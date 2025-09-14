Jste demagog, nařkl Hřib Turka. Minule jste mi říkal nácek, opáčil šéf Motoristů

Filip Turek, volební lídr Motoristů sobě ve Středočeském kraji, v rozhovoru pro parlamentnilisty.cz minulý týden připustil spolupráci s komunisty. Na billboardech strany přitom stojí: Když chcete vládu bez komunistů, Motoristé sobě. „Slova byla vytržena z kontextu, já bych vládl i s Piráty, kdyby se mnou deinstalovali Green deal,“ reagoval v neděli na České televizi.
Doplnil, že jako realistické nevidí vládnout ani s Piráty, ani se Stačilo! nebo STAN. V případě zavedení chat control a ETS2 by však podle svých slov hypoteticky uvažoval o jakékoliv spolupráci napříč spektrem.
Na to reagoval předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib s tím, že Motoristé pořád mění názory. „Navrhovali jste formu civilní vojenské služby, teď zase říkáte něco jiného,“ řekl. „Já si myslím, že jste spíš demagog,“ pokračoval v následující výměně názorů. „Minule jste mi říkal nácek,“ opáčil Turek.
Hřib následně odmítl podporu vlády s účastí Motoristů, hnutí ANO, SPD i Stačilo!. Také uvedl, že Piráti budou hlasovat pro navyšování rozpočtu na obranu. „Je zároveň nutné udržet soudržnou společnost,“ doplnil s tím, že se má osekat podpora pro milionáře a z toho naopak zaplatit například podporu rodin.
Turek se nechal slyšet, že důvodem, proč jde do politiky, je boj proti komunistům, Green dealu a migračnímu paktu. V případě vlády s ANO by podle svých slov odešel, kdyby se upustilo od zrušení Green dealu. Hřib reagoval, že Babiš Green deal nezruší. „Přišel by o svoje evropské dotace, které dostává na inovativní linky na toastový chleba,“ prohlásil.