Po volbách končí exprimátor i radní pro dopravu, vrací se tvrdá levice

Víkendové volby do krajského zastupitelstva přinesly pozoruhodné lidské příběhy, ale i žně pro statistiky. Zaujme tak například pokles počtu žen ze 14 na pouhých 10 anebo nárůst průměrného věku zastupitelů ze 49 na 51,2 roku. Nejmladší je 30letý starosta Tetína Matěj Hlavatý ze Čtyřkoalice, nejstarší má o 40 let více a je jím Lubomír Štěpán z koalice STAČILO!. Oba jsou již velmi zkušenými politiky, i když mladší z nich je na kraji úplným nováčkem.

Neopotřebovaný je i Lubomír Štěpán. Ten si sice krajskou opoziční roli plnil osm let, ale naposledy před 16 lety. Comeback projektanta, dlouholetého hradeckého zastupitele a fotbalového činovníka na Novém Hradci nebyl jednoduchý. O to větší chuť má prý teď do práce.

„Do návratu se mi popravdě nejdříve moc nechtělo, ale pak jsem se nechal přesvědčit, a když už jsem na to kývl, znovu jsem našel chuť, a teď už se dokonce i těším,“ řekl Štěpán.

Ten měl politickou pauzu, před dvěma lety sice kandidoval do zastupitelstva Hradce, ale KSČM propadla a zisk 3,09 procenta hlasů byl pro něj obrovským zklamáním.

„Od té doby mě zaměstnávaly určité zdravotní potíže, ale už jsem se dal dohromady. Navíc jsem měl i resty v projektování, takže jsem dost pracoval,“ popsal svůj politický odpočinek. Lídr kandidátky STAČILO! nyní nasbíral nejvíce preferenčních hlasů a hlavně jej povzbudil výsledek v Hradci Králové, kde se komunisté vrátili nad hranici pěti procent: „Když jsem se podíval na výsledek KSČM v Hradci, docela bych zkusil kandidovat i v komunálních volbách.“

Populární a aktivní starosta

S opoziční rolí se už smířil nejmladší zastupitel Matěj Hlavatý (STAN). Jeho Čtyřkoalice si předem zakázala jakékoli vyjednávání s SPD i komunisty, a protože má velké ideologické problémy i s hnutím ANO, prohlásil lídr Rudolf Cogan (STAN) už v den voleb, že počítá s odchodem do opozice. Třicetiletý nováček na kraji je už deset let populárním starostou Tetína, předloni například v Praze organizoval Pochod za demokracii a na sociálních sítích má tisíce příznivců. Jeho Tetín se letos stal krajskou vesnicí roku.

„Podpory ve volbách si velmi vážím. Preferenční hlasy jsem nasbíral především na vesnicích a v menších obcích, což je oblast, které bych se chtěl dál věnovat. Je potřeba usilovat o to, aby komfort právě v menších obcích byl takový, že lidé nebudou muset odcházet do města hledat něco lepšího,“ upozornila čtyřka kandidátky Čtyřkoalice.

Po 12 letech se do krajského zastupitelstva vrací Rostislav Jireš. Jen už není v dresu sociální demokracie jako v letech 2008 až 2012, ale jedničkou SPD.

„S ČSSD jsem se nerozešel ve zlém, i když vždy jsem byl ten, kdo měl trochu jiné názory. V sociální demokracii byla spousta dobrých a schopných lidí, ale současně i spousta zmetků. Když skončila, a já si myslím, že sociální demokracie skončila opravdu, hledal jsem nějaké naplnění. V tu dobu jsem byl osloven bývalými členy sociální demokracie nyní v SPD, kteří mi osvětlili program, a slovo dalo slovo,“ vysvětlil Rostislav Jireš svůj politický přestup.

Dobrovolné loučení Řehoře a Finka

V pětačtyřicetičlenném sboru je dohromady 24 nových zastupitelů. Končí i některé velmi výrazné tváře. Z devíti radních jich například v zastupitelstvu končí pět. Vůbec nekandidoval exprimátor a radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK), nezvolení si pojistil také radní pro dopravu Václav Řehoř (ODS), který se na kandidátku Silných lídrů nechal napsat na nevolitelné 24. místo.

Václav Řehoř Zdeněk Fink na hradeckém zastupitelstvu (30. října 2018) Rostislav Jireš v krajských volbách v hradeckém kraji vede kandidátku SPD, Trikolory, Svobodných a PRO.

„Bylo to zcela záměrně, měl jsem zdravotní problémy a postupně jsem se rozhodl opouštět i stranické funkce. Zkrátka jsem dal přednost zdraví, soukromému životu a rodině, i když osm let v krajské radě bylo výbornou zkušeností. Všechno ale jednou končí a něco jiného začíná. Je to s velkou pravděpodobností má politická konečná, vracím se do soukromého sektoru,“ řekl Řehoř.

Další odchody výrazných radních už dobrovolné nebyly a souvisí s volebním debaklem Pirátů. Zastupitelstvo nejméně na následující čtyři roky opouštějí radní pro regionální rozvoj Adam Valenta, radní pro oblast školství Arnošt Štěpánek a první náměstek hejtmana a pirátský lídr Pavel Bulíček.

Nápadně nad všemi vyčníval zvlášť Arnošt Štěpánek. Šestapadesátiletý kouč a muž mnoha oborů, který z prostředí tvrdého byznysu podle svých slov prozřel v Himálajích, se velmi těší na změnu. V neděli podal rezignaci na funkci místopředsedy krajské organizace Pirátů a v politice nejspíš zcela končí.

Lídr Pirátů v Královéhradeckém kraji Pavel Bulíček

„I z debaklu si lze vzít jen to nejlepší. Změnu vstřebávám opravdu jednoduše, přijímám ji a s chutí se do ní vrhám. Určitě se vrátím zpátky ke koučování, k rozvoji talentů, ale zůstanu i ve školství. Je to moje politická konečná. Všem kolegům jsem řekl, že mi je 56 let, a i kdyby mi mandát dopadl, byl by můj poslední. Nemám žádné politické ambice, už jsem si zakázal různé pražské mise a navíc mám malé dítě. Velmi těžce nesu pouze to, že nás porazili komunisté,“ svěřil se Štěpánek.

Ten jako jeden z mála Pirátů chválí vítěze voleb – hnutí ANO: „Možná jsme jejich kampaň komentovali až na hraně, ale hnutí ANO udělalo kus skvělé práce. Byl to volební majstrštyk. Ale uvidíte, pro Piráty to konečná není.“

Také Pavel Bulíček se pozastavil nad úspěchem levicové koalice STAČILO! s komunisty. „Porážka s komunisty mě upřímně s***. Už na komunále to s nimi bylo peklo a oni se teď dostanou i na kraj. Myslel jsem si, že jsme se jich už zbavili,“ vyznal se upřímně pirátský lídr.

„Nezbývá mi nic jiného než ten neúspěch překousnout, i když mě mrzí, že nebudu moct pokračovat v některých rozjetých projektech. Třeba ale teď budu mít víc času na komunální politiku, kterou jsme nemíchali dohromady s krajem,“ zamyslel se Bulíček.