodiči, žáky a učiteli,“ stojí v programu STAN.
Pokud už speciální třídy, Starostové, ale i ANO by si je spíše představovali v běžných školách než v samostatných budovách. Tyto dvě strany i koalice SPOLU také plánují zajistit, aby školy měly více informací o konkrétním žákovi právě z pedagogicko-psychologických poraden.
|
Novela školského zákona 2025: bakalářka u maturity, slučování a psycholog v každé škole
Hnutí Stačilo! nejprve hlásalo zrušení inkluze, později v programu upřesnilo, že je potřeba udělat důkladnou „inventuru“ a pak systém měnit. Audit a následnou revizi si přeje i koalice SPOLU a pro změny je i ANO, Konrádová ovšem podotýká, že konkrétní kroky programy zmíněných stran nenabízejí.
SPOLU plánuje upravit pravidla tak, aby „nebránila rozvoji nadaných studentů“ a každý žák mohl „rozvíjet svůj potenciál na maximum“. Hnutí ANO chce postupovat tak, aby „péče o znevýhodněné žáky byla v nejlepším zájmu žáka a zároveň nešla na úkor ostatních“. Chce posílit kompetence ředitelů, třeba aby mohli žáka poslat do poradny.
Piráti jako jediná z dominantní sedmičky stran inkluzi výslovně v programu neuvádějí, ve školských předvolebních debatách však zrušení odmítají a také mluví o posílení poraden. Projekt takzvané inkluze po osmi letech existence vedl k tomu, že se dnes najdou děti druhých tříd, které neumějí číst.