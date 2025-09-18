Hřib říká, že má v expertním týmu bývalou eurokomisařku či primátora Varšavy

S Piráty spolupracovala na prosazení aktu o umělé inteligenci. Věnuje se také tématům dostupného bydlení, energetické transformace a rovných příležitostí.
„Dokázal v dvoumilionovém městě prosadit rozsáhlé investice do vzdělávání,“ řekl Hřib na adresu Trzaskowského, který byl stejně jako Vestagerová připojen k tiskové konferenci Pirátů na dálku.
Řekl, že je rád, že může Hřiba podpořit. Hovořil o potřebě rovných šancí. „Nakopneme to, Zdeňku,“ řekl Trzaskowski v narážce na volební slogan Pirátů.
„Radíme se s nimi a budeme se s nimi radit, když se budeme podílet na vládě,“ prohlásil předseda Pirátlů Hřib.
Jako experti radící Hřibovi byli představeni i ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Libor Dušek podnikatel a investor v oblasti informačních technologií a zastupitel Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka.
Dušek je vedoucím katedy ekonomie a empirických právních studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a kandiduje také za Piráty v Praze ze čtvrtého místa kandidátky
„Naším cílem je porazit extremistickou SPD a její přívažky a stát se třetí nejsilnější stranou ve Sněmovně,“ řekl Hřib.
Řekl, že jeho inspirací je Dánsko a chtěl by, aby z Česko bylo něco jako Dánsko s trochu lepším počasím.