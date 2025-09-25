Na jaře se vám v opozici podařilo zvrátit klesající preference a v září jste se po letech dostali na 10 procent a předstihli STAN. Nabízí se otázka: Zachránil Petr Fiala vyhozením Ivana Bartoše z vlády Piráty jako takové?
To se asi musíte zeptat nějakého politologa. My jsme po odchodu z vlády provedli nezbytné reformy našeho vnitřního fungování, sjednotili jsme vnitřní a vnější komunikaci. Máme mnohem jasněji určenou odpovědnost za nejrůznější dění včetně kampaní.
Ty znovu začaly dávat smysl a jsou zajímavé jako třeba v roce 2017. A co se týče preferencí, nesmíme jim přisuzovat přehnanou důležitost. My se teď soustředíme, abychom vysvětlili voličům náš plán založený na tom, že zlevníme život 90 procentům lidí.
K programu se podrobně ještě dostaneme. Poté co jste se stal loni na podzim předsedou, opustila stranu řada známých tváří, bývalí europoslanci Mikuláš Peksa a Marcel Kolaja či expertka na drogy Jana Michailidu, která proslula sympatiemi ke komunismu. Všichni zástupci levicového křídla. Pomohlo „vycentrování strany“ a jejich odchod?
Já jsem nikoho nevyhazoval. Nicméně je logické, že když se mění kurz, tak někteří mohou mít nutkání loď opustit. Vycentrování bylo ale hlavně o tom, že jsme postavili voliče do centra našich úvah. Dřív jsme se hodně zabývali sami sebou a řešili vnitřní procesy. Nyní se naše komunikace víc zaměřuje na voliče a na náš plán, jak nakopnout Česko.
Jeho hlavním tahákem je 200 tisíc nových bytů za čtyři roky. V programu píšete, že to ve velkém rozjedete už v prvních 100 dnech případné vlády. Ivan Bartoš na to měl na ministerstvu tři roky, proč by vám měli voliči věřit, že to nyní zvládnete lépe?
Máme připravenou reformu územního plánování, kterou měl Ivan Bartoš původně v plánu dělat na ministerstvu až v posledním roce, protože je to nejsložitější část toho všeho. A k tomu už bohužel nedošlo.
Chceme, aby v rámci reformy územního plánování vznikly akcelerační zóny – místa, kam povede prodloužená linka metra, tramvaje či železnice, a okolo tohoto „hubu“ veřejné dopravy se postaví město krátkých vzdáleností. To znamená, že tam bude nejen bydlení, ale i pracovní příležitosti a veškerá občanská vybavenost – školy, obchody, kultura a parky.
Nemá ale územní plánování spíše v gesci magistrát…
... současný problém je v tom, že jsou procesy územního plánování extrémně komplikované a zdlouhavé. Města ani nejsou z těchto důvodů schopna takovéto nové čtvrti stavět. Historicky to uměl Tomáš Baťa ve Zlíně, Karel IV. s Novým Městem, a umějí to v současnosti ještě ve Vídni a Švýcarsku. Tady to neumíme a ani to technicky nelze, takže musíme udělat významnou reformu zákona. Dokud nebude, tak města nebudou nové čtvrti schopna stavět.
Co to nyní nejvíce brzdí?
V Česku se lidé hodně soustředí na otázku stavebního povolení, ale ve skutečnosti je jeho vydání jen malá část problému. Postavit nový bytový dům v Praze trvá sedm let, přičemž většinu času zabere územní plánování, nikoliv stavební povolení. Potřebujeme akcelerační zóny, které to celé urychlí a města budou moci spolupracovat se soukromým sektorem na realizaci celých nových čtvrtí.
Předpokládám, že garantem dostupného bydlení by byl ministr pro místní rozvoj. Vrátil by se tam Ivan Bartoš, i když byl kvůli neúspěšné digitalizaci odvolán, nebo máte nové jméno?
My máme celou řadu odborníků, najdete je i na našich kandidátkách. Třeba Libor Dušek, expert na ekonomiku, nebo Kuba Michálek jako odborník na boj proti korupci. Já jsem se zase dřív zabýval hodně zdravotnictvím, jsem autorem technického řešení eReceptu. Takže odborníky na kandidátkách máme, ale není to stínová vláda, my touhle cestou nejdeme.
Nebudeme předem říkat, kdo by měl ve vládě sedět na jaké židličce. Teď usilujeme o to, abychom představili alternativu, kdyby tady nebyla vláda Andreje Babiše. A také máme jasnou představu, kdo by ve vládě ze současných ministrů být neměl.
K tomu se chci dostat. Zmiňoval jste, že by Zbyněk Stanjura nesměl být ministr financí v příští vládě. Máte i další požadavky?
U nás je to hlavně o tom, že odmítáme vládu s ANO, Stačilo!, SPD i Motoristy. A u zbytku stran máme jasné personální požadavky, které nejsou nijak nové. Chceme, aby ve vládě nebyli lidé, kteří jsou namočeni v korupčních kauzách. A zároveň musí mít odborné kompetence. To u Zbyňka Stanjury splněno není.
To jste ale dříve neaplikovali, vždyť jste se Stanjurou byli tři roky ve vládě…
... no, ale tehdy ještě nevězel až po uši v bitcoinovém skandálu. Ale je pravda, že máme problém také s jeho prací s rozpočtem, což se ještě nevědělo, když nebyl ministr. Vadí nám, že postupuje metodou tupých škrtů, namísto aby měl nějakou strategii a rozvahu.
A koho dál ze současné vlády máte na seznamu nechtěných?
Dál mě zatím nikdo moc nenapadá, ale samozřejmě teď začal soud k Dozimetru, takže se asi toho spoustu dozvíme a uvidíme, co to bude. Je spousta otázek, na které by měli lidé ze STAN odpovědět. Třeba, proč měl Vít Rakušan ten šifrovaný telefon? Proč jmenoval do čela rozvědky Petra Mlejnka, když měl kontakty s Michalem Redlem, který byl vůdčí osobou celé organizované skupiny.
U soudu k Dozimetru tento týden Redlův spolupracovník Pavel Kos řekl, že posílal peníze STAN a měl z toho obchodní příležitosti. A bývalý obchodní ředitel pražského dopravního podniku Matej Augustín zase ve výpovědi uvedl, že se úplatky dělily mezi STAN a TOP 09 napůl. Co na to říkáte, měl by Vít Rakušan vyvodit osobní odpovědnost?
Je na panu Rakušanovi, jak se k této kauze postaví. Jak už jsem říkal, je tu celá řada nezodpovězených otázek a odpovědi se, doufám, dozvíme v průběhu procesu. Každopádně Piráti jsou jediná parlamentní strana bez korupce.
Právě se Starosty se teď v kampani dost špičkujete. Rakušan vás neúspěšně zval na pivo a snaží se oslovit vaše voliče, vy jste zase na zahájení kampaně na Štvanici umístili toalety do míst, kde měli pár dní předtím pódium Starostové…
... to byla spíš nějaká náhoda (usmívá se, pozn. red.), prostě to tak prostorově vyšlo. My jsme zahajovali horkou kampaň u Štvanické lávky (mezi Karlínem a Holešovicemi, pozn. red.), protože jsem startoval její stavbu jako primátor a dokončoval jsem ji v roli náměstka pro dopravu. Takže je to určitý symbol toho, co jsme zvládli v exekutivní roli vybudovat a jak fungujeme. Navíc jsme tam měli zábor mnohem dříve než Starostové.
Jak byste tedy popsal vaše vztahy se Starosty?
V Praze jsem s nimi na magistrátu už sedm let v koalici, takže fungujeme celkem normálně. Jediný problém je, že oni nechtějí plnit sliby, co dali voličům, ale to s nimi nějak postupně řešíme.
Žádnou pachuť, že se vás více nezastali, když byl Ivan Bartoš vyhozen z vlády, necítíte?
Já ve vládě nebyl, ale nevnímám žádnou takovou zášť mezi Piráty.
Už na začátku rozhovoru jsme nakousli průzkumy, které vám poprvé daly přes 10 procent. Kolik chcete příští víkend u voleb?
Když jsem byl zvolen lídrem Pirátů, tak naším plánem byl dvouciferný výsledek, tedy alespoň 10 procent. Když už jsme na to dosáhli teď, tak jsem naznal, že na horkou fázi kampaně je třeba laťku zvednout. Chceme porazit extremistickou SPD a stát se třetí nejsilnější stranou ve Sněmovně. Plus jsem ještě uzavřel sázku s Ivanem Bartošem, že když to bude přes 13 procent, tak on si ostřihá dredy a já si je naopak upletu.
Na to jsou podle mě potřeba trochu delší vlasy než máte...
... Ivan mi říkal, ať si to už nechávám narůst. Tak uvidíme, zda to těch 13 procent bude.
Jeho byste pak ostřihal přímo ve volebním štábu před novináři?
Možná. Záleží, jestli si nebude Ivan chtít udělat nějaký rozlučkový večírek se svými dredy.
Vyloučili jste spolupráci s ANO, SPD, Stačilo! i Motoristy. Vzhledem k průzkumům to vypadá, že se chystáte do opozice?
My se teď soustředíme na to, abychom lidem vysvětlili náš plán, jak bychom jim zlevnili život. Máme konkrétní plány na prvních 100 pracovních dní vlády, to jsou zákony, které už jsou v paragrafovém znění načtené do sněmovního systému. Ale samozřejmě Piráti dokážou fungovat i jako velmi konstruktivní opozice, to jsme ostatně ukázali v letech 2017 až 2021.
V povolební strategii ale připouštíte i toleranci menšinové vlády za zohlednění vašich programových priorit. Tím asi nemyslíte menšinovou vládu ANO?
Tím je myšlena spíše nějaká úřednická vláda, protože tento scénář může teoreticky také nastat. Jinak ale pro to platí úplně stejné podmínky, to znamená, že by v ní nesměli sedět zástupci ANO, Stačilo!, SPD a Motoristů.
Když se stanete poslancem, skončíte hned na pražském magistrátu?
Jsme proti kumulaci funkcí, takže určitě. Nejdřív ale musíme vyjednat mého nástupce s partnery, což nějaký čas zabere. Slíbil jsem, že to stihnu do půl roku od voleb.