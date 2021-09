Šlo to za Husáka, půjde to i teď. Hustá dvojka představila recept na bydlení

„Na koupi bytu už nemá v týhle zemi kromě spekulantů vůbec nikdo, mám toho plný zuby,“ otevírá Maláčová téma nového videa. Dodává, že v celém Česku od loňska vzrostly ceny bytů o 16 procent, průměrná cena bytu velikosti 70 metrů čtverečních v Praze nyní činí osm a půl milionu korun. Stropnický upozorňuje, že 70 tisíc bytů v Praze zůstává prázdných.

Dvojice předkládá několik bodů, při jejichž stanovování se strana inspirovala v zahraničí. „Založíme státní bytový fond, který bude byty vykupovat a pak pronajímat za regulované nájmy, jako v Berlíně,“ představuje Maláčová jednotlivé body.

„Postavíme 10 tisíc nových státních bytů ročně, šlo to za Husáka, půjde to dneska taky. A pět procent bytů z každého velkého dokončeného projektu půjde státu, jako to dělají v Mnichově,“ dodává.

„My jsme navíc připravili a předložili zákon o družstevním bydlení, jako to mají ve Vídni. 15 tisíc bytů ročně a až o třetinu levněji než od developerů,“ slibuje Maláčová. Podle ní jsou ale všichni koupení od developerů a proto se o zákoně zatím ani nehlasovalo.

Jak to budem regulovat a financovat? Ptá se Stropnický. „Výnosem daně z převodu nemovitostí, kterou obnovíme, platit ji ale bude prodávající. Dál progresivním zdaněním. Daň zůstane stejná pro lidi, kteří v bytech bydlí, ale začne se strmě zvedat od čtvrté vlastněné nemovitosti, tedy těm, kdo s byty jen kšeftují,“ nastiňuje lídryně pražské kandidátky za ČSSD.

„Ještě zavedeme sankce za déle než půl roku neobsazený byt, tím snížíme i nájmy. Lidem, kteří nemohou pro samý spekulanty koupit byty na trhu, pomůže s bydlením stát,“ ukončuje Maláčová předvolební spot.

„Hustá dvojka“ se představila již jednou. Varovala před rozkradením České pošty a Českých drah. Z příprav na to obvilina ODS. „Zloději přitvrzují,“ řekl doslova Stropnický, který je za Maláčovou na druhém místě pražské volební kandidátky ČSSD.



„Zloději přitvrzují. Minulý týden řekl první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, že by jeho koalice po kouskách klidně prodala České dráhy a Českou poštu,“ říká ve videu Stropnický.

„Takže, pane Stanjuro, my vám chceme říct, že sociální demokracie nikdy nepřipustí rozkradení, tedy pardon privatizaci, jak vy tomu říkáte, ani Českých drah, ani České pošty,“ doplňuje ho Maláčová.

Způsob volební kampaně Maláčové a Stropnického čelí i kritice. Negativně ho hodnotí například právník Tomáš Sokol, který v pořadu CNN Prima News Co Čech, to politik řekl, že se chovají protiprávně.