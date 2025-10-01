Vezmete kandidátku a zakroužkujete první čtyři. Piráti vyzývají voliče ke kroužkování

„Je to jednoduchý, vezmeš kandidátku Pirátů a hodíš ji do urny,“ říká ve videu Hřib. Voličům, kteří jsou s podobou kandidátky spokojení, radí kroužkovat i tak.
„Vezmete kandidátku a zakroužkujete první čtyři kandidáty,“ dodává s tím, že na nich jsou i odborníci ze Strany zelených.
Voliči mohou v parlamentních volbách pomocí kroužkování dát preferenční hlas až čtyřem kandidátům. O tom, že voliči Pirátů nejsou tolik zvyklí dávat preferenční hlasy, svědčí i jejich výsledek v předchozích parlamentních volbách.
V těch měli společnou kandidátku se Starosty, jejichž voliči možnost preferenčních hlasů aktivně využili a podpořili hnutí STAN.
Přestože koalice získala 15,62 % hlasů a 37 mandátů, čtyři z nich byli pro Piráty. Do Sněmovny se tak v roce 2021 dostali jen Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek a Klára Kocmanová.