Proč jít na pivo? Aby lidé viděli, že se umíme dohodnout, tepal Rakušan Hřiba

V předvolením duelu ČT24 se Zdeněk Hřib hned v úvodu pustil do Víta Rakušana ohledně kauzy Dozimetr: „Vy stále říkáte, že to byla záležitost jednoho muže, kterého jste se zbavili. Ale proč kvůli tomu musel rezignovat ministr školství a další lidé?“ ptal se šéf Pirátů.
„Piráti si vždy zakládají na tom, že nelžou. Ivan Bartoš si na tom zakládal a já mu věřil. Tak bych vás prosil, abyste to nedělal,“ reagoval Rakušan. „Soud tady je, politickou zodpovědnost jsme vyvodili, tři roky s tím žijeme jako s puncem a dokázali jsme se z toho dostat. Nechme nyní řešit ten soud,“ uzavřel.
Hřib se dále vyjádřil k tomu, proč od Rakušana odmítl v rámci předvolební kampaně pozvání na pivo: „Nemusíme chodit na pivo kvůli tomu, abychom mohli uzavřít koalici,“ řekl.
„Proč jít na pivo? Abychom lidem dali naději, že jsme schopni si sednout a nemuseli si otázky posílat přes média,“ reagoval Rakušan. „Mohli jste jít na kampaň na Národní. Lidé chtějí vidět, že jsme schopni spolupracovat,“ dodal.
Rakušan se vyjádřil i ke kompromitujícímu materiálu, který se na něj údajně ještě před volbami chystá. „Já už jsem to viděl, je to přepis z nějaké schůzky, kterou jsme měli z jara 2022, kdy jsme řešili, co nás může čekat,“ řekl v narážce na kauzu Dozimetr.
„Byly tady docela závažné informace a já si to s našimi lidmi vyříkával. Je to neautentický přepis,“ pokračoval k údajnému materiálu, jehož existenci sám prozradil. „Vyjevím (na té schůzce – pozn. red.) určité naštvání vůči svým nejbližším spolupracovníkům,“ upřesnil a dodal, že z nahrávky strach nemá.
V minulých volbách do Poslanecké sněmovny kandidovali Piráti a STAN v koalici. Voliči ovšem tehdy do popředí vykroužkovali především kandidáty Starostů, následkem čeho Piráti i přes úspěch této koalice získali jen čtyři poslance. Hnutí STAN jich bralo 33. Do letošních voleb míří každá strana sama za sebe.
Podle aktuálního volebního modelu STEM si Starostové mírně polepšili, když poskočili před SPD na třetí místo s 12,2 procenty. Piráti jsou průběžně na pátém místě s 9,4 procenty hlasů.