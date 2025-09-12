Jinde volby ovládlo ANO, jedinými výraznými výjimkami tak zůstali oni dva a pak ještě Liberecký kraj, kde mají dlouhodobě navrch místní Starostové.
Koalici SPOLU by nyní podpora jejich dvou výrazných hejtmanů přišla vhod. Průzkumy voličských preferencí jí zatím přisuzují zisk jen okolo 20 procent. Přístup obou mužů k podpoře svých stran je ale hodně odlišný.
Zatímco Grolich je v kampani velmi aktivní, účastní se předvolebních mítinků a trojkoalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL propaguje na sociálních sítích, Kuba se k nim minimálně navenek nehlásí.
„Škoda, že nepomáhá“
„Do kampaně se zapojuji tak, jak jsem požádán,“ řekl zravodajskému portálu iDNES.cz Grolich. „S řadou kandidátů jsem natočil různá videa, pozval je do podcastu, na mnoha akcích jsem s předními kandidáty, zejména ministry. O víkendu jsem byl i na akci s premiérem a 22. září večer máme společnou debatu v Brně,“ popsal nejrůznější společné aktivity.
S premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou natočí i jeden díl svého podcastu, předtím v něm měl místopředsedu TOP 09 Vlastimila Válka nebo ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL.
Naproti tomu jihočeský hejtman Kuba se v první polovině května zúčastnil jako divák v první řadě debaty Fialy s Ivou Pazderkovou v Českých Budějovicích a od té doby na mítinky nechodí.
Lídr SPOLU v jižních Čechách Jan Bauer by si přál, aby se Kuba účastnil víc. „Byl jsem ale dopředu Martinem Kubou informován o tom, že tvrdou práci ve volební kampani musíme odpracovat my, co kandidujeme v parlamentních volbách. To je logické,“ uvedl Bauer.
„A mohu dodat, že jako lídr jihočeské kandidátky s Martinem Kubou některé věci ohledně strategie volební kampaně konzultuji,“ dodal. Přímo Kuba na dotaz, proč se víc nezapojuje, neodpověděl. Dlouhodobě však patří mezi kritiky projektu SPOLU. Tvrdí, že by ODS měla mít ambici vyhrát volby samostatně. Vadilo mu i to, že v těchto volbách v jižních Čechách ODS na kandidátce neobsadila první tři místa, ale jen dvě.
„Zřejmě sleduje jiný cíl“
Podle politologa Otty Eibla z Masarykovy univerzity rozdílné přístupy obou hejtmanů vyplývají už z toho, že v krajských volbách Grolich kandidoval přímo za SPOLU a Kuba jen za ODS a kampaň stavěl výhradně na své osobě.
„Určitě je to pro koalici škoda, že jim Martin Kuba teď nepomáhá, ale on zřejmě sleduje jiný cíl. Má svoje v Jihočeském kraji, je spokojený se svým vlastním výkonem a v okamžiku, kdy není úplně komfortní s tím, jak se ODS chová a jaké má v koalici místo, nemá vnitřní potřebu pomoci,“ zhodnotil Eibl.
Před rokem ODS získala v krajských volbách v jižních Čechách 47,5 procenta, na jižní Moravě koalice SPOLU 40 procent. Ve většině dalších krajů vyhrálo a složilo koalici ANO. Jejich hejtmani se v předvolební kampani k hnutí Andreje Babiše hrdě hlásí a většina z nich sama kandiduje.
To je případ ústeckého hejtmana Richarda Brabce, moravskoslezského Josefa Bělici, olomouckého Ladislava Oklešťka, plzeňského Kamala Farhana i Martina Kukly z Vysočiny. Hnutí je umístilo až na poslední místa kandidátky. Voliči si podle Babiše mají sami rozhodnout, jestli chtějí, aby hejtmani byli zároveň poslanci, a zakroužkují jejich jména.