Hvězdy krajských voleb v kampani. Grolich se SPOLU snaží pomoct, Kuba stojí stranou

Dominika Hejl Hromková
  12:32
Jan Grolich a Martin Kuba. Jeden je hejtman v Jihomoravském kraji, druhý v Jihočeském. Co mají společného? Oba jsou ze strany, která je součástí koalice SPOLU, a oba před rokem v krajských volbách zvítězili suverénně. Občanský demokrat Kuba vyhrál tak, že v jižních Čechách sestavil vládu sám, lidovec Grolich se stal nejkroužkovanějším politikem celých voleb. Zatímco Grolich se však snaží koalici SPOLU zajistit úspěch, tak Kuba stojí stranou.
Jan Grolich na jednání krajského výboru KDU-ČSL. (30. září 2024)

Jan Grolich na jednání krajského výboru KDU-ČSL. (30. září 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ve volebním štábu ODS se slavilo drtivé vítězství v krajských volbách.
Premiér Petr Fiala a jihočeský hejtman Martin Kuba ve Sněmovně
Koalice SPOLU pořádala předvolební mítink v Praze na náměstí Míru a náměstí...
Koalice SPOLU pořádala předvolební mítink v Praze na náměstí Míru a náměstí...
31 fotografií

Jinde volby ovládlo ANO, jedinými výraznými výjimkami tak zůstali oni dva a pak ještě Liberecký kraj, kde mají dlouhodobě navrch místní Starostové.

Koalici SPOLU by nyní podpora jejich dvou výrazných hejtmanů přišla vhod. Průzkumy voličských preferencí jí zatím přisuzují zisk jen okolo 20 procent. Přístup obou mužů k podpoře svých stran je ale hodně odlišný.

Zatímco Grolich je v kampani velmi aktivní, účastní se předvolebních mítinků a trojkoalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL propaguje na sociálních sítích, Kuba se k nim minimálně navenek nehlásí.

„Škoda, že nepomáhá“

„Do kampaně se zapojuji tak, jak jsem požádán,“ řekl zravodajskému portálu iDNES.cz Grolich. „S řadou kandidátů jsem natočil různá videa, pozval je do podcastu, na mnoha akcích jsem s předními kandidáty, zejména ministry. O víkendu jsem byl i na akci s premiérem a 22. září večer máme společnou debatu v Brně,“ popsal nejrůznější společné aktivity.

S premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou natočí i jeden díl svého podcastu, předtím v něm měl místopředsedu TOP 09 Vlastimila Válka nebo ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL.

Kalkulačka k volbám

Naproti tomu jihočeský hejtman Kuba se v první polovině května zúčastnil jako divák v první řadě debaty Fialy s Ivou Pazderkovou v Českých Budějovicích a od té doby na mítinky nechodí.

Lídr SPOLU v jižních Čechách Jan Bauer by si přál, aby se Kuba účastnil víc. „Byl jsem ale dopředu Martinem Kubou informován o tom, že tvrdou práci ve volební kampani musíme odpracovat my, co kandidujeme v parlamentních volbách. To je logické,“ uvedl Bauer.

„A mohu dodat, že jako lídr jihočeské kandidátky s Martinem Kubou některé věci ohledně strategie volební kampaně konzultuji,“ dodal. Přímo Kuba na dotaz, proč se víc nezapojuje, neodpověděl. Dlouhodobě však patří mezi kritiky projektu SPOLU. Tvrdí, že by ODS měla mít ambici vyhrát volby samostatně. Vadilo mu i to, že v těchto volbách v jižních Čechách ODS na kandidátce neobsadila první tři místa, ale jen dvě.

„Zřejmě sleduje jiný cíl“

Podle politologa Otty Eibla z Masarykovy univerzity rozdílné přístupy obou hejtmanů vyplývají už z toho, že v krajských volbách Grolich kandidoval přímo za SPOLU a Kuba jen za ODS a kampaň stavěl výhradně na své osobě.

„Určitě je to pro koalici škoda, že jim Martin Kuba teď nepomáhá, ale on zřejmě sleduje jiný cíl. Má svoje v Jihočeském kraji, je spokojený se svým vlastním výkonem a v okamžiku, kdy není úplně komfortní s tím, jak se ODS chová a jaké má v koalici místo, nemá vnitřní potřebu pomoci,“ zhodnotil Eibl.

Hlasovali byste jako Fiala, nebo Babiš? Inventura hlasování ukáže shodu s politiky

Před rokem ODS získala v krajských volbách v jižních Čechách 47,5 procenta, na jižní Moravě koalice SPOLU 40 procent. Ve většině dalších krajů vyhrálo a složilo koalici ANO. Jejich hejtmani se v předvolební kampani k hnutí Andreje Babiše hrdě hlásí a většina z nich sama kandiduje.

To je případ ústeckého hejtmana Richarda Brabce, moravskoslezského Josefa Bělici, olomouckého Ladislava Oklešťka, plzeňského Kamala Farhana i Martina Kukly z Vysočiny. Hnutí je umístilo až na poslední místa kandidátky. Voliči si podle Babiše mají sami rozhodnout, jestli chtějí, aby hejtmani byli zároveň poslanci, a zakroužkují jejich jména.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

12. září 2025  12:04

Ústavní soud odmítl další Feriho stížnost. Podle soudců byla neopodstatněná

Ústavní soud odmítl stížnost exposlance Dominika Feriho. Za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění dostal tři roky vězení. Soud stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou. Usnesení vzešlo...

12. září 2025  11:59

Lidovecký zastupitel svolává tryznu za zabitého Kirka. Mši povede kardinál Duka

Zastupitel hlavního města Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL) na Facebooku oznámil, že se následující úterý bude konat Mše svatá za Charlie Kirka. Americký konzervativní aktivista a influencer ve středu zemřel...

12. září 2025  11:45

Vandal z olomouckého hřbitova zatím uniká. Mohl hledat cennosti, míní policie

Policie stále pátrá po pachateli vandalského útoku na hřbitově v Olomouci Neředíně, který v noci na čtvrtek poškodil desítky hrobů a uren. Policisté odhadli škodu na 400 tisíc korun.

12. září 2025  11:34

Případ mladíka uvláčeného tramvají policie odložila, přelézal spřáhlo soupravy

Policisté odložili případ tragické smrti pětadvacetiletého muže, kterého letos v květnu usmýkala v Plzni tramvaj. Podle jejich závěru se mladík rozhodl na zastávce přelézt mezi předním a zadním...

12. září 2025  11:25

VIDEO: Opilec vytáhl nůž na cestující v autobuse, pohotový muž ho zpacifikoval

Nejdříve v klidu seděl, pak ale opilý cestující v autobuse začal šmátrat v kapse a vytasil nůž s dlouhou černou čepelí. Zamířil k ženě, která seděla naproti přes uličku. Taková scéna se odehrála v...

12. září 2025  11:15

Polonahý muž vylezl v Praze na tramvaj a odmítal slézt. Zastavil provoz

Pražští policisté v pátek brzy ráno vyjížděli k nevšednímu případu. Zasahovali totiž u polonahého muže, který vylezl na tramvaj dopravního podniku a odmítal z ní slézt. Dechová zkouška dopadla...

12. září 2025  11:12

Skáče ze střechy a prchá. FBI ukázala video střelce na Kirka. Vance převezl rakev

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zveřejnil nové video člověka, který je podezřelý, že ve středu na univerzitě v Utahu zavraždil konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. Po dotyčném...

12. září 2025  11:11

Řadu měsíců zadržovaný podnikatel Mazánek může opustit Senegal. Má zpátky pas

Obchodní ředitel společnosti Transcon Electronic Systems Ilja Mazánek, který byl na začátku června propuštěn z věznice v Dakaru, dostal zpět svůj cestovní pas a může vycestovat ze Senegalu. V páteční...

12. září 2025  11:09

Hodně mých známých uvažuje o odchodu z USA, říká Natálie Kocábová v Rozstřelu

Vysíláme

Spisovatelka Natálie Kocábová, která vyrůstala v česko-americké rodině a dění v USA dlouhodobě bedlivě sleduje, popisuje v Rozstřelu hluboké rozdělení tamní společnosti. Podle ní současná atmosféra...

12. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Našli ho svázaného a vyhublého. Týraný pes se zotavuje, majitel o něj nemá zájem

Pes, kterého našli v polovině srpna svázaného v domě v Podbořanském Rohozci na Lounsku, se v útulku zotavuje po prožitých útrapách. Případ týrání policie zatím dál vyšetřuje a vyslýchá svědky, včetně...

12. září 2025  10:54

VIDEO: Lvi roztrhali ošetřovatele v thajské zoo přímo před očima návštěvníků

Ošetřovatele v thajské soukromé zoologické zahradě zabila smečka lvů před očima návštěvníků, kteří se přišli podívat na pravidelné krmení. Thajské úřady už zahájily vyšetřování incidentu i samotné...

12. září 2025  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.