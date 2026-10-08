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I ve volbách v Česku rozhoduje los. Kdy na něj skutečně dojde?

Matouš Waller
  11:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Výsledky komunálních voleb nejsou vždy pouze o vůli občanů. O tom, kdo nakonec skutečně získá mandáty v obecních zastupitelstvech, může rozhodnout i losování. Dochází k němu ale jen výjimečně, pokud voliči stranám odevzdají stejný počet hlasů. Tahání „kratší sirky“ však neřeší všechny sporné výsledky – u senátních voleb je to jinak.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Losování je posledním nástrojem pro zvládání patových situací, ke kterým může během voleb dojít. Zákony s ním počítají jako s řešením v případě, kdy kandidátky dvou nebo i více stran, hnutí či nezávislých kandidátů od voličů získají naprosto stejný počet hlasů.

Volby 2026

Vítěze ovšem los nemůže určit ve všech typech voleb. Rozhodnout může například v nadcházejících komunálních, pravidla pro shodu hlasů při volbách do Senátu se liší.

Volby budou v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.

Losování do Senátu

Při volbách do Senátu může dojít k patové situaci v prvním kole, pokud kandidují jen dva kandidáti, a ve druhém kole, pokud oba dostanou stejný počet hlasů.

Postup v patové situaci během voleb do Senátu určuje zákon o volbách do Parlamentu České republiky (247/1995). Ten stanovuje, že při absolutní rovnosti hlasů ve druhém kole není vítězem žádný z kandidátů.

Ovšem třetí kolo senátních voleb se podle zákona nikdy nekoná a vítěze ani neurčuje los, ač to uvádí například metodika na stránkách Českého statistického úřadu. V daném senátním obvodě naopak prezident do deseti dnů vyhlásí opakované volby. Konat se dle zákona musí nejpozději devadesát dní od oznámení výsledků druhého kola.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Losování v komunálních volbách

Výpočet zisku mandátů patří u komunálních voleb, obdobně jako samotný způsob hlasování, k těm složitějším. Patovou situaci, kdy na jeden mandát mají nárok dvě strany, pak řeší právě losování.

Losování ve volbách

Strany, hnutí, ale i samostatní kandidáti se losování u voleb nikdy nevyhnou. Nejpozději 45 dní před volbami je totiž nutné určit čísla jednotlivých subjektů a tím i pořadí hlasovacích lístků.

Rozhoduje losování zaručující náhodné očíslování. Tahání losu u republikových (sněmovních a evropských) voleb je v gesci státní volební komise. Do Senátu či zastupitelstev obcí jej mají na starosti příslušné obecní úřady.

Losování určuje také rozdělení funkcí mezi členy okrskových volebních komisí, jak uvádí zákon 88/2024 o správě voleb.

K tahání losu se přistupuje v celkem ojedinělých případech, kdy dvě strany získají stejný počet hlasů, ale musí mezi sebe rozdělit nedostatečný počet křesel.

Jde však až o krajní metodu, která může následovat až po převedení hlasů na počet mandátů.

Teprve v případě rovnosti podílů je rozhodující celkový počet hlasů, který daná strana získala. Až poté přichází na řadu losování, které tak není příliš běžné.

V praxi k tomu dochází v menších obcích s nízkým počtem hlasů, a i tam jen zřídka – například v roce 2014 ve Voděradech na Blanensku.

ilustrační snímek
Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026
Předvolební kampaň zlínského primátora Jiřího Korce (ANO).
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17 fotografií

Podle metodiky ČSÚ nejde o tahání papírků z klobouku – losování provede počítač pomocí generování náhodných čísel.

U dvou kandidátů téže strany je to jinak. Pokud oba překročí hranici potřebnou pro posun na kandidátce a získají stejný počet hlasů, nelosuje se, ale rozhodne jejich původní pořadí na kandidátní listině. Stejné pravidlo platí při určování pořadí náhradníků.

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